Geçtiğimiz aylarda Inter ile adı anılan Vicario – ki Inter, 1996 doğumlu oyuncunun şu anki piyasa değeri olan yaklaşık 20 milyon avroyu yatırmak yerine Josep Martinez’i kadroda tutmayı tercih etmişti – bugün Juventus ve Napoli’nin transfer hedefleri arasında yer alıyor; bu iki kulüp de uygun koşullar altında (satın alma opsiyonlu kiralama) bu pozisyonda kadrolarını güçlendirmek istiyor. Juventus, geçen sezonun ikinci yarısında forma şansını kaybeden ve Luciano Spalletti tarafından artık ilk tercih olarak görülmeyen Michele Di Gregorio için hâlâ bir alıcı arıyor. Dibu Martinez, Juventus’un birinci tercihi olmaya devam ediyor, ancak maliyeti çok yüksek bulunuyor; Fiorentina’dan David de Gea ve Freiburg’dan Noah Atubolu ile birlikte Vicario, Juventus’un ihtiyaçlarına yönelik alternatif bir çözüm olabilir.