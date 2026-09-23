"Süreç karmaşıktı. Geçen yıl, “Bir arsa bulduğumuz için ilk taşı koyalım” demiştim. Ama Napoli'de senin adım adım keşfettiğin şeyler eğlenceli olduğu kadar acıklı da oluyor. Çünkü arsayı buluyorsun, sonra tapu kaydına bakıyorsun ve o kişinin mülk sahibi olduğu doğru çıkmıyor; aksine, süresi dolmuş bir satın alma opsiyonlu kira sözleşmesi olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi sonunda geldik.

Floransa'dan gelen, İtalya Milli Takımı'nda görev yapan bir ziraat uzmanı tuttum ve arazilerin kalitesini test etmesi için ona 27 yeri gezdirdim. Kirli olup olmadıklarını görmek için. Sonra mülk sahipleriyle konuşmak gerekiyor. Kolay değil. Çünkü bunların hepsi tarım arazisi ve hepsi de bunları üç yıllık, beş yıllık, on yıllık sözleşmelerle işleten çiftçiler tarafından yönetiliyor. Metrekare başına on avro yerine yüz avro ödemezsen onları oradan çıkarman zor. Ama o zaman da spor tesisini yapmak için maliyet orantısız hale geliyor.

Sonunda Qualiano'da 10 futbol sahası ile A takım ve tüm altyapılar için ofisler, soyunma odaları yapılacak 7.500 metrekarelik alanın yer alacağı 17 buçuk hektarlık bir yer bulduk”.