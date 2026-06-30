Declan Rice, Harry Kane’e penaltı atma konusunda tavsiyede bulunmayacak, ancak Dünya Kupası maçı penaltı atışlarına kalırsa İngiltere’nin yıldızlarına tam güven duyuyor

Tuchel ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ekibi, Dünya Kupası’nın eleme aşamalarında fazladan bir tur olması nedeniyle İngiltere’nin en az bir penaltı atışları turuyla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunun farkında. Takım, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Eski teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde milli takım, katıldığı dört penaltı atış serisinden üçünü kazandı. 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı yendiler ve İsviçre'yi iki kez mağlup ettiler, ancak Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenildiler.

Tuchel, Al-Ahli forveti Ivan Toney’i kadroya kısmen penaltı uzmanı olması nedeniyle seçti. Kadroda ayrıca Anthony Gordon ve kaptan Harry Kane gibi diğer uzman penaltı atıcıları da bulunuyor.