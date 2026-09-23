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cm grafica delaurentiis cardinale
Emanuele Tramacere
Çeviri:

De Laurentiis: "Cardinale mi? Finansçı bir patron, anlamsız şeyler söylüyordu. Fonlar hiçbir fayda sağlamadı"

AC Milan
SSC Napoli
Inter
Roma
Juventus

Yabancı Basın Derneği tarafından ödüllendirilen Napoli Başkanı ve FilmAuro'nun patronu Aurelio De Laurentiis, İtalyan futbolunun geleceği hakkında frene basmadan konuştu; çok sayıda kulübün sahiplik yapısına giren yatırım fonlarını ve özellikle de Milan'ın bir numarası ve sahibi Gerry Cardinale'yi sert sözlerle hedef aldı. CalcioNapoli24'ün aktardığı sözleri şöyle:


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  • Futbolu altüst etmek

    "Ben doğam gereği tutkuluyum, bir şeyi yapıyorsam bundan keyif aldığım içindir. Kimi golf oynar, kimi tenis oynar, ben mesleğim konusunda tek odaklıyım: bu eşimi huzursuz edebilir ama ben böyleyim ve elbette değişemem.

    Mesele şu: Lige gittiğinizde her türlü açıklama girişimcilikle ilgilidir, eğer iş yapmak istiyorsanız işlemeyen şeyi kökten değiştirmelisiniz.

    İtalya'da ise aman diyeyim, hiçbir şeye dokunmamalısınız; kökeni 1800'lere dayanan yasalar var, onları okuyup değiştirildiğini gördüğünüzde anlamakta zorlanıyorsunuz"

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  • Cardinale’ye saldırı

    "Futbolu yönetenlerin zihniyetini değiştirmek zor, siz fonlardan bahsettiniz ama ortada olmayan girişimciler var. Ben büyük bir tevazuyla, futboldan hiçbir şey bilmezken, bu çevreyi tanımıyordum ve Lig'in bütün genel kurullarına katıldım.

    Gerry Cardinale'i üç yıl boyunca yemeğe davet ettim, bana öyle bir konuşma yaptı ki itiraz etmeseydim onu alıp dışarı atmam gerekirdi, bana benim açımdan hiçbir mantığı olmayan şeyler söylüyordu: gerçek bir girişimciden çok bir finansçının ihtiyaçlarına sahip bir kulüp sahibi.

    Beni her şeyle suçlayabilirler ama sinemada zanaatkârlık yaptım: fikirleri ben seçiyordum, başkalarının önerdiği bir filmi hiç üretmedim, sadece bizim ofisimizde doğanları ürettim. Hâlâ şimdi bile Carlo Verdone ile fikir alışverişi yapıyoruz, bir fikirden yola çıkıp sonra onu birlikte geliştiriyoruz, peki ürünü finanse eden kim? Ben. Onu fiilen ortaya koyan kim? Yine biz. Onu İtalya'da ve yurt dışında pazarlayıp dağıtan kim? Biz"

  • Büyükler arasında daha az taraftarı olan takım sorumluluğu üstlenmeli

    "Çok şeyin değişmesi gereken bir dönemdeyiz, DAZN konuşuluyor: Bir yıldan diğerine izleyici oranının daha düşük olduğuna dair bir haber görüyordum ama reklamlarla kazanıyor.

    Anlamak gerekiyor, başka bir değerlendirme yapayım: Tıpkı bir görsel-işitsel eser ürettiğimde onu kendim pazarlamam gibi... Daha fazla ilgi çeken takımlar, yani Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma dışında daha az taraftarı olanlar... İtalyan futbolunun motoru olan bu kulüpler futbolun pazarlanmasını üstlenmeli"

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  • Turneler için büyük paralara hayır

    "Avustralya'ya bir maç, Singapur'a da bir maç için gitmem adına bana altı milyon dolar teklif ettiler; peki ben gidip 30 saat yolculuk yaptıktan sonra sezonu nasıl hazırlayacaktım? İnsan önündeki çok sayıdaki maça hazırlanmak zorunda, bu bana delilik gibi gelmişti.

    Milyonlar umurumda değil, hem Trentino'da hem de Abruzzo'da takımları davet edip ücretlerini ödeyerek maçlar organize ettim ve maçları pay-per-view üzerinden mütevazı bir rakam olan 10 euroya izlettiriyordum, neredeyse bedavaydı.

    Herkesin uymadığı bir girişimcilik anlayışı var; Cardinale ve fonlar, yatırımcılarına kazanç sağlamak için para yatırdı: belli bir sürenin ardından kâr elde etmedilerse, o zaman ne gibi bir fayda sağlandı? Hiçbiri."