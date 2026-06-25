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Dayot Upamecano, Erling Haaland’ı susturma planını açıkladı; Fransız yıldız, Norveçli forvetle vereceği ‘fiziksel’ mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor
Les Bleus, en zorlu sınavla karşı karşıya
Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan William Saliba ve Upamecano’dan oluşan güçlü savunma ikilisi, Les Bleus’un Grup I’de birincilik için Norveç ile mücadele edeceği maçta şimdiye kadarki en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalacak. Upamecano, Fransa için kararlı bir lider olarak görev yaptı; Senegal’i yendikleri maçta olağanüstü bir performans sergiledi ve Irak karşısında disiplinli bir şekilde kalesini gole kapattı. Ancak şimdi dikkatini, turnuvada şimdiden dört gol kaydetmiş olan Norveçli golcüyü durdurmaya vermesi gerekiyor.
- AFP
Upamecano, savunma stratejisini özetliyor
Fransız milli oyuncu, bu patlayıcı forveti durdurmanın 90 dakika boyunca mutlak konsantrasyon ve kusursuz saha algısı gerektirdiğinin tam olarak farkında.
L'Equipe'ye konuşan Upamecano şöyle açıkladı: "Haaland karşısında, sayıca azınlıkta olmasanız bile her zaman bir gözünüzü onun üzerinde tutup pozisyonunu takip etmeli, diğer gözünüzü de topu taşıyan oyuncuya dikmelisiniz. O benim kör noktamda olduğunda ve takım arkadaşlarından biri üst üste geliyorsa, nereye gittiğini ve nasıl pozisyon aldığını görmek için omzumun üzerinden iki ya da üç kez bakmam gerektiğini biliyorum. Hepimiz biliyoruz ki o, ilk birkaç yarda içinde inanılmaz derecede patlayıcı bir oyuncu, biraz Kylian [Mbappé] gibi."
Bayern Münih’in stoperi şunları ekledi: “Yönünü değiştirmek için sadece bir anlık zamana ihtiyacı var. Bu yüzden onu her zaman göz önünde bulundurmalısınız. İlk dokunuşunu tahmin edemediğiniz ve topu almasını engelleyemediğiniz takdirde, onu kanada doğru itmeye çalışmalısınız. O fiziksel mücadeleleri seven bir oyuncu, ben de öyle. Ancak bazen durumu idare etmeniz, onu kanada yönlendirmeniz ve şut açısını kapatmanız gerekir.”
Kas üzerindeki hareketi öngörmek
Bu maç, en son Nisan 2023’te zorlu bir Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelen ikili için ilgi çekici bir yeniden buluşma niteliğinde. Upamecano, sırtı kaleye dönükken üstün performans gösteren, son derece fiziksel bir rakiple mücadele ederken doğru vücut pozisyonunun hayati önem taşıdığını vurguluyor.
O şöyle belirtti: "Rakip takımın taç atışlarında ona çift markaj uygulamak her zaman daha iyidir. Takımımızdaki serbest kalan oyuncu, genellikle bek, ondan çok önde olmamalı; ben de hemen arkasında, yeterince yakın durmalıyım, ancak onu tamamen sıkı markaj altına almamalıyım. O kadar güçlü olduğu için hareketlerini tahmin etmeye çalışmak ya da önüne geçmek zor. Onunla karşı karşıya gelmek her zaman gerçek bir mücadeledir.
"Onunla ikili mücadelede en önemli şey, hem topu hem de onu her zaman görebilmenizi sağlayacak şekilde başlangıç pozisyonunuz ve vücut duruşunuzdur. Eğer sizden uzaklaşırsa, onu yakalamak zordur çünkü inanılmaz derecede hızlıdır.
"Paradoksal olarak, Haaland’a karşı oynamak, saf bir fiziksel mücadeleden çok bir hareket savaşıdır. Her adımda hazır olmalı ve onun nerede olduğuna dikkat etmelisiniz. Hepimiz biliyoruz ki topa 50 kez dokunmayacaktır. İki ya da üç kez dokunmak isteyecektir, ancak o iki ya da üç vuruşu %100 verimle yapacaktır; bu yüzden siz de %100 hazır olmalısınız.
"Ama dikkat edin – Haaland inanılmaz bir oyuncu, ancak Leipzig’de birlikte oynadığım [Alexander] Sorloth’u da unutmayın. O çok güçlü, çok hızlı ve topa sert vuruyor."
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Tarihi Boston derbisi yaklaşıyor
Bu büyük ilgi çeken karşılaşma, bu iki Avrupa ülkesi arasında erkekler Dünya Kupası tarihinde gerçekleşen ilk karşılaşma olacak. Tarihsel istatistikler, Avrupa takımlarına karşı son beş maçını kazanan Fransa’nın lehine olsa da, Norveç bu maça tarihsel bir formda giriyor. Haaland, üç ardışık maçta birden fazla gol atarak efsanevi bir turnuva rekoruna ulaşmanın eşiğinde bulunuyor; bu da üstünlük mücadelesinin son derece heyecan verici geçeceğini garanti ediyor.