"Bu süreç karmaşıktı. Geçen yıl, “Bir arazi bulduğumuz için ilk taşı koyuyoruz” demiştim. Ama Napoli'de sizin adım adım keşfettiğiniz şeyler hem eğlenceli hem de acıklı hale geliyor. Çünkü araziyi buluyorsunuz, ardından tapu sorgulaması yapıyorsunuz ve o kişinin mülk sahibi olduğu doğru çıkmıyor; aksine, süresi dolmuş opsiyonlu bir kira sözleşmesi olduğu ortaya çıkıyor. Artık sonunda geldik.

Floransa'dan gelen İtalya Milli Takımı'nın bir ziraat uzmanını görevlendirdim ve arazilerin kalitesini test etmesi için ona 27 yeri gezdirdim. Kirli olup olmadıklarını görmek için. Sonrasında ise mülk sahipleriyle konuşmak gerekiyor. Bu kolay değil. Çünkü bunların hepsi tarım arazisi ve tamamı, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık sözleşmelerle bunları işleten çiftçiler tarafından yönetiliyor. Metrekare başına on avro yerine yüz avro ödemediğiniz sürece bunları ellerinden almak zor. Ama o zaman da spor tesisini inşa etmenin maliyeti orantısız hale geliyor.

Sonunda Qualiano'da 17 buçuk hektarlık bir alan bulduk; buraya 10 futbol sahası ve A takım ile tüm altyapı takımları için ofisler ve soyunma odaları olacak 7.500 metrekarelik bir alan kuracağız”.