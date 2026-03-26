Tottenham için zor bir sezon, hem de çok zor. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, bu yılki hedef Championship'e düşmemek oldu. Evet, çünkü Spurs uçurumun eşiğinde: İngiltere'de ligin bitmesine yedi hafta kala, küme düşme hattından sadece bir puan öndeler. Geçen Şubat ayında Thomas Frank'ın yerine Igor Tudor'un gelmesiyle yapılan teknik direktör değişikliği, kulübün umduğu etkiyi yaratmadı ve şimdi yeni teknik direktör de kovulma riskiyle karşı karşıya.
Çeviri:
De Zerbi neden Tottenham'a gidebilir: Tudor'un durumu ve Pochettino'dan Thiago Motta'ya kadar listede yer alan diğer isimler
DE ZERBI, TOTTENHAM'IN KADROSUNDA
Son haftalarda, Hırvat teknik direktörün bu sezon bitmeden Tottenham'dan ayrılması durumunda olası yedek adayları hakkında yoğun bir şekilde konuşuluyor: Spurs ile adı anılan isimler arasında, geçtiğimiz Şubat ayında Marsilya ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayıran ve şu anda teknik direktörlük görevinden uzak kalan Roberto De Zerbi de bulunuyor. Brescia doğumlu teknik direktörün adı, kulübün Tudor'un ayrılması durumunda değerlendirdiği isimlerden biri olsa da, şu anda plan, takımın ligde kalmayı başarması umuduyla bu sezonun bitiminden sonra bir girişimde bulunmak. Listedeki diğer isimler arasında, şu anda ABD milli takımının teknik direktörü olan ve geçmişte Tottenham'ın teknik direktörlüğünü de yapmış olan Mauricio Pochettino ile Bournemouth'tan Andoni Iraola bulunuyor. Daha geride ise Thiago Motta, Sean Dyche (eski Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) ve Robbie Keane'in isimleri yer alıyor.
TUDOR'UN TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI
10 Şubat'ta Newcastle'a karşı alınan 1-2'lik yenilgi, Frank'in görevden alınmasına neden oldu. Premier Lig'de son yedi maçta galibiyet alamaması (4 beraberlik ve 4 yenilgi) ve FA Cup'tan elenmesi de ayrılışında etkili oldu; bu nedenle kulüp, eski Juventus, Lazio, Udinese ve Verona teknik direktörü Igor Tudor'u göreve getirerek teknik direktör değişikliğine gitti. Yeni dönem, Arsenal ile oynanan derbide alınan yenilgiyle başladı. Gunners'a karşı 1-4'lük yenilginin ardından Fulham (1-2) ve Crystal Palace (1-3) karşısında iki yenilgi daha geldi. Ayrıca, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenme ve Liverpool ile 1-1 berabere kalma da yaşandı. Peki şimdi ne olacak? İngiltere'de, kulübün memnun olmadığı için bir başka olası ve sansasyonel kovulma haberleri dolaşıyor.