De Zerbi-Tottenham anlaşması tamamlandı: Anlaşmanın ayrıntıları belli, geriye sadece resmi açıklama kaldı

Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olacak. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya'nın eski teknik direktörü Premier Lig'e geri dönüyor ve Spurs'un teknik direktörlüğüne derhal başlayarak takımın küme düşmemesi ve Premier Lig'de kalmasını sağlamaya çalışacak (bugün üçüncü sıradan bir sıra yukarıda bulunuyorlar - ed.).
Yoğun görüşmelerin ardından, Londra kulübünün yöneticileri nihayet İtalyan teknik direktörü, bu sezonun kalan 7 maçı ve 4 yıl daha geçerli olacak bir sözleşmeyi kabul etmeye ikna etti.