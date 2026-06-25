Dayot Upamecano, Erling Haaland’ı susturma planını açıkladı; Fransız yıldız, Norveçli forvetle vereceği ‘fiziksel’ mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor

Bu maç, en son Nisan 2023’te zorlu bir Şampiyonlar Ligi eleme turunda karşı karşıya gelen ikili için ilgi çekici bir yeniden buluşma niteliğinde. Upamecano, sırtı kaleye dönükken üstün performans gösteren, son derece fiziksel bir rakiple mücadele ederken doğru vücut pozisyonunun hayati önem taşıdığını vurguluyor.

O şöyle belirtti: "Rakip takımın taç atışlarında ona çift markaj uygulamak her zaman daha iyidir. Takımımızdaki serbest kalan oyuncu, genellikle bek, ondan çok önde olmamalı; ben de hemen arkasında, yeterince yakın durmalıyım, ancak onu tamamen sıkı markaj altına almamalıyım. O kadar güçlü olduğu için hareketlerini tahmin etmeye çalışmak ya da önüne geçmek zor. Onunla karşı karşıya gelmek her zaman gerçek bir mücadeledir.

"Onunla ikili mücadelede en önemli şey, hem topu hem de onu her zaman görebilmenizi sağlayacak şekilde başlangıç pozisyonunuz ve vücut duruşunuzdur. Eğer sizden uzaklaşırsa, onu yakalamak zordur çünkü inanılmaz derecede hızlıdır.

"Paradoksal olarak, Haaland’a karşı oynamak, saf bir fiziksel mücadeleden çok bir hareket savaşıdır. Her adımda hazır olmalı ve onun nerede olduğuna dikkat etmelisiniz. Hepimiz biliyoruz ki topa 50 kez dokunmayacaktır. İki ya da üç kez dokunmak isteyecektir, ancak o iki ya da üç vuruşu %100 verimle yapacaktır; bu yüzden siz de %100 hazır olmalısınız.

"Ama dikkat edin – Haaland inanılmaz bir oyuncu, ancak Leipzig’de birlikte oynadığım [Alexander] Sorloth’u da unutmayın. O çok güçlü, çok hızlı ve topa sert vuruyor."