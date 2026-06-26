Teknik direktör, Bayena ve Valverde ikilisinden bahsederek şöyle konuştu: “Alex Bayena ve Fedi Valverde harika profesyoneller, ancak sahada her ikisi de kendi takımlarının formalarını ve çıkarlarını savunuyor. Yarınki maç herkes için son derece zorlu ve çekişmeli geçecek. Sertlik veya fiziksel güç konusunda ise, futbol her ne anlama geliyorsa tam da odur; her iki taraf da amblemini savunacak ve son derece yoğun bir karşılaşma olacak.”

De La Fuente, düzenli olarak forma giymeyen oyuncuların değerini överek şunları söyledi: “Bu oyuncular rekabet seviyesini belirleyen ve takım arkadaşlarını daha iyi hale getiren kişilerdir. Şu anda forma giyen oyuncular oynamaya devam etmek istiyorlar ve bu bizim için harika bir şey ve büyük bir şans. Herkes önemlidir; ister ilk dakikadan itibaren ister maçın herhangi bir anında oyuna girsinler. Avrupa Şampiyonası’nda en önemli maçlar, yedek kulübesinden oyuna giren oyuncular tarafından sonuçlandırıldı.”

Teknik direktör, Uruguaylı teknik direktör Marcelo Bielsa’ya duyduğu büyük hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: “Bielsa konusunda şunu söylemeliyim ki, ona büyük hayranlık duyuyorum. Kariyerini yakından takip ettim ve beş ya da altı ay boyunca Athletic Bilbao’daki antrenmanlarını izledim. Onunla karşı karşıya gelip oynayabilmek benim için büyük bir onur.”

Dünya Kupası müsabakalarıyla ilgili olarak ise De La Fuente şunları söyledi: “Takımlar arasında muazzam bir denge ve büyük bir eşitlik var. Galip gelmek için çok büyük bir çaba gerekiyor ve milli takımlar düzeyinde farklar neredeyse yok denecek kadar az.”