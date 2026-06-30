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Declan Rice, Harry Kane’e penaltı atma konusunda tavsiyede bulunmayacak, ancak Dünya Kupası maçı penaltı atışlarına kalırsa İngiltere’nin yıldızlarına tam güven duyuyor
İngiltere, penaltı atışları senaryolarına hazırlanıyor
Tuchel ve İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ekibi, Dünya Kupası’nın eleme aşamalarında fazladan bir tur olması nedeniyle İngiltere’nin en az bir penaltı atışları turuyla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunun farkında. Takım, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Eski teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde milli takım, katıldığı dört penaltı atış serisinden üçünü kazandı. 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı yendiler ve İsviçre'yi iki kez mağlup ettiler, ancak Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenildiler.
Tuchel, Al-Ahli forveti Ivan Toney’i kadroya kısmen penaltı uzmanı olması nedeniyle seçti. Kadroda ayrıca Anthony Gordon ve kaptan Harry Kane gibi diğer uzman penaltı atıcıları da bulunuyor.
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Arsenal’in orta saha oyuncusu, penaltı atış sürecini ayrıntılı olarak anlatıyor
Kane hâlâ penaltı atıcı olarak belirlenmiş durumda, ancak Rice kısa süre önce Arsenal’in Paris Saint-Germain’e penaltı atışlarında yenildiği maçta bir penaltıyı gole çevirdi. Rice, “Hiçbir zaman en iyi penaltı atıcı olmadım, ama zamanla, özellikle Şampiyonlar Ligi finalindeki penaltımda, bir penaltı atarken hiç bu kadar kendime güvenmemiştim,” dedi.
Budapeşte’de kaleciyle yaşadığı mücadeleyi değerlendiren Rice, penaltı noktasındaki zihinsel savaşı şöyle açıkladı: “Ne olduğunu bilmiyorum, sadece kendi sürecim var, nereye vuracağımı biliyordum. Kalecinin benim nereye vuracağımı düşündüğünü inceledim, çünkü son birkaç penaltımda diğer tarafa vurmuştum. Her şey o zihin oyunlarıyla ilgiliydi.”
Geçmişteki tedirginliğini aşarak takım arkadaşlarına destek olmak
Orta saha oyuncusu, daha önce maçlar sırasında endişeyle mücadele ettiğini ancak artık tam bir soğukkanlılık kazandığını itiraf etti. “Gerçekten çok sakin hissettim. Daha önce penaltılarda gergin olurdum. Sezonun başlarında [Crystal] Palace ile oynamıştık, penaltıyı kullanmak için çok gergindim. Golü attım. Ama o final maçında o kadar gergin hissetmedim.” Milli takım arkadaşlarını değerlendirirken, ona olan inancı mutlak. “Şu anda bu gruba bakıyorum. Dürüst olmak gerekirse, İngiltere’nin muhtemelen şimdiye kadar sahip olduğu en iyi penaltı atıcı kadrosu olduğunu düşünüyorum.” Rice şöyle devam etti: “Harry’ye bakıyorum, Ivan’a bakıyorum, Marcus [Rashford]’a bakıyorum, Anthony Gordon’a, [Bukayo] Saka’ya bakıyorum; ben de atabilirim, Jude [Bellingham] da atabilir.
“Kane’in yanına gidip ona penaltılar hakkında bir şey söyleyemem, çünkü o en iyi penaltı atıcısı. Herkesin zihniyeti öyle ki, hiçbir şey söylememize gerek yok, sadece yılmaz bir azim var. Umarım kaleciler birkaçını kurtarabilir.”
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Üç Aslanlar için bundan sonra ne olacak?
İngiltere, son 16 turuna kalabilmek için artık tüm dikkatini yarın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yenmeye vermelidir. Tuchel, son antrenman seanslarını taktik planlarını son haline getirmek ve belirlediği penaltı atıcılarının hazır olmasını sağlamak için kullanacaktır. Maç uzatmaların ardından da sonuçsuz kalırsa, takımın belirleyici penaltı atışlarında galip gelmek için gerekli zihinsel dayanıklılığa ve teknik beceriye sahip olduğu açıktır.