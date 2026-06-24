2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son aşaması sona ermek üzere ve eleme aşamasına geçiş giderek yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerin maç programında aynı anda oynanacak birçok karşılaşma yer alıyor; taraftarlar, DAZN’ın “Multiview” özelliği sayesinde hiçbir anı kaçırmadan tüm maçları canlı olarak takip edebilecekler.
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DAZN, 2026 Dünya Kupası’nda aynı anda birden fazla maçı takip etmeyi sağlayan “Multiview” özelliği
Uygulamaya entegre edilen yeni özellik, tek bir ekranda aynı anda dört adede kadar spor etkinliğini canlı olarak takip etmeyi mümkün kılıyor. Akıllı telefonlar (iOS ve Android), web (Chrome, Firefox, Edge ve Safari) ve Apple TV sahipleri için TV üzerinden de kullanılabilen bu özelliği, taraftarlar bu akşam saat 21:00’de, İsviçre-Kanada maçı ile Bosna-Hersek-Katar maçı aynı anda oynanırken etkinleştirebilecekler. Bu yenilik sayesinde futbolseverler artık tek bir sahayı seçmek zorunda kalmayacak; her iki maçın da canlı yayınıyla farklı karşılaşmaların gidişatını tek bir ekrandan takip edebilecek ve hiçbir aksiyonu kaçırmayacaklar.
Bu gelişme, DAZN’ın basit canlı yayınların ötesine geçerek taraftar topluluğu için stadyumdaki heyecanı yaşatacak ve onları oyunun gerçek kahramanları haline getirecek benzersiz bir deneyim yaratma vizyonunun bir parçasıdır. HDR görüntülerden Dolby 5.1 sese, DAZN Stories’in dikey kısa videolarından FanZone’un yeni gelişmiş özelliklerine kadar, DAZN’daki deneyim giderek daha sürükleyici hale geliyor ve taraftarların stadyumda yaşadıkları deneyime benziyor.
DAZN Group’un CTO’su Sandeep Tiku şunları vurguladı: “2026 FIFA Dünya Kupası, DAZN’daki taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşımak için olağanüstü bir fırsat. Teknolojimiz, taraftarların sporu deneyimleme şeklini yeniden tanımlıyor ve uygulamaya tasarlayıp entegre ettiğimiz her özellik, tek bir amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır: Basit canlı yayınların ötesine geçerek insanları sevdikleri spora her zamankinden daha da yaklaştırmak. ‘Multiview’ özelliğinden profil kişiselleştirmeye ve FanZone’un yeni özelliklerine kadar her şey, izleme deneyimini daha sürükleyici ve etkileşimli hale getirmek için tasarlanmıştır."
Akıllı telefon, web ve Apple TV’de “Multiview” özelliğini nasıl etkinleştirebilirsiniz: DAZN uygulamasını açın, izlemek istediğiniz canlı maça gidin, canlı yayını başlatın ve ekranın sağ alt köşesinde beliren “Multiview” simgesine tıklayın. Ardından, canlı yayın başladıktan sonra akıllı telefondan aynı anda izlemek istediğiniz ek maçı seçebilirsiniz; web veya Apple TV’den ise tümü canlı yayınlanıyorsa ekrana en fazla dört etkinlik ekleyebilirsiniz. Her taraftar, istediği anda hangi maçı dinleyeceğini seçebilir; bunun için maçın ekranına dokunarak o maçın yorum sesini seçebilir.