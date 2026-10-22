De Laurentiis, Napoli'yi satmak için 2 milyar istiyor: Rizzetta ile temaslar yeniden başladı

Aurelio De Laurentiis ile Matt Rizzetta, dün öğleden sonra Chiaia'daki de Bonart otelinde bir araya geldi. Allegri ve sportif direktör Manna ile Şampiyonlar Ligi öncesindeki yemeğin de düzenlendiği bu buluşma, Napoli Basket ile Türk ekibi Tofaş Spor arasındaki EuroCup maçından kısa süre önce gerçekleşti.





Bu doğrudan görüşme, taraflar arasındaki çok iyi ilişkileri ve Rizzetta'nın basın aracılığıyla bir kez daha dile getirdiği, kendisiyle bağlantılı İtalyan-Amerikalı yatırımcılardan oluşan bir grupla birlikte Napoli futbol kulübünün kontrolünü ele geçirme isteğini teyit ediyor.