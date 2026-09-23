Yabancı Basın Derneği, Aurelio De Laurentiis'i "2025 Kariyer Ödülü"ne layık gördü. Ödülü aldığı sırada konuşan Napoli başkanı, kulübün mevcut durumundan geçmişte kulüple bağı bulunan isimlerle ilişkilere, futbol politikasından başlamaya hazır yeni stadyuma kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
De Laurentiis: “Calciopoli sırasında oradaydım, ben hile yapmadan kazandım. Beni Spalletti hakkında konuşturmayın, teknik direktörler çalışandır. Napoli Est’te 70 bin kişilik yeni stat. Maradona yıkılmalı. Malagò? Yerini almak için futbolu siyasallaştırıyorlar”
Kadroda sadece gençler var
"Ben tamamen gençlerden oluşan bir takım isterim. Buffon 40 yaşına kadar geldi mi? Bugüne göre daha az maç oynanıyordu. Bir kaleci genelde, saha içi oyuncuların maruz kalabildiği türden bir fiziksel strese maruz kalmaz.
Bence en büyük stresi orta saha oyuncusu yaşar; çünkü önlerinde olan bitene de arkalarında olana da bakmaları gerekir. Bana göre en iyi teknik direktörlerin hemen hepsinin aşağı yukarı orta saha kökenli olması tesadüf değil"
Spalletti
"Bana Spalletti hakkında konuşturmayın. Siz televizyon izliyor musunuz? Totti ve Spalletti’yi, Castellitto’nun oğluyla birlikte sahneye koydukları bir anlatı var; orada, ... ile ilgili yaşananlar kurmaca bir şekilde anlatılıyor.
Teknik direktörler, futbolcuların orkestrasını yönetmekle görevlendirilen iş birlikçileri olduklarını anlamalı ama sonuçta onlar da çalışan. Bazen bunu unutuyorlar, düşünce açık mı?"
Spor merkezi Quagliano'da olacak
"Süreç karmaşıktı. Geçen yıl, “Bir arsa bulduğumuz için ilk taşı koyalım” demiştim. Ama Napoli'de senin adım adım keşfettiğin şeyler eğlenceli olduğu kadar acıklı da oluyor. Çünkü arsayı buluyorsun, sonra tapu kaydına bakıyorsun ve o kişinin mülk sahibi olduğu doğru çıkmıyor; aksine, süresi dolmuş bir satın alma opsiyonlu kira sözleşmesi olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi sonunda geldik.
Floransa'dan gelen, İtalya Milli Takımı'nda görev yapan bir ziraat uzmanı tuttum ve arazilerin kalitesini test etmesi için ona 27 yeri gezdirdim. Kirli olup olmadıklarını görmek için. Sonra mülk sahipleriyle konuşmak gerekiyor. Kolay değil. Çünkü bunların hepsi tarım arazisi ve hepsi de bunları üç yıllık, beş yıllık, on yıllık sözleşmelerle işleten çiftçiler tarafından yönetiliyor. Metrekare başına on avro yerine yüz avro ödemezsen onları oradan çıkarman zor. Ama o zaman da spor tesisini yapmak için maliyet orantısız hale geliyor.
Sonunda Qualiano'da 10 futbol sahası ile A takım ve tüm altyapılar için ofisler, soyunma odaları yapılacak 7.500 metrekarelik alanın yer alacağı 17 buçuk hektarlık bir yer bulduk”.
Q8 ile anlaşma, Napoli'de olacak EST
"Stat meselesi: bir ay önce Q8 ile imzaladığım, Napoli doğusunda 38 hektarlık bir alanın bulunduğuna dair bir niyet mektubum var.
Orada ben 70 bin kişilik ve 120 sky box'lı bir stat tasarladım; bunun yanı sıra restoranlar ve diğer her şey de olacak.
Buna ek olarak, Los Angeles'taki menajerimle birlikte hazırlanan interaktif müze de olacak; burada istediğin kişiyle maç yapabileceksin: Maradona, Cavani, Higuain. Bunu inşa etmek için milyonlarca doların yanı sıra zamana da ihtiyaç var"
Yılda 2 milyon
"Atletizm pisti istemiyoruz, onu atletizm pistiyle uğraşanlara bırakalım. Real Madrid'in zemini aşağı inen yeni stadını gördünüz mü? Konserler saha zeminini mahvetmeden yapılabilsin diye dışarı çıkan bir taban sistemi var. Belediye her yaz Maradona'da konser düzenlediğinde ben saha zeminini yeniden yaptırmak zorunda kalıyorum ve bu yıl neredeyse sulama borularını kırıyorlardı, yani demek istediğim bu. Sonra birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Belediyenin yılda 900 bin euro ödediğimizi söylemesine gülüyorum. Biz ek masraflarla birlikte yılda iki milyon ödüyoruz ve orayı sadece maç günü kullanabiliyoruz. Sonra da ertesi gün her şeyi tertemiz şekilde geri teslim etmek zorundayız"
Belediye ve bölge yönetimi ortalığı karıştırmak mı istiyor? İstediklerini yapsınlar!
"Bir yıl sonra artık yıkılamaz bir anıta dönüşmesini umarak stadyumu yapmak isteyen belediye başkanı. Asıl onun yıkılması gerekirdi. Birinin denetleme kurullarıyla anlaşma yapması gerekir. Bölge 150 milyon, belediye de 50 milyon yatırım yapmak istiyor. Siz 200 milyonla stadyuma ancak bir dokunuş yaparsınız. 22 yıl boyunca defalarca tuvalet olarak tanımladığım o stadyumda oynadıktan sonra, Maradona'da 200 milyonla ancak bir dokunuş yapacağınıza emin olabilirsiniz. Onlar eğlenmek mi istiyor? Ortalığı karıştırmak mı istiyor? Yapsınlar. Ben bunu onlara söyledim: Stadyumu inşa ettiğim sürece sizde oynarım, öyle bir ömür sürmez, 24 ay sürer. Stadyumun finansmanını tamamen ben karşılayacağım."
Malagò? Futbolu siyasallaştırıp onun koltuğunu almak istiyorlar
"Malagò'nun yaşadığı odise bakın; İtalyan futbolunu doğru raylara oturtabilecek tek kişi o ve bunu hayatı boyunca gösterdi. Bu doğru değil, birileri onun yerini almak istediği için onu düşürmenin yolunu ne pahasına olursa olsun bulmamız gerekiyor.
Bu doğru değil. Futbolu siyasallaştırmak. Ben özür diliyorum. Futbolu desteklemek için parayı masaya koyun, ki bunu yapmıyor. Çünkü Bakan Giorgetti ile Bakan Abodi İtalyan futboluna karşı her zaman sorun çıkardı (bazıları teniste de diyor). Her zaman. Siyaset sinemada ve sporda her zaman yoktu. Ama bir maç izlemeye gelmeleri gerektiğinde, bilet almak için en ön sıraya geçiyorlar ve onlara vermezseniz nasıl da öfkeleniyorlar."
Hile yapmadan kazandım
“Napoli’yi satın almam mı? Kendimi buna tümüyle adadım ve bugün 22 yılda iki Serie A şampiyonluğu ve beş kupa kazandım; yeniden heyecan getirdim ve üst üste en uzun süredir Avrupa’da yer alan takım olduk…
Ben Calciopoli’yi de yaşadım ama ben asla hile yapmadan kazandım ve başarı elde ettim, bu da benim için temel bir şey”
ULTRAS? INTER'DE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ MÜ?
"Neden ultralara karşıyım? Futbol tutku ve katılım olmalı, çocuklar için son derece eğiticidir. Emniyet müdürleri, valiler ve içişleri bakanları duruma el atmadığı sürece, mafya, 'Ndrangheta ve Camorra kökenli ultraların var olmasına izin veremezsiniz. Bir buçuk yıl önce Inter'de neler olduğunu gördünüz mü? Hepiniz gördünüz, değil mi?"
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