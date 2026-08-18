talkSPORT'a göre, Methalie'nin uzun süredir beklenen Sunderland'a transferi, savunmacının sağlık kontrollerini geçememesinin ardından şu anda belirsizliğini koruyor. Methalie, daha önce transferi resmiyete dökmek için Toulouse'dan Kuzey Doğu'ya gitme izni almıştı.

Ancak ilk değerlendirmelerde sorunlar tespit edildiği için artık ek sağlık testleri kesin olarak gerekli. Bu nedenle Methalie, her iki kulüp de nihai karar öncesinde durumu değerlendirirken İngiltere'den ayrılarak Fransa'ya döndü. Sunderland başlangıçta 24 milyon £ ve buna ek olarak 1,7 milyon £ tutarında olası bonusları içeren bir anlaşmaya varmıştı, ancak toplam 25,7 milyon £'luk bu büyük yatırım şu anda ek sağlık netliği sağlanana kadar tamamen askıya alınmış durumda.