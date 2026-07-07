İspanyol teknik direktör, galibiyet golünü atan Mikel Merino'yu överek şöyle konuştu: "Mikel Merino asla hayal kırıklığına uğratmaz, güvenilir bir oyuncu. Bize daha önce Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı; olağanüstü bir oyuncu ve pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Ayrıca saha içi ve saha dışı davranışları da eşsiz."

Mereno’nun turu geçiren golü atmadan önce onu ilk 11’de oynatmama kararının nedeni sorulduğunda ise şöyle açıkladı: “Kararlarımı her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm şekilde veririm. Bu durumu şimdi kullanabilirim, ama bunu istemiyorum. Mikel, takımın ihtiyaç duyduğu anda güvenebileceğimiz bir oyuncu ve ondan tamamen memnunum.”

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