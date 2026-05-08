Sonuçta, FC Red Bull Salzburg'dan Joane Gadou'nun Ole Book'un ilk transferi olup olmadığı bir tanım meselesi. 19 yaşındaki stoper, Borussia Dortmund'un spor direktörünün henüz yeni başlayan görev süresi içinde transfer edildi. Bu zaten kesinleşmiş bir durum. Ancak BVB'ye 20 milyon avro artı olası 5 milyon avroluk bonus ödemesi maliyeti olan bu transferin tek başına Book'a atfedilmesi doğru değildir.
"Dayot Upamecano'dan bile daha ileri": BVB, "gerçek bir bomba" olacak bir ham elması kadrosuna kattı
Böyle bir değerlendirme için, genç ve gelecek vaat eden yeteneklerden oluşan devasa havuz artık fazlasıyla şeffaf hale gelmiştir. Her ciddi üst düzey kulüp, BVB de dahil olmak üzere, Gadou'yu uzun zamandır tanıyor. 2023 yazında, Paris Saint-Germain'in altyapısında sözleşmesi iki yıl daha varken, kulüp ona göz dikmişti. Bir yıl sonra Bayer Leverkusen, transferi kıl payı kaçırdı. Mart ayında, Books'un selefi Sebastian Kehl, Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda onu izledi.
1,95 metre boyundaki Gadou ile Westfalen ekibi, "bu yaşta Dayot Upamecano'dan daha ileride olan" bir savunma oyuncusu kazanıyor. Salzburger Nachrichten'ın spor bölüm başkan yardımcısı Michael Unverdorben de bu görüşte. SPOX ile yaptığı röportajda şöyle diyor: "O kesinlikle Salzburg'un en iyi stoperi. Onun büyük bir transfer olacağı her zaman biliniyordu, çünkü gerçekten inanılmaz yeteneklere ve muazzam bir potansiyele sahip. İkili mücadelelerde ve kafa vuruşlarında güçlü ve uluslararası düzeyde bir defans oyuncusunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."
Avusturyalılar bunu 2024 yılında Gadou'da görmüştü. O zamanlar 17 yaşındaki oyuncuyu Paris'ten Salzburg'a getirmek için alışılmadık derecede yüksek bir rakam olan 10 milyon euro ödendi. Sadece gelecekteki takım arkadaşı Karim Adeyemi bu yaşta daha pahalıydı; 2018'de Salzburg'a sadece 100.000 euro daha pahalıya mal olmuştu.
- Getty Images Sport
Joane Gadou'nun PSG'de bir geleceği yoktu
Gadou, PSG'deki son sezonunda U19 şampiyonu oldu, ancak önünde bir gelecek görünmüyordu. Kylian Mbappé gibi yıldızlarla düzenli olarak antrenman yapsa da, A takım kadrosuna sadece üç kez çağrılabildi. Marquinhos, Lucas Beraldo ve daha sonra Willian Pacho ile rekabet etmek için engel çok büyüktü.
Ayrıca teknik direktör Luis Enrique'nin, İngiliz Guardian gazetesi tarafından 2024 yılında dünyanın en yetenekli 60 oyuncusu listesine alınan Gadou'dan tam olarak ikna olmadığı söyleniyor. Salzburg'da ise durum tamamen farklıydı; Gadou'nun Fransız U16 milli takımındaki ilk maçından beri onu takip ediyorlardı.
Arkadaşları tarafından "Jogad" olarak anılan Gadou, annesi ve yedi yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte taşındı. Fildişi Sahili kökenli anne ve babası ile diğer üç kardeşi, Paris'in yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Gadou'nun memleketi Nangis'te kaldı.
- AFP
Thomas Letsch yönetiminde Joane Gadou büyük bir atılım gerçekleştirdi
Gadou, Salzburg'da zorlu bir başlangıç yaşadı. Yeni teknik direktör Pepijn Lijnders yönetiminde takımın performansı hiç de iyi değildi, bu yüzden Gadou ancak yavaş yavaş süre almaya başladı. Gadou, daha üçüncü maçında 43. dakikada yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sonraki 16 ay içinde iki kez daha oyundan atıldı; bunlardan biri, iki dakika içinde gördüğü sarı-kırmızı karttı.
Unverdorben'e göre, Gadou Salzburg forması giydiğinde bu tür talihsizlikler nadir değildi: "Onun en büyük sorunu, her maçta bir anlık dikkatsizlik gösterdiği bir durum olması. Bu, aldığı üç kırmızı karttan da anlaşılıyor. Bazen çok fevri davranıyor, bazen de akıl almaz bir pas hatası yapıyor. Bu, onun en büyük eksikliği. Henüz istikrarlı bir güvenilirliğe sahip değil."
Lijnders'in halefi Thomas Letsch'in yönetiminde, 13 ay görevde kaldıktan sonra Şubat ayında Daniel Beichler ile değiştirilen Gadou, kısa sürede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmayı başardı. Kulüpler Dünya Kupası dahil 25 maçta forma giymesi, bunların 21'inde ilk 11'de yer alması ve 19'unda 90 dakika boyunca sahada kalması, daha önce tek bir profesyonel maç bile oynamamış bir oyuncu için oldukça iyi bir istatistik.
- Getty Images Sport
"Oldukça şaşırtıcı": Joane Gadou artık Salzburg'da oynamıyor
Letsch onun büyük bir hayranıydı ve Gadou'yu "cilalamamız gereken bir ham elmas - ama o zaman gerçek bir mücevher olacak" olarak nitelendirdi. VfL Bochum'un eski teknik direktörü şöyle devam etti: "Jo olgunluğuyla etkileyici. Mükemmel bir pozisyon alma yeteneği var, bire bir mücadelelerde güçlü ve büyük bir soğukkanlılık sergiliyor. Önünde parlak bir gelecek var, bu çok açık."
Bu nedenle Salzburg fazla tereddüt etmedi. Transferinden sadece beş ay sonra, bugün sekiz kez U19 milli forması giymiş olan oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı. Akıllıca bir hamle, sonuçta BVB de uzun sözleşme süresi nedeniyle onun için bu kadar para ödemek zorunda kaldı.
Ancak Dortmund, artık onu ilk 11'de göremeyecek. Gadou, şu ana kadar oynadığı 33 sezon maçının 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı, ancak son beş maçta bu sağ ayaklı oyuncu kadroda yer almadı. Üç kez kadroda yer bile bulamadı. Unverdorben'e göre bu "çok şaşırtıcı" bir durumdu.
- Getty Images Sport
Joane Gadou: Erling Haaland ile aynı transfer ücreti
Ancak Salzburg, Letsch yönetiminde özellikle stoper pozisyonunda sık sık kadro değişikliğine gitmiş olduğundan, artık öncelik istikrar ve sürekliliği sağlamaya verilecek. Gadou’nun ayrılığı belli olduğundan, önümüzdeki sezon da kulüpte forma giyecek diğer oyuncular sahneye çıkacak. Gadou’nun yokluğunun disiplinle ilgili nedenlerden kaynaklandığına dair çıkan söylenti doğrulanamadı.
Ancak BVB'nin yeni transferine, gelecekte üçlü savunmanın sağ kanadında oynayacağını bildirdiği bilgisi doğrulandı. Orada da yer var: Niklas Süle kulüpten ayrılıyor ve yazın kariyerini sonlandırıyor, Emre Can'ın sakatlığı aylarca sürecek, Luca Reggiani ise en fazla yedek olarak planlanıyor.
Salzburg'da dörtlü savunmanın sağında oynayan Gadou'nun Dortmund'un ilk on birine girmesinin önü açık. Avusturya'da genellikle sahip olmadığı, Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck gibi deneyimli oyuncuların yanında oynaması, zaman zaman istikrarsız olan oyununa iyi gelecektir.
Gadou'nun Borussia'da başarılı olup olmayacağı ve nasıl bir performans göstereceği, öncelikle kendisine bağlı olacak. Yetenek ve potansiyel var, ancak gelişme alanı da bir o kadar büyük. BVB, Salzburg'dan transferlerde daha önce iyi deneyimler yaşamıştı. Belki de Gadou'nun transfer ücretinin bir zamanlar Erling Haaland'ınkiyle aynı olması bir alamettir.
Joane Gadou: Kariyerine genel bir bakış
Takım Resmi maçlar Goller Asistler Paris Saint-Germain U19 37 1 0 FC Liefering (Salzburg'un alt yapısı) 1 0 0 FC Red Bull Salzburg 58 0 0 FC Red Bull Salzburg U19 5 0 0