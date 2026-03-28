Declan Rice, Bukayo Saka ve Noni Madueke İngiltere kadrosundan ayrılırken, Thomas Tuchel Japonya maçı öncesinde sakatlanan Arsenal yıldızı konusunda 'endişeli'
Arsenal'den üçlü, kitlesel ayrılığın başrolünde
Bu zamanlama, kilit oyuncularına kısa bir mola verdikten sonra onları kadroya yeniden dahil etmeyi umut eden Tuchel için özellikle sinir bozucu. Bunun yerine, Arsenal'in bu ikilisi kuzey Londra'ya dönerek Mikel Arteta'nın giderek uzayan endişe listesine ekleniyor. Premier Lig şampiyonluk yarışı kritik bir dönemeçteyken, taraftarlar en etkili iki oyuncularının sağlık durumuna ilişkin sonuçları endişeyle bekliyor olacak.
Tuchel, Madueke'nin sakatlığı konusunda endişeli olduğunu itiraf etti
Rice ve Saka’nın ayrılmaları tedbir amaçlı olsa da, Uruguay ile oynanan berabere biten maçta sol dizine sert bir şekilde düşen Noni Madueke’nin durumu daha büyük endişe yaratıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Rodrigo Aguirre'nin sert müdahalesinin ardından 37. dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı ve daha sonra bacağına koruyucu bir bandaj takılmış halde stadyumdan ayrılırken görüldü. Bu, Tuchel'in planlarında yerini sağlamlaştırmak isteyen oyuncu için önemli bir darbe oldu.
Tuchel, Arsenal'in kanat oyuncusu hakkında "Elbette endişeliyim, çünkü onun fark yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi. "İyi bir başlangıç yaptı, enerji doluydu, hazırdı. Çok üzgün ve üzülüyorum, umarım ciddi bir sakatlık değildir. Uruguay gibi bire bir oyunlara dayanan, rakibi izole etmeye çalışan bir takıma karşı, o boşlukları açıyor ve bizim için kilit bir oyuncu olabilirdi, ki öyle de."
Stones ve Wharton sakatlar listesine katıldı
Sakatlık krizi sadece Arsenal kadrosuyla sınırlı değil. Manchester City’nin savunma oyuncusu John Stones da baldırından sakatlandıktan sonra kampı terk etmek zorunda kaldı. Stones, Uruguay maçında ilk 11’de yer alacaktı ancak ısınma sırasında rahatsızlık hissederek kadrodan çekildi. Crystal Palace’tan Adam Wharton da, milli maçlar döneminin fiziksel yükünün artmasıyla birlikte tedavisine devam etmek üzere kulübüne dönen bir başka isim oldu.
Tuchel, Stones'a sempati duyduğunu belirterek, "Açıkçası çok üzgün ve şu anda ona tam destek veriyorum çünkü bu, ona daha fazla baskı uygulamaktan daha çok yardımcı oluyor" dedi. Diğer ayrılanlar arasında Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin ve kaleci Aaron Ramsdale de bulunuyor, ancak bu hamleler kısmen taktiksel nitelikte, zira Tuchel kadrosunu rotasyona tabi tutmak ve kampa geç katılan oyunculara fırsat vermek istiyor.
Takviye kuvvetler geldi, ancak baskı devam ediyor
Takımdan ayrılanların sayısının fazla olmasına rağmen, İngiltere kaptan Harry Kane ve Cuma günü kampa katılan birkaç oyuncunun katılımıyla güçlenecek. Tuchel, Dünya Kupası öncesinde doğru dengeyi bulma çabalarını sürdürürken, Morgan Rogers, Anthony Gordon ve Marc Guehi Japonya maçında forma giyecek isimler arasında yer alıyor. Teknik direktör, yoğun sezon boyunca oyuncuların yükünü dengelemek amacıyla kadroyu ikiye ayırma kararını daha önce açıklamıştı.
Kadro şu anda 27 oyuncudan oluşuyor ve eleştirilerin hedefindeki savunma oyuncusu Ben White, Uruguay maçı sırasında Wembley seyircisinin bir kısmı tarafından yuhalanmasına rağmen kadroda kaldı. 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez sahneye çıkan White, İngiltere'nin tek golünü attıktan sonra Güney Amerikalıların beraberliği yakalamasına neden olan penaltıya yol açarak karışık bir gece yaşadı. Tuchel şimdi, en güvenilir ilk 11 oyuncularından birçoğu olmadan takımın moralini yükseltmek ve Japonya karşısında galibiyet formülünü bulmak gibi bir zorlukla karşı karşıya.