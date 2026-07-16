Akıl ve yürek, yürek ve akıl. Bu Dünya Kupası'nın iki finalisti olan İspanya ve Arjantin'in, diğer tüm takımlardan daha fazla sahip olduklarını bize gösterdikleri, futbolun vazgeçilmez unsurları. Luis de la Fuente'nin milli takımının Fransa karşısında sergilediği kolektif oyun ustalık dersinde, Mbappé ve arkadaşlarının giderek daha çaresiz hale gelen saldırılarına karşı savunma yapmak için gerekli olan “garra”, yani rekabetçi hırs, gerektiğinde eksik olmadı. Aynı şekilde, her koşulda yeniden ayağa kalkma ve yenilgi kavramına başkaldırma yeteneğini en büyük güç kaynakları haline getiren Lionel Scaloni’nin takımı da, heyecan verici geri dönüşlerini ve son anda elde ettiği zaferlerini gerçekleştirirken gerçek bir gösteri sergilemeyi başardı.
Çeviri:
De la Fuente’nin İspanya’sı ve Scaloni’nin Arjantin’i İtalya’ya yol gösteriyor: Maldini ve Leonardo’ya tam güven var, çünkü Pirlo, Conte’den daha mantıklı bir seçim olabilir
DE LA FUENTE VE SCALONI’NİN ÖRNEKLERİ
İşçi sınıfı da dahil olmak üzere, iktidarda olan sınıf. Pazar günü bu Dünya Kupası’nın final maçında başrolü üstlenecek iki teknik direktörün profillerinde, hayal edilebileceğinden çok daha fazla ortak nokta olduğunu keşfetmek ilginçtir. Nitekim, İngiltere maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Scaloni, İspanya’da antrenörlük kursuna katıldığı dönemde hocası olan ve daha sonra başka vesilelerle de yeniden bir araya geldiği De la Fuente ile olan insani bağını kendisi hatırlattı. Ancak Scaloni, özellikle de De laFuente’de, bir grup futbolcuyu yönetme konusunda aynı yetkinliği, takdir edilebilirliği ve güvenilirliği yeniden keşfetti; bu futbolcular, teknik direktörleri için her şeylerini vermeye hazırlar çünkü her biri onda bir baba, bir ağabey, bir dost ve her yönüyle – futbol açısından da – kendilerini takdireden birini bulmuşlardır.
ÇEŞİTLİ MESLEKLER
Bu Dünya Kupası, eski usul teknik direktörlük modelinin taçlandırılması olmuş olsa da, aynı zamanda kulüp yönetiminde önemli bir geçmişe sahip antrenörlerin, günlük bir iş olamayacak ve bu nedenle milli takımda asla geçerli olmayacak kurallara göre yürütülemeyecek bir göreve yeniden uyum sağlamakta beklenenden çok daha fazla zorluk yaşadıklarını da teyit etmiştir. Taktiksel detaylara gösterilen titiz özen, bir ay süren turnuvalar boyunca oyunculara aktarılması gereken bol miktarda bilgi, hiçbir zaman empati, anları, maçları ya da hatta sadece bir jesti ya da kamp içindeki bir durumu okuma becerisi ve yeteneğinden daha önemli olmayacaktır; zira bu anlarda bir sporcu, diğerine göre takıma faydalı olduğunu kanıtlama fırsatını yakalar.
İTALYA TARİHİ BİZE ŞUNU ÖĞRETİR Kİ...
Nagelsmann ve Tuchel bir bakıma, de Boer, Ancelotti ve Deschamps ise başka açılardan, tam da bunu başaramadıkları için her açıdan başarısız oldular. Özel bir duyarlılığa sahip, yıldız oyuncularının karakterindeki incelikleri kavrayabilen ve onları, sofistike oyun sistemlerinin dişlileri olmaktan çok önce, sıradan gençler olarak görebilen kişiler. Milli takımımızın zaferlerinin tarihi bize, farklı şekillerde ama her zaman aynı amaç ve sonuçla, Bearzot, Lippi ve Mancini’nin neden tarihe geçtiğini hatırlatır: çünkü onlar her şeyden önce futbolculardan çok insanlara güvendiler ve onlara birer insan, muhteşem maceraların yoldaşları olarak davranmaları, onları zafere taşıdı. Bir gruptan, kolektif bir duygudan, hep birlikte bir tarihin parçası olma fikrinden bahsediyoruz. Dostluktan, kardeşlikten.
PIRLO'YA NE KADAR ÖNEM VERİLİYOR
Umudumuz, bu son derece uzun giriş bölümünün, en azından bir kaç kişiyi, Paolo Maldini ve Leonardo’nun Andrea Pirlo gibi bir profilden yeniden başlama kararının, bu konuyla ilgili son günlerdeki tartışmalarda zaten bolca görülen mutlak şüphecilik ve bir miktar polemikle karşılanmaması gerektiğine ikna etmeye biraz daha yardımcı olabilmesidir.İspanya ve Arjantin bize, teknik direktörün isminden çok daha önemli olanın fikirler, bunların arkasında yatan projeler ve bunları gerçeğe dönüştürmeye çalışan insanlar olduğunu öğretiyor. İspanya bugün, temellerden başlayarak, amatör seviyeden profesyonel seviyeye uzanan bir futbol kültürünün nasıl inşa edileceği konusunda dünya çapında bir referans noktasıysa, Arjantin ise daha çok başka bir kimlik kavramına, belki de daha kültürel ve ailevi bir kavrama odaklanmıştır; bu kavram, Messi gibi bu oyunun bir tanrısına duyulan mutlak bağlılık duygusuyla beslenmektedir.
TAVİZ VERMEYEN DEVRİM
İtalya bugün, ne bu ne de o referans modeline yönelmek için gerekli araçlara ya da hammaddeye sahip değildir; ancak bu nedenle, son yirmi yılda üç kez Dünya Kupası elemelerinde başarısız olmamıza ve kimliğimizi tamamen yitirmemize neden olan yerleşik alışkanlıklardan farklı, yepyeni bir şey inşa etmeye çalışmakla yükümlüdür. Maldini, Leonardo, yeni başkan Malagò ve federasyonun tüm yapıları, kimseye göz kırpmadan, taviz vermeden ve önyargısız bir şekilde her şeyi sıfırdan yeniden inşa etmekle yükümlüdür. Futbolumuzun uzun süredir içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, Pirlo’nun kesinlikle başarısız olacağına ve Conte’nin – ki o milli takımı daha önce deneyimlemiş, ancak iki yıl sonra uzun vadeli bir projeyi benimsemeye cesaret edememiş – tüm sorunlarımıza tek ve yegane çare olacağına kim olabiliriz ki?
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