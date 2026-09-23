Yabancı Basın Derneği, Aurelio De Laurentiis'e "2025 Kariyer Ödülü"nü verdi. Ödülü aldığı sırada konuşan Napoli Başkanı, kulübün mevcut durumundan geçmişte kulüpte yer alan isimlerle ilişkilere, futbol siyasetinden başlamak üzere hazır durumdaki yeni stadyuma kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.
De Laurentiis: "Bana Spalletti hakkında konuşturmayın, teknik direktörler çalışandır. Sadece gençlerden oluşan bir takım isterim. Napoli Est'te 70 bin kişilik yeni stat. Maradona yıkılmalı. Malagò mu? Onun yerini almak için futbolu siyasallaştırıyorlar"
Kadroda sadece gençler var
"Ben tamamen gençlerden oluşan bir takım isterim. Buffon 40 yaşına kadar geldi mi? Bugüne göre daha az maç oynanıyordu. Bir kaleci genelde, sahada hareketli bir oyuncunun maruz kalabileceği türden fiziksel strese maruz kalmaz.
Bence en büyük stresi orta saha oyuncusu yaşar; çünkü hem önlerinde olan biteni hem de arkalarında neler olduğunu görmek zorundalar. Bana göre en iyi teknik direktörlerin aşağı yukarı hepsinin orta saha oyuncusu olması da tesadüf değil."
Spalletti
"Bana Spalletti'den bahsettirmeyin. Televizyon izliyor musunuz? Totti ile Spalletti'nin, Castellitto'nun oğluyla birlikte sahneye konduğu; ... ilgili olayların kurgu şeklinde anlatıldığı koca bir anlatı var.
Teknik direktörler, futbolcuların orkestrasını yönetmek üzere göreve çağrılmış iş birlikçileri olduklarını anlamalı ama nihayetinde çalışanlar. Bazen bunu unutuyorlar, mantık açık mı?"
SPOR MERKEZİ QUAGLIANO'DA OLACAK
"Bu süreç karmaşıktı. Geçen yıl, “Bir arazi bulduğumuz için ilk taşı koyuyoruz” demiştim. Ama Napoli'de sizin adım adım keşfettiğiniz şeyler hem eğlenceli hem de acıklı hale geliyor. Çünkü araziyi buluyorsunuz, ardından tapu sorgulaması yapıyorsunuz ve o kişinin mülk sahibi olduğu doğru çıkmıyor; aksine, süresi dolmuş opsiyonlu bir kira sözleşmesi olduğu ortaya çıkıyor. Artık sonunda geldik.
Floransa'dan gelen İtalya Milli Takımı'nın bir ziraat uzmanını görevlendirdim ve arazilerin kalitesini test etmesi için ona 27 yeri gezdirdim. Kirli olup olmadıklarını görmek için. Sonrasında ise mülk sahipleriyle konuşmak gerekiyor. Bu kolay değil. Çünkü bunların hepsi tarım arazisi ve tamamı, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık sözleşmelerle bunları işleten çiftçiler tarafından yönetiliyor. Metrekare başına on avro yerine yüz avro ödemediğiniz sürece bunları ellerinden almak zor. Ama o zaman da spor tesisini inşa etmenin maliyeti orantısız hale geliyor.
Sonunda Qualiano'da 17 buçuk hektarlık bir alan bulduk; buraya 10 futbol sahası ve A takım ile tüm altyapı takımları için ofisler ve soyunma odaları olacak 7.500 metrekarelik bir alan kuracağız”.
Q8 ile anlaşma tamam, Napoli'de olacak
"Stadyum meselesi: bir ay önce Q8 ile imzalanmış bir niyet mektubum var, Napoli doğusunda 38 hektarlık bir alan bulundu.
Orada ben 70 bin kişilik ve 120 sky box'lı bir stadyum tasarladım, ayrıca restoranlar ve diğer her şey de olacak.
Buna ek olarak, Los Angeles'taki menajerimle birlikte yapılan interaktif müze de olacak; istediğin kişiyle maçı oynamanı sağlayacak: Maradona, Cavani, Higuain. Bunu inşa etmek için milyonlarca doların yanı sıra zaman da gerekiyor"
Yılda 2 milyon
"Atletizm pisti yok, onu atletizm pistiyle ilgilenenlere bırakalım. Zeminin aşağı indiği Real Madrid’in yeni stadını gördünüz mü? Oyun alanını mahvetmeden konser yapılabilsin diye tabanın dışarı çıktığı sistemi. Belediye her yaz Maradona’da konser düzenlediğinde ben oyun zeminini yeniden yapmak zorunda kalıyorum ve bu yıl neredeyse sulama borularını kırıyorlardı, yani demek istediğim bu. Sonra birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Belediyenin yılda 900 bin euro ödediğimizi söylemesine gülüyorum. Biz ek masraflarla birlikte yılda iki milyon ödüyoruz ve orayı sadece maç günü kullanabiliyoruz. Sonra ertesi gün de her şeyi tertemiz şekilde onlara geri teslim etmemiz gerekiyor"
Belediye ve bölge yönetimi olay mı çıkarmak istiyor? Öyleyse çıkarsınlar!
"Bir yıl sonra yıkılamaz bir anıta dönüşmesini umarak stadyum yapmak isteyen belediye başkanı. Aslında yıkılması gereken o. Birinin denetim kurullarıyla anlaşma yapması gerekir. Bölge yönetimi 150 milyon, belediye de 50 milyon yatırmak istiyor. Siz 200 milyonla stadyuma ancak küçük bir dokunuş yaparsınız. Yirmi iki yıldır defalarca tuvalet olarak tanımladığım o stadyumda oynadıktan sonra, Maradona’da 200 milyonla ancak küçük bir dokunuş yapacağınızdan emin olmalısınız. Onlar eğlenmek mi istiyor? Ortalığı karıştırmak mı istiyor? Yapsınlar. Ben onlara söyledim: Stadyumu inşa ettiğim sürece sizde oynarım, öyle bir ömür harcamam, 24 ay harcarım. Tamamen benim tarafımdan finanse edilen bir stadyum."
Malagò? Yerine geçmek için futbolu siyasallaştırmak istiyorlar
"İtalyan futbolunu doğru raya oturtabilecek tek kişi olan Malagò'nun yaşadığı odiseiye bakın, bunu hayatı boyunca gösterdi. Bu doğru değil, birileri onun yerini almak istediği için onu düşürmenin yolunu ne pahasına olursa olsun bulmalıyız
Bu doğru değil. Futbolu siyasallaştırmak. Ben özür diliyorum. Futbolu desteklemek için parayı ortaya koy, ki bunu yapmıyor. Neden mi? Çünkü Bakan Giorgetti ve Bakan Abodi İtalyan futboluna karşı her zaman sorun çıkardı (bazıları tenise de diyor). Her zaman. Siyaset sinemada da sporda da hep yoktu. Ama bazı maçları izlemeye gelmeleri gerektiğinde, bilet almak için en ön sıraya geçiyorlar ve o biletleri vermediğinizde de nasıl öfkeleniyorlar".
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