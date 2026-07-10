De La Fuente: Belçika’ya karşı hüzünlü anılarım var… Ve Gavi’nin hayalini gerçekleştirmesini diliyorum

De la Fuente, kaleci pozisyonu ve Unai Simón ile Courtois arasındaki karşılaştırma konusunda şunları söyledi: “Kaleci pozisyonu son derece özel bir pozisyondur ve büyük bir takım her zaman size büyük bir güven veren iyi bir kalecinin varlığıyla inşa edilir. Unai Simón, Raya ve Juan García, dünyanın en iyi üç kalecisinden ve oyun tarzımıza ve sahada uygulamak istediklerimize tam olarak uyum sağlıyorlar.”

Belçika milli takımının baskı kurma girişimleri hakkında ise El Matador'un teknik direktörü şunları söyledi: “Üstünlüğümüzü kabul etmekten korkmuyorum ya da çekinmiyorum, ancak bu tür maçlarda galibiyet için belirgin bir favori yoktur. Bizi galibiyete en yakın takım olarak görürlerse, bize baskı kurmazlar.”

De la Fuente, gergin olup olmadığına dair bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Ben de etten ve kemikten biriyim ve ben de gerginlik hissediyorum, ancak kontrolüm altındaki konulara büyük güven duyuyorum ve bunlar tamamen kontrolüm altında. Eğer bir şey elimizden kaçarsa, bu bizim kontrolümüz dışındadır ve bizi endişelendirmemelidir; titiz çalışma bana sükunet verir ve yanımda harika profesyoneller var. Sükunet güçtür ve durumu kontrol altında tutmak bana güç verir.”

Sakat oyuncuların durumu hakkında ise De La Fuente şunları söyledi: “Adım adım ve maç maç ilerlemeliyiz; şu anki durumumuz ve geleceğimiz Belçika’da. Tüm oyuncular fiziksel olarak mükemmel durumda ve biz de uygun gördüğümüz zamanlarda, ister maçın başından itibaren ister başka bir zamanda olsun, onların katkılarını değerlendiriyoruz. Maça ilk 11’de başlayacaklar mı yoksa başka dakikalarda mı oyuna girecekler, bunu değerlendireceğiz.”