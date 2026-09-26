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David De Gea FiorentinaGetty Images
Simone Gervasio
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De Gea, Manchester City’ye yüklendi: “Peki ben United ile kaç Premier League kazandım?” Neye atıfta bulunuyor?

Premier Lig
Serie A
D. de Gea
Fiorentina
M.City
M. United

Yıllar boyunca işlenen tam 114 ihlaldenManchester City'ninsuçlu bulunduğu kararın ardından tartışmalar dinmiyor. Maresca'nın çalıştırdığı takım şimdi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, City'nin mağlup ettiği birçok rakip de daha sonra doğru olmadığı değerlendirilen davranışlar nedeniyle ellerinden alınanları şimdi geri istiyor. İtiraz süreci ve Premier League'in yeni kararını beklerken, David de Gea'nın alaycı yorumu geldi.


Şu anda Fiorentina'nın kalecisi olan oyuncu, Manchester United kalesini koruduğu dönemde City'nin tarihî rakiplerinden biriydi ve sosyal medya hesaplarından eski şehir rakiplerine bir gönderme yapmayı seçti.


  • "Bunu konuşalım. O zaman ben kaç Premier League şampiyonluğu kazandım?" diye yazdı ve mesaja düşünceli bir emoji ekledi.



    İspanyol oyuncu, 2023'e kadar 12 sezon boyunca United'da forma giydi ve 545 maça çıkıp bir Premier League şampiyonluğu kazandı. Ancak bu süreçte iki kez de City'nin arkasında kaldı; tam da ezeli rakibin mali usulsüzlükler yaptığı iddia edilen yıllarda.

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