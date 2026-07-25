Luis de la Fuente, ülkesi İspanya'yı Arjantin karşısında Dünya Kupası'nı kazanmaya taşıdıktan sonra, şu anda futbol dünyasının en öne çıkan teknik direktörü konumunda bulunuyor.
İspanya Milli Takımı, uzatmaların sonunda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
De la Fuente, AS gazetesi ile yaptığı söyleşide, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın başarısının anahtarlarını açıkladı.
İspanya teknik direktörü şunları söyledi: "Finalde açık bir şekilde üstündük, kalemize tek bir şut dahi çekmediler. Bir miktar rahatlık hissetmemize rağmen, futbol her zaman sürprizler barındırır."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cubarsi'nin uzatmalarda topu uzaklaştırışı Unai Simon'a çarpıp kalemize girseydi, kalemize tek bir şut atmadan kazanabilirlerdi. Neyse ki o pozisyon iyi bir şekilde çözüldü."
Şunu ekledi: "Luis de la Fuente'nin Dünya Kupası mı? Bu beni utandırıyor, ancak herkese bunun muhteşem bir milli takımın Dünya Kupası olduğunu hatırlatmak isterim."