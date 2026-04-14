Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: Bir sonraki İngiliz Ballon d’Or kazananı kim olacak? Eski Three Lions yıldızı tahminini açıkladı
Ballon d'Or'u kazanan son İngiliz kimdi?
David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi isimler yıllar boyunca bu unvanı kazanmaya çok yaklaşmış olsa da, eski Liverpool ve Real Madrid forveti Michael Owen, bu ödülü gerçekten kazanan son İngiliz oyuncu olmaya devam ediyor.
Bu başarı 2001 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana çeyrek asır geçti. Modern dönem, elbette Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun hakimiyetinde geçti; Arjantinli ve Portekizli efsaneler, aralarında toplam 13 Ballon d'Or ödülü kazandılar.
İkili kariyerlerinin sonuna yaklaşırken, yeni nesil yeteneklerin önü açıldı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, birçok kişi tarafından geleceğin en büyük oyuncusu olarak görülüyor, ancak işler onun istediği gibi gitmeyecek.
Bu durum 2026'da kesinlikle geçerli olacak; hareketli orta saha oyuncusu Rice, Premier Lig şampiyonluğu için yarışan Arsenal'de başrol oynarken, bu sezon 50 gole yaklaşan golcü Kane ise Bayern Münih'i Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışında tutuyor.
Real Madrid'in oyun kurucusu Bellingham da bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası planlarının bir parçası olacak. Bu turnuva, ona en çok aranan takım ve bireysel ödülleri kazanmak için ciddi bir fırsat sunacak.
2026'da Ballon d'Or'u kazanmak için en iyi şansa sahip İngiliz futbolcu hangisi?
Bu üçlüden Ballon d’Or’u kazanma şansı en yüksek olan kim? Bu soru Barry’ye yöneltildiğinde, 53 kez milli formayı giymiş eski İngiltere milli futbolcusu – BetMGM ile işbirliği kapsamında – GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Maalesef Bellingham, Real Madrid’e geldiğinden beri harika bir performans sergiledi ve büyük işler başardı, ancak açıkçası şu anda sakatlıklar muhtemelen ona pahalıya mal oluyor.
“Bana göre, Declan Rice bu yıl Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu oldu - en istikrarlı olanı. İstatistikleri giderek daha da iyiye gidiyor. Defansif orta saha oyuncusundan sekiz numara pozisyonuna geçtikten sonra, olağanüstü bir performans sergiledi. Ayrıca, duran toplardaki performansı da var. Bana göre, o Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu.
“Ve Harry Kane, istatistikleri inanılmaz. Yani bu iki oyuncu, her tartışmada adı geçmeli. Ama sonuçta önemli olan kupa kazanmak. Ballon d'Or'u kazanmak istiyorsanız, ne yazık ki her şey bireysel başarı ve istatistiklerle ilgili değil. Kupa kazanan bir takımda olmanız gerekiyor.
“Bence çok şey Arsenal'in ligi nasıl bitireceğine bağlı. Ve umarım bizim için Dünya Kupası da iyi olur. Bu, isimlerini listenin en üstüne taşır. Bence oynayacakları çok şey var. Ama benim için kesinlikle bu yıl Premier Lig'in ve muhtemelen Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu. Harry Kane'in istatistikleri her şeyi anlatıyor. İnanılmaz bir dokuz numara.”
Rice, Kane ve Bellingham'ın hepsi Ballon d'Or'u kazanacak mı?
Rice, Kane ve Bellingham’ın bir gün Altın Top ödülünü kazanıp kazanamayacağı konusunda daha fazla ısrarla sorulunca Barry şöyle ekledi: “Buna hayır demeyeceğim.
“Jude için şu anda bu pek mümkün değil, çünkü sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdi. Bu oyunculardan biri, umarım bu yıl, ödülü kazanabilirse, neden olmasın? Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, bu üçlü şimdiye kadarki kariyerlerini sürdürürlerse, neden olmasın?”
Kupa yarışında: Kane, Rice ve Bellingham madalya peşinde
Kane, efsanevi kupa lanetini kırarak madalya koleksiyonuna yenilerini eklemeyi hedefleyen, şu anda formda bir Bayern kadrosunun parçasıyken, Rice ise Arsenal’in 2025-26 sezonunun çöküşüne tanık olma tehlikesiyle karşı karşıya. Takım, Carabao Kupası finalinde yenilgiye uğradı ve Premier Lig liderliğindeki avantajını sadece altı puana indirdi.
Bellingham, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından Real Madrid'de sahalara geri döndü, ancak önemli ulusal ve kıtasal başarıları kaçırabilir. Bu durumda, erkekler futbolunda 60 yıldır süren uluslararası başarısızlık dönemine son vermek için İngiltere'nin mücadelesine odaklanmak zorunda kalabilir.