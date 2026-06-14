"Sakatlık nedeniyle 4-5 ay sahalardan uzak kaldım, ancak sezon başında kendimi iyi hissediyordum ve şu anda da oldukça iyiyim. Napoli'de, İngiltere'de alıştığımdan çok farklı bir oyun tarzı bulduğumu düşünüyorum. Ancak uzun süre sahalardan uzak kalmama rağmen, derin savunma yapma gibi bazı şeyler öğrendim."





"Lukaku'nun seviyesini yükselttiğini düşünüyorum. Dünya Kupası öncesinde konuşmuştuk ve formuna olabildiğince yaklaşmak için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. 90 dakika hala uzun bir süre, ama durumu iyi ve hazırlık maçlarında birkaç dakika içinde bile gol atabilecek kalitede olduğunu gösterdi."