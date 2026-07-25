Şu açıklamayı yaptı: "Turnuvaya bir ilk on birle başlıyorsunuz, ancak aynı zamanda izlenimleri ve antrenmanları da takip ediyorsunuz ve elbette her şey analiz ve incelemeye tabi tutuluyor. Bana harika bilgiler sağlayan olağanüstü bir teknik ekibimiz var. Ardından, her konuda işe yarayan altıncı bir his olduğunu düşünüyorum; belirli anlarda bazı kararları almanıza olanak tanıyan da bu."

Şunları vurguladı: "Her şey maçın gidişatına bağlı. Belli bir plan kurabilirsiniz, ama maç sizi farklı bir yöne sürükleyebilir. Bu, bir sakatlık, bir ceza, bir kırmızı kart ya da lehinize veya aleyhinize bir gol nedeniyle olabilir. Futbol, ilk 10 dakika içinde planınızı değiştirebilir, ancak temel fikir asla değişmez, o hep aynıdır. Sahaya bu fikri taşıyarak çıkıyoruz, ama oyuncuların özellikleri ona farklı biçimler kazandırabilir. Ayrıca her oyuncu ya da teknik direktör bunu kendine özgü bir şekilde uygular."

Şuna dikkat çekti: "Oynamayan oyuncuların durumu beni çok üzüyordu; EURO'da tek bir dakika bile oynamayan tek oyuncu Alex Remiro'ydu. Herkesin oynamasını isterdim, çünkü hepsi gerçekten oynamayı hak ediyor. Ama hiçbir zaman herkesin oynaması gerektiği yönünde bir zorunluluk ya da mecburiyet hissetmedim. Öncelik her zaman takımın çıkarınadır."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra hangi oyuncu için özel bir mutluluk hissettim mi? Ferran Torres için durum farklı mıydı? Ferran'ın final golünü atması beni çok mutlu etti, çünkü ben her zaman adil olmaya çalışan biriyim ve bir haksızlık, abartılı ve haksız eleştiriler, hatta bazen kötü niyetle yapılanlar gördüğümde, hayat size karşılık verme ve kendinizi kanıtlama fırsatı sunuyor."

Şunu ekledi: "Ferran'ın milli takımla inanılmaz rakamları var, aynısı kulübü için de geçerli. Maç başına gol ortalaması harika. Ve bana biraz Alvaro Morata'yı hatırlatıyor. Haksızlığa 'işte buradayım' diyerek karşılık verebilen insanları görmekten mutluluk duyuyorum; Ferran'ın durumunda bunu hak etti, çünkü pes edip başını öne eğebilirdi, ama bunu yapmadı."