İşçi sınıfı da dahil olmak üzere, iktidarda olan sınıf. Pazar günü bu Dünya Kupası’nın final maçında başrolü üstlenecek iki teknik direktörün profillerinde, hayal edilebileceğinden çok daha fazla ortak nokta olduğunu keşfetmek ilginçtir. Nitekim, İngiltere maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Scaloni, İspanya’da antrenörlük kursuna katıldığı dönemde hocası olan ve daha sonra başka vesilelerle de yeniden bir araya geldiği De la Fuente ile olan insani bağını kendisi hatırlattı. Ancak Scaloni, özellikle de De laFuente’de, bir grup futbolcuyu yönetme konusunda aynı yetkinliği, takdir edilebilirliği ve güvenilirliği yeniden keşfetti; bu futbolcular, teknik direktörleri için her şeylerini vermeye hazırlar çünkü her biri onda bir baba, bir ağabey, bir dost ve her yönüyle – futbol açısından da – kendilerini takdireden birini bulmuşlardır.