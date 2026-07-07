İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Pazartesi günü oynanan son 16 turunda Mikel Merino’nun son dakikada attığı golle Portekiz’i mağlup ettikten sonra, takımının Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi hak ettiğini vurguladı.
Maçı, en üst düzey iki takım arasında oynanan “erken bir final” olarak nitelendirdi.
De La Fuente, “Son derece yüksek seviyede iki milli takım arasında muhteşem bir maçtı. Ne yazık ki ikisinden birinin turnuvadan elenmesi gerekiyordu. Maçtan önce bunun ‘final öncesi final’ olduğunu söylemiştik ve sonunda maçı muhteşem bir şekilde kazandık” dedi.