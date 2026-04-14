Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: Bir sonraki İngiliz Ballon d’Or kazananı kim olacak? Eski Three Lions yıldızı tahminini açıkladı

David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimler yıllar boyunca bu unvanı kazanmaya çok yaklaşmış olsa da, eski Liverpool ve Real Madrid forveti Michael Owen, bu ödülü gerçekten kazanan son İngiliz oyuncu olmaya devam ediyor.

Bu başarı 2001 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana çeyrek asır geçti. Modern dönem, elbette Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hakimiyetinde geçti; Arjantinli ve Portekizli efsaneler, aralarında toplam 13 Ballon d'Or ödülü kazandılar.

İkili kariyerlerinin sonuna yaklaşırken, yeni nesil yeteneklerin önü açıldı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, birçok kişi tarafından geleceğin en büyük oyuncusu olarak görülüyor, ancak işler onun istediği gibi gitmeyecek.

Bu durum 2026'da kesinlikle geçerli olacak; hareketli orta saha oyuncusu Rice, Premier Lig şampiyonluğu için yarışan Arsenal'de başrol oynarken, bu sezon 50 gole yaklaşan golcü Kane ise Bayern Münih'i Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışında tutuyor.

Real Madrid'in oyun kurucusu Bellingham da bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası planlarının bir parçası olacak. Bu turnuva, ona en çok aranan takım ve bireysel ödülleri kazanmak için ciddi bir fırsat sunacak.