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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Declan Rice, Harry Kane ile birlikte oynamaktan “onur duyduğunu” belirterek, İngiltere kaptanının Dünya Kupası kampındaki etkisini anlattı

H. Kane
D. Rice
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Gana
Gana
Arsenal
Bayern Münih

Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı Declan Rice, milli takım arkadaşı Harry Kane’e övgü dolu sözler sarf ederek, bu golcü forvetle birlikte oynamak için “bir onur” olduğunu kabul etti. Dinamik orta saha oyuncusu, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası eleme turlarına kalmayı hedeflediği bu dönemde Kane’in İngiltere kampındaki standartları nasıl aktif bir şekilde yükselttiğini anlattı.

  • Kaptan, tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor

    İngiltere milli takımı, Hırvatistan’a karşı 4-2’lik heyecan verici bir açılış galibiyetinin ardından bir başka kritik grup maçı için hazırlanıyor. Geçen haftaki zaferde, 32 yaşındaki kaptan Kane, 10 Dünya Kupası golüyle Gary Lineker’e yetişmek için hayati öneme sahip bir çift gol attı. Salı günü Gana karşısında sahaya çıktığında, bu karizmatik forvet 116. A milli takım maçına çıkacak ve David Beckham'ı geçerek ülkenin erkekler milli takımında tüm zamanların en çok forma giyen oyuncular listesinde tek başına üçüncü sıraya yerleşecek.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    "Bu benim için bir onurdu"

    Rice, bugünün oyuncularının böylesine tarihi bir golcüyle aynı soyunma odasını paylaşmaktan ne kadar şanslı hissettiklerini vurguladı. Rice şöyle konuştu: “Benim için o, yaşlandığınızda çocuklarınıza ‘Harry Kane ile birlikte oynamıştım’ diye anlatacağınız oyunculardan biri. Benim için o kadar iyi bir oyuncu. O, tam da o tür oyunculardan biri.

    "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Birincisi, o bizim kaptanımız; ikincisi ise her gün nasıl örnek teşkil ettiği, antrenmanlarda nasıl çaba gösterdiği. Antrenmanlarda attığı goller, Bayern Münih’te yaptıkları ve İngiltere formasıyla sergilediği performans göz önüne alındığında, onun bu kadar iyi olması benim için sürpriz değil. Onunla oynamak benim için bir onur. Onun gibi bir forvetle oynama fırsatı bulduğum için çok şanslıyım."

  • Takım, motivasyonu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor

    Bayern forveti, takımın konsantrasyonunu korumak ve olumlu başlangıcın ardından rehavete kapılmalarını önlemek için liderlik vasıflarını kullanmıştır. Rice, Kane’in takıma, Euro 2020, 2022 Dünya Kupası ve Euro 2024’te açılış maçlarındaki galibiyetlerin hemen ardından ikinci maçlarda her seferinde hayal kırıklığı yaratan beraberliklerin yaşandığı tekrarlayan bir örüntüyü açıkça hatırlattığını açıkladı.

    Rice sözlerine şöyle devam etti: “Kazanma isteğimizde hiç azalma yok, hatta belki daha da artmış durumda. Harry de daha önce bundan bahsetmişti: Son birkaç turnuvada ikinci maçımızı berabere bitirdik. Bu durumun bizi hangi konuma getireceğini bildiğimiz için, tam gaz ve hazır bir şekilde sahaya çıkmak istiyoruz.”

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Knockout turuna katılma hakkı için rekabet devam ediyor

    Thomas Tuchel’in takımı, Massachusetts’in Foxborough kentinde dirençli bir Gana takımına karşı sahaya çıkacak ve bir galibiyetin bir sonraki tura yükselmelerini resmen garanti edeceğini biliyor. Deneyimli teknik direktör Carlos Queiroz yönetimindeki Afrika ülkesi, fiziksel açıdan benzersiz bir zorluk sunarken, İngiltere ise maça müthiş bir hücum formuyla giriyor. Üç puanı garantilemek ve Hırvatistan’ın Panama ile oynayacağı maçta da olumlu bir sonuç alınması, son maç gününden önce L Grubu’nda birinciliği matematiksel olarak kesinleştirecektir.

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