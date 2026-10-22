SSC Napoli'nin geleceğine ilişkin uzun soluklu hikâye resmen yeniden başladı ve hayır, bu kez sahada yaşananlarla ya da Massimiliano Allegri ile hiçbir ilgisi yok. Altı aylık görüşmelerin ve basın aracılığıyla duyurulan bir duraklamanın ardından, son günlerde Aurelio De Laurentiis ile Napoli Basket Başkanı Matt Rizzetta arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Rizzetta, kulübü satın alma niyetini sürdürüyor. Corriere dello Sport'a göre FilmAuro'nun bir numaralı ismi de bu kez kapıyı tamamen kapatmadı.
De Laurentiis, Napoli'yi satmak için 2 milyar istiyor: Rizzetta ile temaslar yeniden başladı
YENİ GÖRÜŞME
Aurelio De Laurentiis ile Matt Rizzetta, dün öğleden sonra Chiaia'daki de Bonart otelinde bir araya geldi. Allegri ve sportif direktör Manna ile Şampiyonlar Ligi öncesindeki yemeğin de düzenlendiği bu buluşma, Napoli Basket ile Türk ekibi Tofaş Spor arasındaki EuroCup maçından kısa süre önce gerçekleşti.
Bu doğrudan görüşme, taraflar arasındaki çok iyi ilişkileri ve Rizzetta'nın basın aracılığıyla bir kez daha dile getirdiği, kendisiyle bağlantılı İtalyan-Amerikalı yatırımcılardan oluşan bir grupla birlikte Napoli futbol kulübünün kontrolünü ele geçirme isteğini teyit ediyor.
Rizzetta'nın sözleri
Napoli'yi satın alıp Napoli Basket ile birlikte çok branşlı bir spor kulübü oluşturma hedefiyle ilgilendiğinin teyidi, Banco di Napoli Vakfı'nda düzenlenen "Spor Yapma Girişimi: America's Cup'tan Bölgeye Yönelik Sosyal Projelere" başlıklı konferanstaki konuşmasının ardından bizzat Rizzetta'dan gelmişti.
İtalyan-Amerikalı Rizzetta şunları söylemişti: "Aurelio ile çok iyi, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkim var. Ben hazırım. Onun yirmi yılı aşkın bir süre önce bir iflastan yola çıkarak oluşturduğu mirası devralmak benim için onur olur. Bir gün bu görevi ve sorumluluğu üstlenmek isterim. Napoli camiasını hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin de fazlasını yapacağımdan emin olabilirsiniz"
De Laurentiis 2 milyarın tamamını hemen istiyor
Danışmanlar aracılığıyla yürütülen görüşmelerin ilk aşaması, masadaki rakamlardan çok önerilen ödeme şekli nedeniyle De Laurentiis tarafından durdurulmuş ve teklif reddedilmişti.
Napoli Başkanı indirim istemiyor. Q8'e ait bir arazide inşa edilmesi planlanan kulübe ait yeni stadın da yakında kulübün varlıklarına eklenebileceğinin farkında. Bu arazi için görüşmeler şimdiden başladı.
Roma merkezli gazeteye göre onu kararından döndürebilecek rakam, taksitlere bölünmeden tamamı hemen ödenecek 2 milyar euro. "Bunca yıldır yaptıklarımın karşılığını verebilecek biri varsa ortaya çıksın. Böyle birinin var olduğunu sanmıyorum" diye açıklamıştı, daha
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