De Zerbi'ye takviye: Marcos Senesi, Tottenham'a transfer oldu; haber resmiyet kazandı. Juventus da onu kadrosuna katmak istemişti

Marcos Senesi'nin transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.





Deneyimli Arjantinli savunma oyuncusu, AFC Bournemouth ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, uluslararası izinlerin alınmasının ardından 1 Temmuz'da takımımıza katılacak.





Marcos şunları söyledi: "Tottenham Hotspur'da oynamak gerçekten çok özel bir duygu.





Kulüp, ilk andan itibaren beni neden istediğini ve inşa ettiği projenin bir parçası olmamı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bu çok heyecan verici ve bu projenin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.





Her sahaya çıktığımda, taraftarları gururlandırmak ve kulübü hak ettiği yere geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tottenham ile kupa kazanmak istiyorum ve bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."





Sportif direktör Johan Lange şunları söyledi: "Marcos, takıma kalite, zeka ve liderlik katan bir defans oyuncusu.





En üst seviyedeki tecrübesi, top hakimiyetindeki sakinliği ve her top için mücadele etme arzusu onu oyun stilimiz için mükemmel kılıyor.





Onu kulübümüze davet etmekten mutluluk duyuyoruz ve kariyerinin bu kritik aşamasında burasının onun için ideal yer olduğuna inanıyoruz."





Teknik direktör Roberto De Zerbi şunları söyledi: "Marcos'un tecrübesi, teknik kalitesi ve azmi, savunmamızı güçlendirecek ve bize taktiksel esneklik kazandıracak.





Topa sahip olmayı seven bir takımda rahat hissediyor, oyunu çok iyi okuyor ve rekabetçi bir ortamda başarılı olmak için doğru kişiliğe sahip.





Onun zihniyetini ve sürekli gelişme arzusunu da çok takdir ediyorum ve onunla çalışmayı ve takıma vereceği büyük katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum."





Sol ayakla oynayan ve fiziksel olarak etkileyici bir stoper olan Marcos, AFC Bournemouth'ta geçirdiği dört başarılı sezonun ardından bize katılıyor.





Arjantin'in Concordia kentinde doğan Marcos, kariyerine Buenos Aires'in en önemli takımlarından biri olan San Lorenzo'da başladı. Genç takımda yetişen Marcos, daha sonra A takıma yükseldi ve Eylül 2016'da profesyonel olarak ilk maçına çıktı.





Arjantin'in başkentinde geçirdiği on yılın ardından 2019'da Feyenoord'a katılmak üzere Avrupa'ya transfer oldu ve ilk sezonunda Hollanda Kupası (KNVB Cup) finaline ulaşılmasına katkıda bulundu.





Rotterdam'da geçirdiği üç sezonun her birinde Avrupa kupalarında yer aldı ve 2022'de ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen Feyenoord'un oynadığı 13 maçın neredeyse tamamında forma giydi.





Aynı yıl İngiltere'ye, Premier League'e transfer olarak AFC Bournemouth'a katıldı ve son dört yılını burada geçirdi. Sürekli olarak sıralamada yükselen Bournemouth kadrosunun kilit oyuncusu olan oyuncu, kulübün tarihi Avrupa kupalarına katılma başarısına katkıda bulunarak güney sahilindeki macerasını tamamladı.





Geçtiğimiz sezon, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Top sürmede yetenekli bir savunma oyuncusu olan Marcos, Premier Lig'de 2.300'ün üzerinde pas yaptı ve 182 uzun pasla diğer tüm saha oyuncularını geride bıraktı. Savunmada sağlam, hücumda tehlikeli olan Marcos, Premier Lig'in en iyi asistçisi oldu ve ayrıca top çalma, top kapma ve top uzaklaştırma istatistiklerinde ilk üçte yer aldı.





2022'den beri Arjantin milli takımında forma giyen Marcos, üç kez milli oldu.





Hoş geldin Marcos!