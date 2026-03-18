Gözler ve dikkatler Genoa'da, ama ara sıra düşünceler Ostiamare'ye de kayıyor. Bir yanda, Kasım ayında Patrick Vieira'nın yerine gelen ve şu anda rossoblù ile küme düşmeme mücadelesini sürdüren teknik direktör Daniele De Rossi var; ligin bitmesine dokuz hafta kala, üçüncü sıradan 9 puan önde bulunuyor. Diğer yandan ise başkan De Rossi var; Ocak 2025'te Ostiamare'yi satın alarak kulübün sahibi oldu. Bu kulüp onun için çok özel bir yeri var: Orada gençlik takımında futbol oynamaya başladı, önce bek, sonra forvet olarak; 16 yaşında babası Alberto'nun Primavera takımını çalıştırdığı Roma'ya transfer oldu. Trigoria'da, Mauro Bencivenga'nın sezgisi üzerine, kalıcı olarak orta sahaya geçecek.
De Rossi'nin Ostiamare takımı nasıl gidiyor: Serie D'de ikinci sırada yer alan takım, kulübü iflastan kurtardıktan sonra Serie C'ye yükselmeyi hedefliyor
OSTIAMARE'NİN SIRALAMASI
Bugün, Serie D F Grubu'nda yer alan Ostiamare, ligin bitimine yedi hafta kala, lider Ancona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Kurallar ne diyor? Birinci olan takım Serie C'ye doğrudan yükselir, ikinci ile beşinci sırayı alan takımlar ise play-off'lara katılır: play-off'lar başka bir yükselme belirlemez, ancak kayıt yaptırmama veya iflas nedeniyle kulüplerin ligden çıkarılması durumunda, 2026/27 Serie C kadrosunu tamamlamak üzere seçilecek takımların belirleneceği bir sıralama oluşturmak için kullanılır. Geçen yazdan beri Ostiamare'nin teknik direktörü, çoğunlukla Serie B ve C'de oynamış eski orta saha oyuncusu David D'Antoni'dir (iki yıllık sözleşme). D'Antoni, 2019 ile 2021 yılları arasında Monterosi'nin tarihi Serie C'ye yükselmesinde teknik direktörlük yapmıştır.
DE ROSSI'NİN PROJESİ
De Rossi'nin "kendi" Ostiamare için tüm borçları kapatmak (ve kulübü iflastan kurtarmak), gençlik sektörünü güçlendirmek (bir yıldan biraz fazla bir sürede 15 yaş altıdan 19 yaş altına kadar takımlar oluşturuldu) ve Anco Marzio stadyumuna yatırım yapmak (stadyum, kullanılamaz olduğu için kapatıldıktan sonra standartlara uygun hale getirildi ve bu sezon sezonluk bilet kampanyası yeniden başladı) idi. De Rossi takımı yakından takip ediyor, maçlar sırasında sık sık tribünde yer alıyor ve (kendisinin) yeni felsefesi, gençlerin cep telefonu ve Play Station kullanımına ilişkin katı kurallar içeriyor.