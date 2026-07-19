İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali için DAZN’ın “Timesquare” programına özel konuk olarak katılan Antonio Conte, Ciro Ferrara ile eğlenceli ve ilginç bir an yaşadı. Juventus ve Napoli’nin eski teknik direktörü, önce oyuncu olarak rakibi, daha sonra da Juventus’ta takım arkadaşı olan Conte ile olan ilişkisini anlattı.
Çeviri:
DAZN'de Conte ile Ferrara arasında geçen kısa diyalog: "Juventus ile Napoli arasındaki maçlarda ne büyük bir rekabet var. Ciro Torino'ya geldiğinde bana 'Senden gerçekten iğreniyordum' demişti."
RAKİPLERDEN ARKADAŞLARA
“Ciro ile ilişkimiz başlangıçta pek de idil sayılmazdı, zira o Napoli’nin kaptanıydı, ben ise Juventus’un kaptanıydım. Torino’ya geldiğinde bana ‘Senden iğreniyordum’ dedi, tam olarak ‘Senden gerçekten iğreniyordum’ dedi. Dolayısıyla sahada tam bir çekişme vardı. Aramızda büyük bir saygı vardı, ama sen Napoli’yi, diğeri ise Juventus’u temsil ediyorsa, aramızda gerçekten büyük bir rekabet vardı,” diye anlattı Antonio Conte.
FERRARA’DAKİ TEKRAR GÖSTERİMİ
Ciro Ferrara’nın ise bu konudaki neşeli ve eğlenceli cevabı şöyleydi: “Torino’ya geldiğimde yaptığım ve söylediğim ilk şey, ‘Bana kurnazlık yapma’ oldu. Ona sarıldım ve ‘Anto’ dedim, ‘Lütfen bu konuları bir kenara bırakalım. Artık takım arkadaşıyız’.”
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