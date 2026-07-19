DAZN'de Conte ile Ferrara arasında geçen kısa diyalog: "Juventus ile Napoli arasındaki maçlarda ne büyük bir rekabet var. Ciro Torino'ya geldiğinde bana 'Senden gerçekten iğreniyordum' demişti."

“Ciro ile ilişkimiz başlangıçta pek de idil sayılmazdı, zira o Napoli’nin kaptanıydı, ben ise Juventus’un kaptanıydım. Torino’ya geldiğinde bana ‘Senden iğreniyordum’ dedi, tam olarak ‘Senden gerçekten iğreniyordum’ dedi. Dolayısıyla sahada tam bir çekişme vardı. Aramızda büyük bir saygı vardı, ama sen Napoli’yi, diğeri ise Juventus’u temsil ediyorsa, aramızda gerçekten büyük bir rekabet vardı,” diye anlattı Antonio Conte.