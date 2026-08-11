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Dean Huijsen, efsane Sergio Ramos'un formasını devralmasının ardından Real Madrid'in 4 numaralı formasına "layık" olacağına söz verdi
Malaga doğumlu savunmacı için gerçekleşen bir rüya
Real Madrid, 2026-27 sezonu için forma numaralarını resmen açıkladı ve en dikkat çekici değişiklik, Huijsen'in ikonik 4 numaralı formayı devralması oldu. Geçen sezon 24 numaralı formayı giyen Huijsen için çocukluk idolleriyle aynı numarayı taşıma fırsatı, özellikle de formanın en ünlü sahiplerinden biri olan Hierro ile paylaştığı Malaga kökleri düşünüldüğünde, profesyonel kariyerindeki şu ana kadarki zirveyi temsil ediyor.
Defans oyuncusu, yeni formasının fotoğrafıyla birlikte içten bir mesaj paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu. "Real Madrid'de oynamak ve 4 numarayı giymek her zaman hayalimdi. Çocukken en büyük idolüm her zaman bu numarayı taşıyan ve Real Madrid ile dünya futbolunun gerçek bir efsanesi olan Sergio Ramos'tu. Hâlâ onun gibi olmak istediğim için SR4 kramponlarıyla oynadığımı hatırlıyorum. Ondan önce de Fernando Hierro gibi bir başka efsane bu numarayı giydi. Bunun benim için ayrıca anlamlı olmasının nedeni, tıpkı benim gibi onun da Malaga'dan olması," dedi Huijsen.
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Mourinho yönetiminde değerini kanıtlıyor
Yaklaşan 2026-27 sezonu, Huijsen için belirleyici bir sezon olarak görülüyor. Başkentteki ilk yılında zaman zaman ne kadar parlak bir oyuncu olduğunu gösterse de savunmacı istikrar sorunu yaşadı ve sonunda Luis de la Fuente'nin Dünya Kupası için oluşturduğu İspanya kadrosundaki yerini kaybetti. Ancak geçen sezonu güçlü tamamlaması ve Jose Mourinho'nun yoğun antrenman programı altında tam bir hazırlık dönemi geçirmesi, en iyi formunu yeniden bulabileceğine dair umut verdi.
"Kulübe, başkana, teknik direktöre, oyunculara ve bu büyük kulübün tüm taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu numaranın efsanelerle dolu bir geçmişi olduğunu biliyorum ve umarım ben de kendi hikâyemi yazarım, böylece bir gün insanlar bu formayı ve bu numarayı taşımaya layık olduğumu düşünür. Bildiğim tek şey, ister antrenmanda ister maçta olsun her gün her şeyimi vereceğim," dedi.
4 numaranın mirasına saygı
Huijsen, formanın yalnızca uzak geçmişe ait olmadığını, aynı zamanda Valdebebas'ta kendisinin A takım ortamına uyum sağlamasına yardımcı olan modern dönemin büyük isimleri tarafından da giyildiğini vurgulamakta gecikmedi. Numara boşalmadan önce, kulüpten ayrılmaya karar veren çok yönlü Avusturyalı David Alaba'ya aitti. Huijsen, kadroda birlikte geçirdikleri dönemde Alaba'nın kendisine verdiği mentorluk desteğini takdir ederken, tecrübeli oyuncunun etkisinin maç günlerinde sahada seyircilerin gördüğünün çok ötesine geçtiğini belirtti.
"Daha sonra bir başka büyük futbol efsanesi, David Alaba, onu giydi ve onunla aynı soyunma odasını paylaşma ayrıcalığını yaşadım. Şüphesiz o, bu sporda tanıdığım en iyi takım arkadaşlarından ve insanlardan biriydi. Her zaman çok çalıştı ve tecrübesi ile liderliğiyle herkese yardım etmeye istekliydi. Bu büyük kulübün kulübüne, başkanına, teknik direktörüne, oyuncularına ve tüm taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum" dedi Huijsen.
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Kulüp efsanesinden onay damgası
Bu jest, modern dönemde 4 numarayla en çok özdeşleşen isim tarafından fark edilmeden geçmedi. Bu formayı giyerken Madrid'i dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Ramos, Huijsen'in paylaşımına bir destek mesajıyla yanıt verdi. Efsane eski kaptan ile yükselen yıldız arasındaki bu etkileşim, taraftarları sevindiren bir bayrak teslimi anı yarattı. Ramos şöyle yazdı: “Bol şans, şampiyon. Umarım sana da bolca mutluluk getirir. Hala Madrid.”
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