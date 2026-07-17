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Declan Rice’a “daha iyisi olamayacağı” söylendi; Graeme Souness, İngiltere’nin çöküşünün ardından Arsenal yıldızını sert bir şekilde eleştirdi ve İspanya’dan Rodri’yi “tam zıttı” olarak nitelendirdi
Souness, İngiltere’nin orta saha oyuncusuna sert çıktı
Efsanevi eski Liverpool orta saha oyuncusu Souness, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından Rice’a sert bir eleştiri yöneltti ve orta saha oyuncusunu “sınırlı” olarak nitelendirdi. Eski West Ham kaptanı neredeyse her maçta ilk 11’de yer aldı, ancak Üç Aslanlar’ın Arjantin’e karşı yarı finalde yaşadığı dramatik yenilgiyi önleyemedi. Turnuva boyunca hamstring, baldır ve sırt sorunlarıyla boğuşan Rice, maçın bitimine beş dakika kala Thomas Tuchel tarafından oyundan alındı.
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Uzman, teknik yeteneği sorguluyor
Souness, hem Rice hem de milli takımdaki orta saha partneri Elliot Anderson’ın teknik çeşitlilikten yoksun olduğunu iddia ederek, ikilinin oyun tarzını İspanya’nın orta saha ustası Rodri ile karşılaştırdı. Sports Uncensored’a konuşan Souness şöyle dedi: “[Anderson] 22 yaşında, yani daha iyiye gitme şansı var. Declan ise daha iyiye gitmeyecek, 27 yaşında olduğu şu anda en iyi halini sergiliyor.”
Souness sözlerine şöyle devam etti: "İkisinde de yeterince futbol zekası görmüyorum. Onları topu dolaştıran oyuncular olarak görüyorum... ama rakibe zarar verebileceklerini sanmıyorum. Bu ikisinin tam zıttını arıyorsanız, önceki gece Rodri'de, bu konuda tartışmasız dünyanın en iyisi olan ve birkaç yıldır da öyle olan bir oyuncuyu gördünüz.
"[İspanya] bir gol öne geçtiğinde bile, pas seçimleriyle hala atağa çıkıyor; topu gereksiz yere sürmüyor ve her zaman yanlara pas atmıyor."
Dünya klasmanı statüsü reddedildi
Arsenal yıldızının gayretini ve muazzam atletizmini övmekle birlikte Souness, Rice’ın görüş açısı konusunda bir eksiklik olduğu izlenimi verdiği için onun merkez savunmaya daha uygun olduğunu açıkça belirtti.
Souness sözlerine şöyle devam etti: "O tam bir orta saha oyuncusu. Bence bu iki genç oyuncu – özellikle Anderson'ın durumunda, o gerçekten genç bir oyuncu – sınırlı yeteneklere sahip. Declan Rice da bana göre sınırlı. İnsanların Declan Rice hakkında 'dünya klasında bir futbolcu' diye konuştuğunu duyuyorsunuz... Bence o bir stoper olabilir.
"Oyuna karşı tutumu açısından onda sevmeyecek bir şey yok, atletik yetenekleri açısından da sevmeyecek bir şey yok, ilk dakikadan son dakikaya kadar gösterdiği özveri açısından da sevmeyecek bir şey yok.
"Ona yönelik eleştirim, içinde yeterince futbol ruhu olmaması. İnsanlar 'bakın topu nasıl sürüyor' diyorlar. Bir orta saha oyuncusu olarak bunu yapmamalısınız. İnsanların topu sürmesinin sebebi ise sahadaki durumu yeterince hızlı görememeleridir...
"Topu çok iyi taşımak istemezsiniz. Declan Rice'ı örnek vereyim: Topla koşuyor, 20 yarda ilerliyor, rakip bir oyuncuyla karşı karşıya kalıyor, aniden fren yapıyor ve topu yan tarafa paslıyor."
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Gunners’ın dönüşü bir sınav niteliğinde
Rice, Cumartesi günü Fransa ile oynanan üçüncülük maçında duygusal açıdan yıpratıcı bir Dünya Kupası serüvenini tamamladıktan sonra, artık dikkatini yeniden Arsenal’deki kulüp görevlerine yöneltmek zorunda. Orta saha oyuncusu, yeni Premier Lig sezonu ufukta belirirken Mikel Arteta yönetiminde hemen sonuç vermesi yönünde baskı altında. Tecrübeli yorumcunun bu sert eleştirileri, Rice’ın Gunners’ın lig şampiyonluğu hedeflerine katkıda bulunmak üzere Kuzey Londra’ya dönüşüyle birlikte şüphesiz üzerine daha fazla mercek tutulmasına neden olacak.
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