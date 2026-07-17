Souness, hem Rice hem de milli takımdaki orta saha partneri Elliot Anderson’ın teknik çeşitlilikten yoksun olduğunu iddia ederek, ikilinin oyun tarzını İspanya’nın orta saha ustası Rodri ile karşılaştırdı. Sports Uncensored’a konuşan Souness şöyle dedi: “[Anderson] 22 yaşında, yani daha iyiye gitme şansı var. Declan ise daha iyiye gitmeyecek, 27 yaşında olduğu şu anda en iyi halini sergiliyor.”

Souness sözlerine şöyle devam etti: "İkisinde de yeterince futbol zekası görmüyorum. Onları topu dolaştıran oyuncular olarak görüyorum... ama rakibe zarar verebileceklerini sanmıyorum. Bu ikisinin tam zıttını arıyorsanız, önceki gece Rodri'de, bu konuda tartışmasız dünyanın en iyisi olan ve birkaç yıldır da öyle olan bir oyuncuyu gördünüz.

"[İspanya] bir gol öne geçtiğinde bile, pas seçimleriyle hala atağa çıkıyor; topu gereksiz yere sürmüyor ve her zaman yanlara pas atmıyor."