"Futbolu yönetenlerin zihniyetini değiştirmek zor, siz fonlardan bahsettiniz ama ortada olmayan girişimciler var. Ben büyük bir tevazuyla, futboldan hiçbir şey bilmezken, bu çevreyi tanımıyordum ve Lig'in bütün genel kurullarına katıldım.

Gerry Cardinale'i üç yıl boyunca yemeğe davet ettim, bana öyle bir konuşma yaptı ki itiraz etmeseydim onu alıp dışarı atmam gerekirdi, bana benim açımdan hiçbir mantığı olmayan şeyler söylüyordu: gerçek bir girişimciden çok bir finansçının ihtiyaçlarına sahip bir kulüp sahibi.

Beni her şeyle suçlayabilirler ama sinemada zanaatkârlık yaptım: fikirleri ben seçiyordum, başkalarının önerdiği bir filmi hiç üretmedim, sadece bizim ofisimizde doğanları ürettim. Hâlâ şimdi bile Carlo Verdone ile fikir alışverişi yapıyoruz, bir fikirden yola çıkıp sonra onu birlikte geliştiriyoruz, peki ürünü finanse eden kim? Ben. Onu fiilen ortaya koyan kim? Yine biz. Onu İtalya'da ve yurt dışında pazarlayıp dağıtan kim? Biz"