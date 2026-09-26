Yıllar boyunca işlenen tam 114 ihlaldenManchester City'ninsuçlu bulunduğu kararın ardından tartışmalar dinmiyor. Maresca'nın çalıştırdığı takım şimdi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, City'nin mağlup ettiği birçok rakip de daha sonra doğru olmadığı değerlendirilen davranışlar nedeniyle ellerinden alınanları şimdi geri istiyor. İtiraz süreci ve Premier League'in yeni kararını beklerken, David de Gea'nın alaycı yorumu geldi.





Şu anda Fiorentina'nın kalecisi olan oyuncu, Manchester United kalesini koruduğu dönemde City'nin tarihî rakiplerinden biriydi ve sosyal medya hesaplarından eski şehir rakiplerine bir gönderme yapmayı seçti.



