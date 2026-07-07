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De La Fuente: Ronaldo’ya şöyle dedim… Ve Portekizli yıldızın sakatlığının nedeni Yamal

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
L. de la Fuente
M. Merino
C. Ronaldo
L. Yamal
Rodri
Portekiz
İspanya
ABD

"İspanya'nın yıldızı, bize yol gösteren ışıktır"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Pazartesi günü oynanan son 16 turunda Mikel Merino’nun son dakikada attığı golle Portekiz’i mağlup ettikten sonra, takımının Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi hak ettiğini vurguladı.

Maçı, en üst düzey iki takım arasında oynanan “erken bir final” olarak nitelendirdi.

De La Fuente, “Son derece yüksek seviyede iki milli takım arasında muhteşem bir maçtı. Ne yazık ki ikisinden birinin turnuvadan elenmesi gerekiyordu. Maçtan önce bunun ‘final öncesi final’ olduğunu söylemiştik ve sonunda maçı muhteşem bir şekilde kazandık” dedi.

  • Merino… Karar anlarının adamı

    İspanyol teknik direktör, galibiyet golünü atan Mikel Merino'yu överek şöyle konuştu: "Mikel Merino asla hayal kırıklığına uğratmaz, güvenilir bir oyuncu. Bize daha önce Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı; olağanüstü bir oyuncu ve pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Ayrıca saha içi ve saha dışı davranışları da eşsiz."

    Mereno’nun turu geçiren golü atmadan önce onu ilk 11’de oynatmama kararının nedeni sorulduğunda ise şöyle açıkladı: “Kararlarımı her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm şekilde veririm. Bu durumu şimdi kullanabilirim, ama bunu istemiyorum. Mikel, takımın ihtiyaç duyduğu anda güvenebileceğimiz bir oyuncu ve ondan tamamen memnunum.”

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  • Ronaldo… ve çeyrek finaldeki rakibi

    De la Fuente, maçın ardından Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ile yaptığı sohbeti paylaşarak şöyle dedi: “Cristiano ile birçok kez konuştum. Ona, değerlerine ve yaşam tarzına hayranım ve bunu ona da söyledim. Bence o, gençler için bir rol model.”

    İspanyol teknik direktör, çeyrek finaldeki bir sonraki rakibe odaklanmayı reddetti ve şunları ekledi: “Önce çeyrek finale yükselmeyi kutlayacağız, sonra hangi rakiple karşılaşırsak karşılaşalım. Son derece sakiniz ve bu tür turnuvalarda, ev sahibi ülkeye karşı oynadığımızda bile büyük bir deneyime sahibiz. Bu takım büyük turnuvalarda asla geri adım atmaz.”

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  • İspanya’nın sırrı… Takım gücü

    De la Fuente, Merino’yu ve yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuları bir kez daha överek şöyle dedi: “Bu nesilden çok memnunum ve Mikel Merino da onlardan biri. Ona daha önce evine kadar götüreceğime söz vermiştim. Bize her zaman harika sonuçlar kazandırıyor. Ayrıca ikinci yarıda oyuna giren tüm oyuncuları da övmek isterim. Aynı şey Avrupa Şampiyonası’nda da yaşandı ve bu, takım içindeki mükemmel atmosferi ve büyük uyumu yansıtıyor.”

    İspanya milli takımının Portekiz karşısında sergilediği performansa rağmen hâlâ gelişme potansiyeli olduğunu vurgulayan Del Bosque, şunları ekledi: "Her zaman gelişme için yer vardır. Dünya Kupası’nın gerekliliklerinin farkındayız ve takım gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi iki orta saha hattı arasında olağanüstü bir maçtı ve biz çok şanslıyız. Bir sonraki rakibimizin kim olacağı umurumda değil, önemli olan çeyrek finale yükselmiş olmamız ve rakip kim olursa olsun bu aşamaya gelmeyi hak etmiş olmasıdır."

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  • Rodri “Işık”… Yamal ise kendi geleceğini şekillendiriyor

    De la Fuente, orta saha oyuncusu Rodri’yi özellikle överek şöyle dedi: “Benim için Rodri, bu takıma yol gösteren bir ışık; bu yüzden onu kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyorum. Eğer biri onu sorgulamaya cüret ederse, bu beni tamamen hayrete düşürür,” diye konuştu. Bu sözler okdiario sitesinde yer aldı.

    Konuşmasının sonunda, Nuno Mendes ile girdiği zorlu mücadelede Portekiz karşısında sergilediği performansa övgüde bulunarak şunları söyledi: "O, kariyerinin en önemli maçlarından birini oynadı; bu maç, onun sürekli gelişimine büyük katkı sağladı. Nuno'nun sakatlığı, belki de Lamine'nin ona uyguladığı baskının bir sonucuydu. Muhteşem bir performans sergiledi, takım için zorluklara göğüs gerdi ve kariyerinin en önemli performanslarından birini ortaya koydu. Bu Dünya Kupası'nda başarması gereken daha çok şey var."

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