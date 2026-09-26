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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Çeviri:

De Jong krizi milli araya sonra Barcelona'nın kapısını çalıyor Düzeltme: Yalnızca çeviriyi çıktı olarak vermem gerekiyor. De Jong krizi milli araya sonra Barcelona'nın kapısını çalıyor

La Liga
Barcelona
F. de Jong
İspanya
Hollanda

Frenkie de Jong'un, uzun süren milli maç arasının ardından Barcelona'nın en dikkat çekici geri dönenlerinden biri olması bekleniyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu, sağ dizindeki iç yan bağ yırtığından iyi bir tempoyla iyileşmeye devam ediyor ve tedavi programının son aşamasına girmiş durumda; önümüzdeki ekim ayının sonunda takımla birlikte antrenmanlara dönme ihtimali bulunuyor.

Sport gazetesi, asıl sorunun de Jong'un şu anda Barcelona'nın kadrosunda kendisine yer bulamaması olduğunu ve artık teknik direktör Hansi Flick'in önceliklerinden biri olmadığını, bunun da önümüzdeki ayları geleceği açısından belirleyici kıldığını aktardı.

Katalan kulübü hiçbir senaryoyu göz ardı etmiyor; ancak Frenkie de Jong, son yıllarda defalarca tekrarladığı gibi, ayrılmak istemiyor.

Barcelona, de Jong'un bu yaz sakatlanmasının ardından hızlı hareket etti ve Rodri'yi transfer ederek önemli bir anlaşmaya imza attı. Böylece bu mevkideki asıl oyuncu Rodri olacak; bu da Hollandalının kendisini yedek kulübesine hapsolmuş bulabileceği anlamına geliyor.

Dahası, Katalan kulübünün bu mevkideki diğer kozu ise sözleşmesini yenilemeye yaklaşan Marc Bernal.

Nitekim Barcelona akademisinden yetişen bu oyuncu, takım kadrosunda Rodri'nin doğrudan alternatifi konumuna geldi ve bu sezon içinde kesinlikle süre bulacak.

Barcelona'nın orta saha hattı oyuncularla dolup taştı; bu da daha büyük bir rol isteyen bazı isimlerle sorunlara yol açtı. Fermin Lopez ile Dani Olmo maçlarda oynama süresini paylaşırken, Gavi neredeyse hiç forma giymiyor.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong'u ilk 11'de yer almak için zorlu bir görev bekliyor

    De Jong, son sezonlarda Alman teknik direktör için tartışmasız bir ilk on oyuncusuydu; ancak sakatlıklar süreklilik açısından onu etkiledi. Flick, savunma hattının önünde ona güvendi ve Hollandalı oyuncu ilk on içinde kendine yer bulmayı başardı.

    Dahası, oyuncu ile Barcelona arasındaki ilişki de büyük bir yakınlaşmaya sahne oldu; zira Hollandalı oyuncu, sözleşmesini yenilemeye ve kulüpte kalmaya öncelik verdi, ayrıca anlaşmaya varma sürecini hızlandırmak için profesyonel çevresinden uzak durdu.

    Buna dayanarak De Jong, maaşı yüksek olmasına rağmen sözleşmesini Barcelona ile 2029 yılına kadar yeniledi; bu maaş, yakın zamana kadar durumu böyle olduğu gibi, vazgeçilmez bir ilk on oyuncusuna yakışan bir maaştı.

    De Jong'un Dünya Kupası sırasında dizinden sakatlanması nedeniyle Barcelona içinde büyük bir öfke söz konusuydu; zira kulüp, oyuncunun kendini gereğinden fazla zorlamış ya da en azından yeterince ihtiyatlı davranmamış olabileceğine inanıyor. Bu rahatsızlık şu ana kadar da devam ediyor.

    Bu sezonun sonunda De Jong'un Barcelona ile sözleşmesinde iki yıl kalacak ve işlerin hangi senaryoya evrileceğini görmek için beklemek gerekecek.

    Bundan böyle Frenkie de Jong, ilk on içinde kendine yer bulmak için mücadele etmek zorunda kalacak ve bu görevin kolay olmayacağının farkında.

    Eğer hiç dakika alamaz ya da son derece sınırlı sürelerde forma giyerse, oyuncu bakış açısını değiştirebilir ve o zaman kulüp de ayrılığının kapısını aralayabilir.

    Şimdilik öncelik, De Jong'un iyi bir durumda geri dönmesi; önümüzdeki haftalar ise takım içindeki gerileyen rolünü ve gelecek ocak ayındaki kış transfer döneminde neler olabileceğini belirlemek açısından belirleyici olacak.

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