Declan Rice, Bukayo Saka ve Noni Madueke İngiltere kadrosundan ayrılırken, Thomas Tuchel Japonya maçı öncesinde sakatlanan Arsenal yıldızı konusunda 'endişeli'

Rice ve Saka’nın ayrılmaları tedbir amaçlı olsa da, Uruguay ile oynanan berabere biten maçta sol dizine sert bir şekilde düşen Noni Madueke’nin durumu daha büyük endişe yaratıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Rodrigo Aguirre'nin sert müdahalesinin ardından 37. dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı ve daha sonra bacağına koruyucu bir bandaj takılmış halde stadyumdan ayrılırken görüldü. Bu, Tuchel'in planlarında yerini sağlamlaştırmak isteyen oyuncu için önemli bir darbe oldu.

Tuchel, Arsenal'in kanat oyuncusu hakkında "Elbette endişeliyim, çünkü onun fark yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi. "İyi bir başlangıç yaptı, enerji doluydu, hazırdı. Çok üzgün ve üzülüyorum, umarım ciddi bir sakatlık değildir. Uruguay gibi bire bir oyunlara dayanan, rakibi izole etmeye çalışan bir takıma karşı, o boşlukları açıyor ve bizim için kilit bir oyuncu olabilirdi, ki öyle de."