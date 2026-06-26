Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-PRESSER-ESPAFP

Çeviri:

De La Fuente: Bu oyuncu örnek alınacak bir isim… Uruguay ise Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları’na benziyor

L. de la Fuente
L. Yamal
M. Oyarzabal
D. Olmo
İspanya
Uruguay
Dünya Kupası
Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
İspanya
Uruguay
Suudi Arabistan
Cabo Verde

Büyük zorluklar

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de La Fuente, takımının son maçtaki performansının ilk on birde değişiklik yapılmasını gerektirmediğini vurguladı ve aynı zamanda tüm oyuncuların Guadalajara’da Uruguay Milli Takımı ile oynanacak maç için hazır olduğunu belirtti.

İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, De La Fuente basın toplantısına, ülkesini vuran deprem sonrasında yaşadığı büyük trajedi nedeniyle Venezüella halkına başsağlığı dileklerini ileterek başladı; ardından dikkatini tamamen Uruguay ile oynanacak maç üzerine yoğunlaştırdı.

  • Değişiklik yapılmasına imkan yok

    De La Fuente, takımın durumu hakkında şunları söyledi: “Son maçtaki performansımız, değişiklik yapmamızı gerektirmiyor; ancak yedek olarak sahaya çıkan oyuncuların gösterdiği performans ve antrenmanlarda gördüklerimden son derece memnunum. Sahaya çıkacak her oyuncu iyi bir performans sergileyecektir. Bu akşam son bir değerlendirme yapacağız, ancak kimin oynayacağını şimdiden biliyorum.”

    Teknik direktör, İspanya milli takımının yol haritasını açıklayarak şunları vurguladı: “En iyi halimizi sergilememiz gerekiyor. Her eleme turu daha da zorlaşıyor. Finale ulaşmak ve gelişmeye devam etmek istiyoruz; rakipler her seferinde daha hırslı ve güçlü olacak.”

    Uruguay maçını bir seviye ölçütü olarak değerlendirme konusunda ise De La Fuente şunları söyledi: “Bize fayda sağlayan analizler, kendi analizlerimizdir. İlk maç her zaman zordur ve bu maç da tamamen yeni bir karşılaşma olacak. Uruguay’ın kadrosunda Avrupa ve Brezilya’da oynayan oyuncular var; bunlar son derece önemli oyuncular ve bizden elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektirecek. Onlar da bir adım öne çıkmak zorunda kalacaklar çünkü kader belirleyici bir maçta oynuyorlar ve çok şeyin peşindeler.”

    • Reklam
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beklenen çatışma

    Teknik direktör, Bayena ve Valverde ikilisinden bahsederek şöyle konuştu: “Alex Bayena ve Fedi Valverde harika profesyoneller, ancak sahada her ikisi de kendi takımlarının formalarını ve çıkarlarını savunuyor. Yarınki maç herkes için son derece zorlu ve çekişmeli geçecek. Sertlik veya fiziksel güç konusunda ise, futbol her ne anlama geliyorsa tam da odur; her iki taraf da amblemini savunacak ve son derece yoğun bir karşılaşma olacak.”

    De La Fuente, düzenli olarak forma giymeyen oyuncuların değerini överek şunları söyledi: “Bu oyuncular rekabet seviyesini belirleyen ve takım arkadaşlarını daha iyi hale getiren kişilerdir. Şu anda forma giyen oyuncular oynamaya devam etmek istiyorlar ve bu bizim için harika bir şey ve büyük bir şans. Herkes önemlidir; ister ilk dakikadan itibaren ister maçın herhangi bir anında oyuna girsinler. Avrupa Şampiyonası’nda en önemli maçlar, yedek kulübesinden oyuna giren oyuncular tarafından sonuçlandırıldı.”

    Teknik direktör, Uruguaylı teknik direktör Marcelo Bielsa’ya duyduğu büyük hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: “Bielsa konusunda şunu söylemeliyim ki, ona büyük hayranlık duyuyorum. Kariyerini yakından takip ettim ve beş ya da altı ay boyunca Athletic Bilbao’daki antrenmanlarını izledim. Onunla karşı karşıya gelip oynayabilmek benim için büyük bir onur.”

    Dünya Kupası müsabakalarıyla ilgili olarak ise De La Fuente şunları söyledi: “Takımlar arasında muazzam bir denge ve büyük bir eşitlik var. Galip gelmek için çok büyük bir çaba gerekiyor ve milli takımlar düzeyinde farklar neredeyse yok denecek kadar az.”

  • Uzun bir liste

    Pedri ve Dani Olmo’nun birlikte sahaya çıkma olasılığı konusunda teknik direktör şu yorumda bulundu: “26 oyuncunun hepsi aynı anda sahada oynayamaz. Orta sahada sadece üç oyuncu yer alıyor, ancak ne olacağını göreceğiz. Mikel Merino ve Fabián Ruiz’in sahaya çıktıklarında sergiledikleri performans da beni etkiledi. Onlar dünyanın en iyileri.”

    De La Fuente, oyuncusu Mikel Oyarzabal’a da övgüde bulunarak şunları söyledi: “26 oyuncumuzun muazzam bir motivasyonu ve azmi var; bu bizim için büyük bir şans ve nimet, çünkü herkes oynamayı büyük bir hevesle bekliyor. Kendi kimliğimizi korumalı ve belirlenen planın dışına çıkmamalıyız; temel düşüncemiz budur. Mikel Oyarzabal’a gelince, İspanya’da nihayet onun değerini ve yeteneğini takdir etmeye başladık; nihayet, aman Tanrım! O, boşluklarda ve hatlar arasında hareket eden en iyi forvetlerden biri. Bizimle her iki kanatta, forvet olarak ve ikinci forvet olarak oynadı ve her zaman çok iyi performans gösterdi. O, herkes için bir rol model ve onun hakkında ve değerinden bahsettiğimiz için çok mutluyum.”

    Teknik direktör, bu maçı ilk gerçek ve ciddi sınav olarak nitelendirmeyi reddetti ve şöyle dedi: “Kap Verde veya Suudi Arabistan ile oynadığımız maçlar, Uruguay maçı kadar zorlu ve çetin geçti. Tüm maçlar son derece zorlu. Maçtan sonra ne söyleyeceğimizi şimdiden düşünmeye başlamayalım, bunu şimdi söylemeliyiz. Diğer maçlarda olduğu gibi yine aynı yüksek konsantrasyona sahibiz.”

  • Belsa'nın Gelişimi

    Bielsa’nın taktiksel gelişiminden bahsederek şöyle dedi: “Marcelo Bielsa da herkes gibi gelişti ve değişti. Athletic Bilbao’yu harika ve etkileyici bir şekilde oynatmış, sahanın her yerinde adam adama sıkı markaj taktiğini kullanmıştır. Taktiksel fikirleri ve yöntemleri, antrenman verdiği oyuncuları derinlemesine tanıma ve anlama üzerine dayanır; işte bu, onun en büyük özelliği ve en büyük erdemidir.”

    Genç yıldız Lamine Yamal hakkında ise De La Fuente şunları söyledi: “Kararlar maçın gidişatına ve gelişmelerine göre alınır. Bazı maçlarda daha az, bazılarında ise daha fazla süre alabilirsiniz. Takım için en önemli ve en yararlı olanı yapacağız; bu bizim en büyük önceliğimizdir. Yaptığımız her şey takımın ve milli takımın yararına olacak; oyuncular da bunu anlıyor ve bu şekilde kabul ediyorlar."

    İspanya’nın şampiyonluk adayı olmasıyla ilgili olarak De La Fuente şunları söyledi: "Bu, imkânlarımız ve yeteneklerimiz çerçevesinde ortaya çıkan ve hesaplanmış bir özgüvendir. Tıpkı bizim gibi güçlü ve seçkin milli takımlar var. Tüm saygı ve alçakgönüllülükle söylemek gerekirse, şu anda bizim için önemli olan tek maç Uruguay ile oynayacağımız karşılaşmadır; ondan sonra diğer konulardan bahsedeceğiz."

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal'ın dehası

    Lamin Yamal’ın spot ışıklarının dışında kalan ve seyircinin görmediği yönleri hakkında teknik direktör şöyle yanıt verdi: “O, olgunlaşma sürecinden geçen 18 yaşındaki bir genç ve benzersiz, hayranlık uyandıran ve şaşırtıcı bir yeteneğe sahip. Futbol dünyasında bir dahi olmaya hazır ve bu potansiyeli taşıyor. Tüm bu faktörler onu harika ve olağanüstü bir oyuncu olmaya yönlendiriyor, ancak o hâlâ büyüme ve kademeli gelişim aşamasında; bu yolculukta ona eşlik etmeli ve destek olmalıyız. İşte Lamine Yamal budur.”

    De La Fuente, konuşmasını karşılaşmayı beklediği Uruguay milli takımının niteliğini açıklayarak şöyle tamamladı: “Onlar muazzam bir yeteneğe sahip futbolcular ve mücadeleci ruh, azim, hırs ile teknik yeteneği son derece mükemmel bir şekilde bir araya getiriyorlar. Marcelo Bielsa da herkes gibi gelişti ve değişti. Athletic Bilbao’yu muhteşem ve etkileyici bir şekilde oynatmayı başardı ve sahanın her yerinde adam adama sıkı markaj taktiğini kullandı. Fikirleri ve taktiksel yaklaşımları, antrenörlüğünü yaptığı oyuncuları derinlemesine tanıma ve anlama üzerine dayanıyor; işte bu da onun en büyük özelliği.”