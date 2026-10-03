27 yaşındaki stoper, son beş dakikada Moise Kean'i çekerek durdurduğu için ikinci sarı kartını görmesinin ardından Fransa Milli Takımı kadrosundan erken ayrılmak zorunda kaldı. Bu ihraç, otomatik olarak bir maçlık cezayı beraberinde getiriyor ve oyuncuyu Pazartesi günü Belçika ile Stade de France'ta oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında forma giyemez hale getiriyor. Fransa Futbol Federasyonu da savunmacıyı cumartesi günü saat 09.30'da Clairefontaine'den ayrılarak Münih'e dönmesi için hemen serbest bıraktı.



