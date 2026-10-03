AFP
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Dayot Upamecano, İtalya maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Fransa kampından ayrılarak Bayern Münih'e döndü
Fransız savunmacı oyundan atıldı
27 yaşındaki stoper, son beş dakikada Moise Kean'i çekerek durdurduğu için ikinci sarı kartını görmesinin ardından Fransa Milli Takımı kadrosundan erken ayrılmak zorunda kaldı. Bu ihraç, otomatik olarak bir maçlık cezayı beraberinde getiriyor ve oyuncuyu Pazartesi günü Belçika ile Stade de France'ta oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında forma giyemez hale getiriyor. Fransa Futbol Federasyonu da savunmacıyı cumartesi günü saat 09.30'da Clairefontaine'den ayrılarak Münih'e dönmesi için hemen serbest bıraktı.
- Flash Press Agency
Zidane tarihi rekoru kaçırdı
Upamecano'nun oyundan atılması, Saint-Denis'de sinir bozucu geçen geceyi daha da kötüleştirdi; Alessandro Bastoni'nin beraberlik golü, Michael Olise'nin muhteşem frikik golünü boşa çıkararak Zinedine Zidane'ın eve dönüşüne gölge düşürdü. 1-1'lik beraberlik, Zidane'ın 1984'te Henri Michel'den bu yana görevine üst üste üç galibiyet ve gol yemeden başlayan ilk Fransa teknik direktörü olma şansını elinden aldı. Kylian Mbappe'nin ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokluğu da mücadele boyunca ev sahibinin hücumdaki etkisini daha da azalttı.
Bayern Münih savunmada erken bir takviyeyi memnuniyetle karşıladı
Sonbahardaki yoğun fikstür öncesi, Bayern'in patronu Vincent Kompany sakatlık yaşamadan gelen erken dönüşü memnuniyetle karşılayacaktır. Upamecano, Türkiye'deki 1-0'lık açılış galibiyetinde 90 dakikanın tamamında oynadı, Belçika'daki aynı skorla alınan galibiyette dinlendirildi ve ardından İtalya karşısında yeniden ilk 11'de başladı. Bayern Münih, hem iç sahada hem de Avrupa'da ivmesini korumaya çalışırken kilit savunmacılarını dinç tutmak büyük önem taşımaya devam ediyor.
- AFP
Augsburg deplasmanı şampiyonluk yarışını test ediyor
Bayern, 10 Ekim Cumartesi günü Bundesliga'da beşinci hafta maçında Augsburg deplasmanıyla yeniden sahaya çıkıyor. Kompany'nin ekibi şu anda puan tablosunda, sezona hızlı başlayan Borussia Dortmund'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Deplasmanda üç puanı almak, şampiyonluk rakipleri üzerindeki baskıyı sürdürmek açısından hayati önem taşıyor.
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