De Rossi'nin Ostiamare takımı nasıl gidiyor: Serie D'de ikinci sırada yer alan takım, kulübü iflastan kurtardıktan sonra Serie C'ye yükselmeyi hedefliyor

Gözler ve dikkatler Genoa'da, ama ara sıra düşünceler Ostiamare'ye de kayıyor. Bir yanda, Kasım ayında Patrick Vieira'nın yerine gelen ve şu anda rossoblù ile küme düşmeme mücadelesini sürdüren teknik direktör Daniele De Rossi var; ligin bitmesine dokuz hafta kala, üçüncü sıradan 9 puan önde bulunuyor. Diğer yandan ise başkan De Rossi var; Ocak 2025'te Ostiamare'yi satın alarak kulübün sahibi oldu. Bu kulüp onun için çok özel bir yeri var: Orada gençlik takımında futbol oynamaya başladı, önce bek, sonra forvet olarak; 16 yaşında babası Alberto'nun Primavera takımını çalıştırdığı Roma'ya transfer oldu. Trigoria'da, Mauro Bencivenga'nın sezgisi üzerine, kalıcı olarak orta sahaya geçecek.