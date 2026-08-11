Real Madrid, 2026-27 sezonu için forma numaralarını resmen açıkladı ve en dikkat çekici değişiklik, Huijsen'in ikonik 4 numaralı formayı devralması oldu. Geçen sezon 24 numaralı formayı giyen Huijsen için çocukluk idolleriyle aynı numarayı taşıma fırsatı, özellikle de formanın en ünlü sahiplerinden biri olan Hierro ile paylaştığı Malaga kökleri düşünüldüğünde, profesyonel kariyerindeki şu ana kadarki zirveyi temsil ediyor.

Defans oyuncusu, yeni formasının fotoğrafıyla birlikte içten bir mesaj paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu. "Real Madrid'de oynamak ve 4 numarayı giymek her zaman hayalimdi. Çocukken en büyük idolüm her zaman bu numarayı taşıyan ve Real Madrid ile dünya futbolunun gerçek bir efsanesi olan Sergio Ramos'tu. Hâlâ onun gibi olmak istediğim için SR4 kramponlarıyla oynadığımı hatırlıyorum. Ondan önce de Fernando Hierro gibi bir başka efsane bu numarayı giydi. Bunun benim için ayrıca anlamlı olmasının nedeni, tıpkı benim gibi onun da Malaga'dan olması," dedi Huijsen.