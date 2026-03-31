cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9Getty Images

De Zerbi-Tottenham anlaşması tamamlandı: Anlaşmanın ayrıntıları belli, geriye sadece resmi açıklama kaldı

Marsilya'dan ayrılmasının ardından İtalyan teknik direktör yeniden sahalara dönmeye hazır. Tottenham'ın teknik direktörlüğü görevini üstlenmek üzere Premier Lig'e geri dönmek için anlaşma sağlandı.

Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya'nın eski teknik direktörü Premier Lig'e geri dönüyor ve Spurs'un teknik direktörlüğüne derhal başlayarak takımın küme düşmemesi ve Premier Lig'de kalmasını sağlamaya çalışacak (bugün üçüncü sıradan bir sıra yukarıda bulunuyorlar - ed.).


Yoğun görüşmelerin ardından, Londra kulübünün yöneticileri nihayet İtalyan teknik direktörü, bu sezonun kalan 7 maçı ve 4 yıl daha geçerli olacak bir sözleşmeyi kabul etmeye ikna etti.


  • BUNUNLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY

    De Zerbi arıyor, Alessandro Nesta cevap verecek mi?


    Tuttosport, De Zerbi'nin Nesta'yı Tottenham'ın teknik kadrosunda yardımcısı olarak Londra'ya gelmesi için ikna etmeye çalıştığını yazıyor: bu, en azından şimdilik doğrulanmamış bir söylenti.


    Eski Milan ve Lazio savunmacısı, Monza'nın Serie B'ye düşmesiyle sona eren geçen sezondan beri teknik direktörlük yapmıyor: futbolu bıraktıktan sonra ABD'deki Miami FC'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Nesta, geçmişte bu ligde Reggiana, Frosinone ve Perugia takımlarını çalıştırmıştı.


  • SPURS - RDZ

    Marsilya'dan ayrılmasının ardından De Zerbi, bu sezon başka teklifleri kabul etmeme eğilimindeydi. Ancak Tottenham, Brighton'ın başında geçirdiği iki yılın ardından onu Premier Lig'e geri getirmeye çalışarak fikrini değiştirmesini sağlıyor.


    Londralı kulüp, bu sezon üçüncü, son bir yılda ise dördüncü teknik direktörünü arıyor. Nitekim, Avrupa Ligi şampiyonluğuna rağmen Ange Postecoglou, Thomas Frank ile değiştirilmiş, ardından da Igor Tudor ile değiştirilmişti. Tudor ise şu anda ligde küme düşme hattından sadece bir puan uzakta, dördüncü sıradan aşağıya doğru kayan takımı bırakıyor.


    De Zerbi şimdi Tottenham'a evet diyor. Kulüp, ona sezon başına 12 milyon sterlinlik 5 yıllık bir sözleşme, imza bonusu ve ligde kalma durumunda ödenecek bir prim teklif ediyor.


