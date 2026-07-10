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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De La Fuente: Belçika’ya karşı hüzünlü anılarım var… Ve Gavi’nin hayalini gerçekleştirmesini diliyorum

L. de la Fuente
Gavi
Pedri
T. Courtois
İspanya
Belçika
Dünya Kupası
İspanya
Belçika

Ciddi uyarı

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, takımının tüm dikkatinin 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile oynayacakları maça odaklandığını vurguladı ve temkinli olmanın, rakibe saygı duymanın ve 26 kişilik kadrosuna tam güven duymanın önemini vurguladı.

De la Fuente, Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nun konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Kadroyu oluşturmak ve oyuncu seçimi yapmak en zor iştir, çünkü her maç birbirinden farklıdır. En üst düzeyde oyuncularımız var, ancak hepsinin farklı özellikleri var. Oyuncu seçimi, rakibi analiz ettikten ve ona karşı en iyi performansı sergileyecek ana kadroyu oluşturduktan sonra yapılır. Herhangi bir değişiklik olursa, bu kadro dışı kalan oyuncu için bir ceza değildir."

  • Sert rekabet

    De la Fuente, kaleci pozisyonu ve Unai Simón ile Courtois arasındaki karşılaştırma konusunda şunları söyledi: “Kaleci pozisyonu son derece özel bir pozisyondur ve büyük bir takım her zaman size büyük bir güven veren iyi bir kalecinin varlığıyla inşa edilir. Unai Simón, Raya ve Juan García, dünyanın en iyi üç kalecisinden ve oyun tarzımıza ve sahada uygulamak istediklerimize tam olarak uyum sağlıyorlar.”

    Belçika milli takımının baskı kurma girişimleri hakkında ise El Matador'un teknik direktörü şunları söyledi: “Üstünlüğümüzü kabul etmekten korkmuyorum ya da çekinmiyorum, ancak bu tür maçlarda galibiyet için belirgin bir favori yoktur. Bizi galibiyete en yakın takım olarak görürlerse, bize baskı kurmazlar.”

    De la Fuente, gergin olup olmadığına dair bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Ben de etten ve kemikten biriyim ve ben de gerginlik hissediyorum, ancak kontrolüm altındaki konulara büyük güven duyuyorum ve bunlar tamamen kontrolüm altında. Eğer bir şey elimizden kaçarsa, bu bizim kontrolümüz dışındadır ve bizi endişelendirmemelidir; titiz çalışma bana sükunet verir ve yanımda harika profesyoneller var. Sükunet güçtür ve durumu kontrol altında tutmak bana güç verir.”

    Sakat oyuncuların durumu hakkında ise De La Fuente şunları söyledi: “Adım adım ve maç maç ilerlemeliyiz; şu anki durumumuz ve geleceğimiz Belçika’da. Tüm oyuncular fiziksel olarak mükemmel durumda ve biz de uygun gördüğümüz zamanlarda, ister maçın başından itibaren ister başka bir zamanda olsun, onların katkılarını değerlendiriyoruz. Maça ilk 11’de başlayacaklar mı yoksa başka dakikalarda mı oyuna girecekler, bunu değerlendireceğiz.”

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  • Hüzünlü anılar

    De la Fuente, 1986’da Belçika karşısında Eloy’un kaçırdığı penaltıyı hatırlayarak şöyle dedi: "Üzücü bir gündü, ama Eloy penaltıyı atarken çok cesur davrandı. Üzücü anılarım var çünkü her zaman tüm kalbimle İspanya'nın yanında oldum ve o maçlar beni biraz etkiliyor ve yıkıyordu."

    Maça çıkmanın sihirli formülü hakkında ise şunları söyledi: “Güven, iyi bir takıma sahip olmaktan gelir; güveni ise performans, duruş ve davranış sağlar. Titiz çalışma sizi zafere yaklaştırır; ben yenilginin dramatik yönünü ortadan kaldırdım, çünkü harika bir iş çıkarabilirsiniz ve rakibinizden üstün olmanıza rağmen yenilgiye uğrayabilirsiniz. Yapmamız gerekeni yaparsak, sonuç olumsuz olsa bile vicdanımız rahat olur."

    Penaltı atışlarına gitme olasılığıyla ilgili olarak ise şunları açıkladı: “Elimizdeki kısa sürede, ister sahada ister video kayıtları üzerinden olsun, tüm olası senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Penaltı atışları için antrenman yaptık; bu konuda uzmanlarımız var ve onları çok iyi tanıyoruz; ayrıca bu tür durumlara uyum sağlayabilecek oyuncularımız da mevcut. Her an sahada kimlerin olacağını göreceğiz; ayrıca penaltıyı atmak için kime en çok güvenebileceğimizi söyleyen o ‘altıncı hissi’ de dikkate almalıyız.”

    Piedri’nin Portekiz karşısında sergilediği performansa ilişkin olarak De la Fuente şunları söyledi: “Onu çok iyi durumda görüyorum ve bizim için her zaman mükemmel bir performans sergiliyor. Elbette yaptığı iş gösterişli değildi, ancak son derece pratikti ve sahaya çıkan oyuncular onun gösterdiği büyük çabadan faydalandılar.”

  • Gavi'nin rüyası

    Teknik direktör, en iyi savunmanın İspanya’ya ait olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Turnuvada kaleye en çok şut çeken takım olmamıza rağmen, savunma açısından her zaman son derece güçlüydük. Rakibin sahasına sık sık girip aynı zamanda ona hücum fırsatı tanımayan bir takım olmamız, takımın ciddiyetini ve mükemmel organizasyonunu yansıtıyor.”

    Gavi’nin final maçında bir ters vuruş golü atma hayaliyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Sadece final maçında yer almaktan bile çok mutlu olacağım ve Gavi için sevineceğim çünkü onu çok seviyoruz. Gavi'nin sergilediği performans, rakiplerimize saygı duyarken en uzağa ulaşma konusundaki hırsını ve arzusunu yansıtıyor; ancak bu, oyuncunun düşüncesinin eleme turuna geçme yeteneğimize odaklandığını da kanıtlıyor."

    De la Fuente, sıcak havada kapalı stadyumlarda oynama konusundaki konuşmasını şöyle tamamladı: “22 santigrat derecelik sıcaklıkta bu tür stadyumlarda oynamak faydalı. Bu şanslı durumdan yararlandık. Futbol böyle bir şey olsa da, ilerlemeye devam edersek, yakıcı güneşin altında da oynamak zorunda kalacağız.”

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