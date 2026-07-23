Guglielmo Vicario resmi olarak transfer piyasasında ve bu durum birkaç haftadır devam ediyor. Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi kararını verdi ve Çek Antonin Kinsky’yi tercih ederken, alternatif olarak eski Newcastle oyuncusu Dubravka’yı seçti. Böylece, Empoli'nin eski bir numaralı kalecisi, transfer piyasasında as kaleci konumuna geldi; Serie A'ya geri dönüş ihtimali, tüm taraflar için en uygun çözüm olarak görülüyor. Londra kulübünün İtalyan kaleciyi Avustralya'daki yaz turnesinden dışlama kararıyla birlikte, bu süreç bugün daha da hız kazandı.
Çeviri:
De Zerbi’nin Tottenham’ı, Guglielmo Vicario’yu Avustralya turu kadrosundan çıkardı: Juventus ve Napoli arasında transfer piyasasında neler oluyor?
PİYASADA
Geçtiğimiz aylarda Inter ile adı anılan Vicario – ki Inter, 1996 doğumlu oyuncunun şu anki piyasa değeri olan yaklaşık 20 milyon avroyu yatırmak yerine Josep Martinez’i kadroda tutmayı tercih etmişti – bugün Juventus ve Napoli’nin transfer hedefleri arasında yer alıyor; bu iki kulüp de uygun koşullar altında (satın alma opsiyonlu kiralama) bu pozisyonda kadrolarını güçlendirmek istiyor. Juventus, geçen sezonun ikinci yarısında forma şansını kaybeden ve Luciano Spalletti tarafından artık ilk tercih olarak görülmeyen Michele Di Gregorio için hâlâ bir alıcı arıyor. Dibu Martinez, Juventus’un birinci tercihi olmaya devam ediyor, ancak maliyeti çok yüksek bulunuyor; Fiorentina’dan David de Gea ve Freiburg’dan Noah Atubolu ile birlikte Vicario, Juventus’un ihtiyaçlarına yönelik alternatif bir çözüm olabilir.
FIRSATLAR
Napoli’de durum oldukça benzer: farklı nedenlerden ötürü, ne Alex Meret ne de Vanja Milinkovic-Savic, yeni teknik direktör Massimiliano Allegri için mutlak bir garanti teşkil etmiyor. Livorno doğumlu teknik direktör, yeni bir kaleci transferine son derece açık olsa da, transfer yapmadan önce Napoli'nin bir oyuncuyu satması gerektiğinin de farkında. Şu anda, sadece bir yıl önce yaklaşık 20 milyon avroya transfer edilmiş olmasına rağmen, takımdan ayrılma ihtimali en yüksek olan oyuncu Milinkovic-Savic. Meret’in arkasında ikinci sırada yer alan Sırp kaleci yeni bir takım bulursa, sportif direktör Manna somut adımlar atabilir ve Vicario kesinlikle dikkate alınması gereken bir isimdir.
VICARIO’DA NELER OLUYOR?
Ağustos sonuna kadar olası piyasa senaryolarına odaklanmadan önce, İtalyan kalecinin öncelikle Tottenham’da evinde ayrı antrenman yapma imkânı doğuyor. Dahaönce de belirtildiği gibi, Vicario, Auckland FC (25 Temmuz Cumartesi), Sydney FC (29 Temmuz Çarşamba) ve Chelsea (1 Ağustos Cumartesi) ile oynanacak dostluk maçlarına katılmayacak: 8 Ağustos'ta Getafe ile oynanacak iç saha hazırlık maçı için takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmeyi beklerken, Spurs'un antrenman tesisinde çalışmaya devam edecek. Tabii ki, o zamana kadar yeni takımını bulmamışsa.
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