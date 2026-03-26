De Zerbi neden Tottenham'a gidebilir: Tudor'un durumu ve Pochettino'dan Thiago Motta'ya kadar listede yer alan diğer isimler

Son haftalarda, Hırvat teknik direktörün bu sezon bitmeden Tottenham'dan ayrılması durumunda olası yedek adayları hakkında yoğun bir şekilde konuşuluyor: Spurs ile adı anılan isimler arasında, geçtiğimiz Şubat ayında Marsilya ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayıran ve şu anda teknik direktörlük görevinden uzak kalan Roberto De Zerbi de bulunuyor. Brescia doğumlu teknik direktörün adı, kulübün Tudor'un ayrılması durumunda değerlendirdiği isimlerden biri olsa da, şu anda plan, takımın ligde kalmayı başarması umuduyla bu sezonun bitiminden sonra bir girişimde bulunmak. Listedeki diğer isimler arasında, şu anda ABD milli takımının teknik direktörü olan ve geçmişte Tottenham'ın teknik direktörlüğünü de yapmış olan Mauricio Pochettino ile Bournemouth'tan Andoni Iraola bulunuyor. Daha geride ise Thiago Motta, Sean Dyche (eski Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) ve Robbie Keane'in isimleri yer alıyor.



