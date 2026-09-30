ZUMA Press Wire
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Dean Huijsen, İspanya'ya dönüşünü Hırvatistan karşısında alınan 4-1'lik farklı galibiyetle yapmasının ardından Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının "çok üzücü" olduğunu anlattı
Genç savunmacı, uluslararası arenadaki yeniden doğuşunu taçlandırdı
Huijsen, yeni dünya şampiyonu İspanya'nın kupayı kaldırmasından bu yana sahasındaki ilk maçta Hırvatistan'ı 4-1'le rahat geçtiği karşılaşmada ilk 11'e geri döndü. Genç savunmacı, Real Madrid'den takım arkadaşı Marc Cucurella ile birlikte Sanchez-Pizjuan'da 90 dakika boyunca başarılı bir performans ortaya koyarak UEFA Uluslar Ligi'nde üç puanın alınmasında pay sahibi oldu. Bu soğukkanlı performans, yaz aylarında final turnuvası kadrosunda yer alamamasının yarattığı büyük hayal kırıklığının ardından kişisel anlamda ideal bir yanıt oldu.
- Sports Press Photo
Samimi itiraf, ailevi kalp kırıklığını gözler önüne serdi
De la Fuente'nin Huijsen'i 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna almama kararı, stoper için acı verici bir darbe olmuştu. Son düdüğün ardından karma alanda basın mensuplarına konuşan Huijsen, şunları söyledi: "Benim için oldukça zordu. Sonuçta benim ve ailem için çok üzücü bir andı. Önemli olan geri dönmek ve olumlu şeylere odaklanmamız gerekiyor."
Tarihi yokluk geri çağrılmayla sona erdi
Huijsen'ın yaz dönemindeki kadro dışı kalışı, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunun 92 yıl sonra ilk kez tek bir Madrid oyuncusu bile içermemesi nedeniyle yoğun tartışma yarattı. De la Fuente bunun yerine Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Eric Garcia ve Marc Pubill'in de aralarında bulunduğu alternatif savunma seçeneklerine öncelik verdi. Doğrudan ilk 11'e geri dönmesi, eski Juventus stoperinin teknik direktörün uzun vadeli milli takım planlarında hâlâ sağlam bir yer tuttuğunu doğruluyor.
- AFP
Yenilgisiz dev, Avrupa hâkimiyetine göz dikti
Sevilla'da alınan kapsamlı galibiyet, İspanya'nın dikkat çekici yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı ve takım, A3 Grubu'nun zirvesinde hem İngiltere hem de Hırvatistan'ın önünde üç puanlık fark yakaladı. De la Fuente'nin ekibi, cumartesi günü Çekya ile karşılaştığında gruptaki hakimiyetini daha da pekiştirmeyi hedefleyecek. Huijsen için ise bu etkileyici performans, stoper mevkisi için son derece çekişmeli geçen mücadelede iddiasını yeniden ortaya koymak adına mükemmel bir zemin sunuyor.
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