Sevilla'da alınan kapsamlı galibiyet, İspanya'nın dikkat çekici yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve takım, A3 Grubu'nun zirvesinde hem İngiltere hem de Hırvatistan'ın önünde üç puanlık fark yakaladı. De la Fuente'nin ekibi, cumartesi günü Çekya ile karşılaştığında gruptaki hakimiyetini daha da pekiştirmeyi hedefleyecek. Huijsen için ise bu etkileyici performans, stoper mevkisi için son derece çekişmeli geçen mücadelede iddiasını yeniden ortaya koymak adına mükemmel bir zemin sunuyor.