Declan Rice, Harry Kane ile birlikte oynamaktan “onur duyduğunu” belirterek, İngiltere kaptanının Dünya Kupası kampındaki etkisini anlattı

Rice, bugünün oyuncularının böylesine tarihi bir golcüyle aynı soyunma odasını paylaşmaktan ne kadar şanslı hissettiklerini vurguladı. Rice şöyle konuştu: “Benim için o, yaşlandığınızda çocuklarınıza ‘Harry Kane ile birlikte oynamıştım’ diye anlatacağınız oyunculardan biri. Benim için o kadar iyi bir oyuncu. O, tam da o tür oyunculardan biri.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum. Birincisi, o bizim kaptanımız; ikincisi ise her gün nasıl örnek teşkil ettiği, antrenmanlarda nasıl çaba gösterdiği. Antrenmanlarda attığı goller, Bayern Münih’te yaptıkları ve İngiltere formasıyla sergilediği performans göz önüne alındığında, onun bu kadar iyi olması benim için sürpriz değil. Onunla oynamak benim için bir onur. Onun gibi bir forvetle oynama fırsatı bulduğum için çok şanslıyım."