DAZN, 2026 Dünya Kupası’nda aynı anda birden fazla maçı takip etmeyi sağlayan “Multiview” özelliği

Uygulamaya entegre edilen yeni özellik, tek bir ekranda aynı anda dört adede kadar spor etkinliğini canlı olarak takip etmeyi mümkün kılıyor. Akıllı telefonlar (iOS ve Android), web (Chrome, Firefox, Edge ve Safari) ve Apple TV sahipleri için TV üzerinden de kullanılabilen bu özelliği, taraftarlar bu akşam saat 21:00’de, İsviçre-Kanada maçı ile Bosna-Hersek-Katar maçı aynı anda oynanırken etkinleştirebilecekler. Bu yenilik sayesinde futbolseverler artık tek bir sahayı seçmek zorunda kalmayacak; her iki maçın da canlı yayınıyla farklı karşılaşmaların gidişatını tek bir ekrandan takip edebilecek ve hiçbir aksiyonu kaçırmayacaklar.