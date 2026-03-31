De Zerbi, Tottenham'a evet diyor: Nesta'nın yardımcısı olacağına dair doğrulanmamış söylentiler

Marsilya'dan ayrılmasının ardından, İtalyan teknik direktör Premier Lig'e geri dönebilir.

Roberto De Zerbi arıyor, Alessandro Nesta cevap verecek mi?


Tuttosport, De Zerbi'nin Nesta'yı Tottenham'ın teknik kadrosunda yardımcısı olarak Londra'ya gelmesi için ikna etmeye çalıştığını yazıyor: bu, en azından şimdilik doğrulanmamış bir söylenti.


Eski Milan ve Lazio savunma oyuncusu, Monza'nın Serie B'ye düşmesiyle sona eren geçen sezondan beri teknik direktörlük yapmıyor: futbolu bıraktıktan sonra ABD'deki Miami FC'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Nesta, geçmişte bu ligde Reggiana, Frosinone ve Perugia takımlarını çalıştırmıştı.


    Marsilya'dan ayrılmasının ardından De Zerbi, bu sezon başka teklifleri kabul etmeme eğilimindeydi. Ancak Tottenham, Brighton'ın başında geçirdiği iki yılın ardından onu Premier Lig'e geri getirmeye çalışarak fikrini değiştirmesini sağlıyor.


    Londralı kulüp, bu sezon üçüncü, son bir yılda ise dördüncü teknik direktörünü arıyor. Nitekim, Avrupa Ligi şampiyonluğuna rağmen Ange Postecoglou, Thomas Frank ile değiştirilmiş, ardından da Igor Tudor ile değiştirilmişti. Tudor ise şu anda ligde dördüncü sıradan bir puan farkla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan takımı bırakıyor.


    De Zerbi, Tottenham'ın teklifine evet demeye hazır. Kulüp, ona sezon başına 12 milyon sterlinlik 5 yıllık bir sözleşme, imza bonusu ve ligde kalma durumunda ödenecek bir prim teklif ediyor.


