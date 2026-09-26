Frenkie de Jong'un, uzun süren milli maç arasının ardından Barcelona'nın en dikkat çekici geri dönenlerinden biri olması bekleniyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu, sağ dizindeki iç yan bağ yırtığından iyi bir tempoyla iyileşmeye devam ediyor ve tedavi programının son aşamasına girmiş durumda; önümüzdeki ekim ayının sonunda takımla birlikte antrenmanlara dönme ihtimali bulunuyor.

Sport gazetesi, asıl sorunun de Jong'un şu anda Barcelona'nın kadrosunda kendisine yer bulamaması olduğunu ve artık teknik direktör Hansi Flick'in önceliklerinden biri olmadığını, bunun da önümüzdeki ayları geleceği açısından belirleyici kıldığını aktardı.

Katalan kulübü hiçbir senaryoyu göz ardı etmiyor; ancak Frenkie de Jong, son yıllarda defalarca tekrarladığı gibi, ayrılmak istemiyor.

Barcelona, de Jong'un bu yaz sakatlanmasının ardından hızlı hareket etti ve Rodri'yi transfer ederek önemli bir anlaşmaya imza attı. Böylece bu mevkideki asıl oyuncu Rodri olacak; bu da Hollandalının kendisini yedek kulübesine hapsolmuş bulabileceği anlamına geliyor.

Dahası, Katalan kulübünün bu mevkideki diğer kozu ise sözleşmesini yenilemeye yaklaşan Marc Bernal.

Nitekim Barcelona akademisinden yetişen bu oyuncu, takım kadrosunda Rodri'nin doğrudan alternatifi konumuna geldi ve bu sezon içinde kesinlikle süre bulacak.

Barcelona'nın orta saha hattı oyuncularla dolup taştı; bu da daha büyük bir rol isteyen bazı isimlerle sorunlara yol açtı. Fermin Lopez ile Dani Olmo maçlarda oynama süresini paylaşırken, Gavi neredeyse hiç forma giymiyor.



