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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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De la Fuente: Altıncı hisse sahibim, Yamal bir dahi ve 2030 Dünya Kupası'nı düşünmüyorum

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. de la Fuente
F. Torres
L. Yamal
D. Carvajal
A. Morata
İspanya
Arjantin

İspanya Milli Takımı'nın kapısı Morata ve Carvajal'a açık

Luis de la Fuente, ülkesi İspanya'yı Arjantin karşısında Dünya Kupası'nı kazanmaya taşıdıktan sonra, şu anda futbol dünyasının en öne çıkan teknik direktörü konumunda bulunuyor.

İspanya Milli Takımı, uzatmaların sonunda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

De la Fuente, AS gazetesi ile yaptığı söyleşide, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın başarısının anahtarlarını açıkladı.

İspanya teknik direktörü şunları söyledi: "Finalde açık bir şekilde üstündük, kalemize tek bir şut dahi çekmediler. Bir miktar rahatlık hissetmemize rağmen, futbol her zaman sürprizler barındırır."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Cubarsi'nin uzatmalarda topu uzaklaştırışı Unai Simon'a çarpıp kalemize girseydi, kalemize tek bir şut atmadan kazanabilirlerdi. Neyse ki o pozisyon iyi bir şekilde çözüldü."

Şunu ekledi: "Luis de la Fuente'nin Dünya Kupası mı? Bu beni utandırıyor, ancak herkese bunun muhteşem bir milli takımın Dünya Kupası olduğunu hatırlatmak isterim."

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    Tek gol yiyerek elde ettikleri defansif sağlamlık hakkında ise şunları söyledi: "Turnuva boyunca yalnızca on şut yedik. Ama bu, üzerinde çalışılan ve mükemmel bir şekilde geliştirilen defansif bir anlayışın sonucu; takım inanılmaz derecede kolektif bir şekilde savunma yapıyor."

    Şu ifadeleri kullandı: "Rakamlarımıza bakarsak, çok gol atan bir takım olduğumuzu görürüz. Çok sayıda gol attık ve yalnızca bir gol yedik, bu da bizde değişmeyen bir şey. 50 maçta 100'den fazla golümüz var, yediğimiz gol sayısı ise çok az. Bu, dayanışma içinde, cömert ve titizlikle tasarlanmış bir defansif organizasyona sahip bir takım."

    Şunları belirtti: "Dünya Kupası boyunca hiç şüpheye kapıldın mı? Asla, ilk maçta bile. Dışarıda söylenenleri takip etmiyorum ve bu bana daha fazla huzur veriyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Yeşil Burun Adaları'na karşı oynadığımız ilk maçtan sonra, doğru yolda olduğumuzu biliyorduk. Bir gün ilhamdan yoksun kalır ve rakibin buna sahip olursa, bunlar yaşanabilecek şeyler. Takım gün geçtikçe kademeli olarak gelişiyor, giderek daha da iyi oluyordu. Ayrıca kamp içindeki atmosfer olağanüstüydü. 52 gün boyunca tek bir sorun bile yaşanmadı. Bu da son derece zor bir şey."

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    Torres'in golü abartılı eleştirilere cevap oldu

    Şu açıklamayı yaptı: "Turnuvaya bir ilk on birle başlıyorsunuz, ancak aynı zamanda izlenimleri ve antrenmanları da takip ediyorsunuz ve elbette her şey analiz ve incelemeye tabi tutuluyor. Bana harika bilgiler sağlayan olağanüstü bir teknik ekibimiz var. Ardından, her konuda işe yarayan altıncı bir his olduğunu düşünüyorum; belirli anlarda bazı kararları almanıza olanak tanıyan da bu."

    Şunları vurguladı: "Her şey maçın gidişatına bağlı. Belli bir plan kurabilirsiniz, ama maç sizi farklı bir yöne sürükleyebilir. Bu, bir sakatlık, bir ceza, bir kırmızı kart ya da lehinize veya aleyhinize bir gol nedeniyle olabilir. Futbol, ilk 10 dakika içinde planınızı değiştirebilir, ancak temel fikir asla değişmez, o hep aynıdır. Sahaya bu fikri taşıyarak çıkıyoruz, ama oyuncuların özellikleri ona farklı biçimler kazandırabilir. Ayrıca her oyuncu ya da teknik direktör bunu kendine özgü bir şekilde uygular."

    Şuna dikkat çekti: "Oynamayan oyuncuların durumu beni çok üzüyordu; EURO'da tek bir dakika bile oynamayan tek oyuncu Alex Remiro'ydu. Herkesin oynamasını isterdim, çünkü hepsi gerçekten oynamayı hak ediyor. Ama hiçbir zaman herkesin oynaması gerektiği yönünde bir zorunluluk ya da mecburiyet hissetmedim. Öncelik her zaman takımın çıkarınadır."

    Şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra hangi oyuncu için özel bir mutluluk hissettim mi? Ferran Torres için durum farklı mıydı? Ferran'ın final golünü atması beni çok mutlu etti, çünkü ben her zaman adil olmaya çalışan biriyim ve bir haksızlık, abartılı ve haksız eleştiriler, hatta bazen kötü niyetle yapılanlar gördüğümde, hayat size karşılık verme ve kendinizi kanıtlama fırsatı sunuyor."

    Şunu ekledi: "Ferran'ın milli takımla inanılmaz rakamları var, aynısı kulübü için de geçerli. Maç başına gol ortalaması harika. Ve bana biraz Alvaro Morata'yı hatırlatıyor. Haksızlığa 'işte buradayım' diyerek karşılık verebilen insanları görmekten mutluluk duyuyorum; Ferran'ın durumunda bunu hak etti, çünkü pes edip başını öne eğebilirdi, ama bunu yapmadı."

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    Milli takım 2010 nesli ile 2026 kuşağı arasındaki benzerlikler

    "Euro 2024'ü kazanmanın bu Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha zor olduğunu hissediyor musunuz? Bunlar tamamen farklı iki turnuva. Avrupa futbolu bize tanıdık geliyor ve onu iyi anlıyoruz. Dünya Kupası ise farklı şekillerde uyum sağlamanı, Afrika ve Güney Amerika takımlarıyla karşılaşmanı zorunlu kılıyor" diye açıkladı.

    "Finalde Uruguay ya da Arjantin karşısındaki maçlarımızın nasıl olacağını biliyorduk. Güney Amerika'da futbol böyledir. Ve şiarımız her zaman kendi maçımızı oynamak oldu. Kimse plandan sapmadı ya da rakibin tarzına girmedi, çünkü o tür futbolu iyi oynayamıyoruz. Onlar bu konuda bizden daha iyi ve kaybederdik, hatta belki büyük farkla kaybederdik. Ama maç bizim tarzımızda oynanınca en iyisi biziz" diye vurguladı.

    "Lamine Yamal ve Pau Cubarsí gibi kişiler son derece özel. Olağanüstü bir olgunluğa ve zekâya sahipler. Bana göre onlar birer dahi" ifadelerini kullandı.

    "2010 takımı ile bu takım arasındaki benzerlikler mi? Futbol geçtiğimiz yıllarda çok değişti. Aynı modele sahibiz, ancak bu model gelişti; ben tiki-taka gibi hazır tabirleri pek sevmiyorum. Kullanılmasını anlıyorum, ama bunu kolektif ya da uyumlu futbol olarak tanımlamayı tercih ediyorum" diye belirtti.

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    İspanya'nın bazı oyuncuları milli takımı bırakmayı mı düşünüyor?

    Şöyle açıkladı: "Hiçbir oyuncu bana Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağını söylemedi ve yaşananların ardından bunun tam tersinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak önemli bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum: Oyuncular, kimseye karşı herhangi bir yükümlülüğümün olmadığını biliyorlar."

    Şunları belirtti: "Örneğin, Alvaro Morata ya da Dani Carvajal, olağanüstü bir miras bıraktılar; buna rağmen defterleri henüz kapanmadı. Eğer eski seviyelerine dönerlerse, kapılar önlerinde açık kalmaya devam edecek. Biz yaşa bakmıyoruz. Jesus Navas 39 yaşındayken bizimle beraberdi."

    Ekledi: "Dünya Kupası'nın tadını çıkarabildim mi? 2030 Dünya Kupası'nı düşünmeye başladım mı? Bu deneyimi 4 yıl sonra bir kez daha yaşamayı diliyorum, çünkü bu sefer yaşadıklarımız türünün tek örneğiydi. Mutluluğun, muhteşem insani deneyimin ve bunun yanında bütün bir ülkeyle bu başarıyı paylaşmanın keyfinin bir karışımıydı."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "2030 Dünya Kupası'nı düşünmeye gelince, ben anı çok yaşayan bir insanım. Şu anda düşündüğümüz tek şey önümüzdeki eylül ayı. Bizim için en önemlisi bu. Biz her zaman yalnızca bir sonraki müsabakayı düşünürüz."