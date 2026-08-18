AFP
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Dayann Methalie için 25,7 milyon sterlinlik dev transferde sağlık kontrolünün geçilememesinin ardından Sunderland'ın anlaşması çökmenin eşiğinde
Büyük bir transfer engeli
talkSPORT'a göre, Methalie'nin uzun süredir beklenen Sunderland'a transferi, savunmacının sağlık kontrollerini geçememesinin ardından şu anda belirsizliğini koruyor. Methalie, daha önce transferi resmiyete dökmek için Toulouse'dan Kuzey Doğu'ya gitme izni almıştı.
Ancak ilk değerlendirmelerde sorunlar tespit edildiği için artık ek sağlık testleri kesin olarak gerekli. Bu nedenle Methalie, her iki kulüp de nihai karar öncesinde durumu değerlendirirken İngiltere'den ayrılarak Fransa'ya döndü. Sunderland başlangıçta 24 milyon £ ve buna ek olarak 1,7 milyon £ tutarında olası bonusları içeren bir anlaşmaya varmıştı, ancak toplam 25,7 milyon £'luk bu büyük yatırım şu anda ek sağlık netliği sağlanana kadar tamamen askıya alınmış durumda.
- AFP
Savunma hattı için transfer planlarını bozuyor
Sunderland, Avrupa Ligi futbolunu da içeren zorlu bir sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için aktif şekilde çalışıyordu. Methalie'nin, Thomas Meunier'nin bonservissiz transferinin ardından Regis Le Bris yönetimindeki ikinci büyük yaz takviyesi olması bekleniyordu.
Sunderland, cumartesi günü Ipswich Town deplasmanında başlayacak Premier League sezonu öncesinde güvenilir bir sol bek transferini bitirmek için çaresizce uğraşıyor. Bu ani sağlık sorunu, savunmaya yönelik transfer planlarına ağır darbe vurdu. Methalie transferinin gerçekleşmemesi halinde Sunderland, hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki maç trafiğini etkili şekilde yönetebilmek için yeterli derinliğe ihtiyaç duyduğundan, transfer piyasasında hızla alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.
Methalie için önceki sakatlık endişeleri
Toulouse altyapısından yetişen oyuncu, yaklaşan bu transfer nedeniyle takımının cumartesi günü Hamburg'a karşı oynadığı hazırlık maçında aldığı 2-1'lik yenilgide forma giymedi. Geçen sezon Methalie, Toulouse formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve takımının Ligue 1'i dokuzuncu sırada tamamlamasına önemli katkı sağladı.
Ancak savunmacı, geçen sezon sakatlık nedeniyle altı maç kaçırdı; bunların arasında ocak ayında, yılın başında yaşadığı bir diz probleminden kaynaklanan dikkat çekici bir yokluk da vardı. Bu önceki diz sorunu, mevcut komplikasyonlarla bağlantılı olabilir ve Sunderland'ın böylesine büyük bir mali pakete bağlı kalmadan önce neden son derece temkinli davrandığını açıklayabilir.
- AFP
Nihai sağlık raporu bekleniyor
Methalie, altta yatan olası sorunların tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Fransa'da kapsamlı ek sağlık kontrollerinden geçecek. Sunderland, şartları yeniden müzakere edip etmeyeceğine, transferi erteleyip ertelemeyeceğine ya da anlaşmadan tamamen çekilip çekilmeyeceğine hızla karar vermek zorunda.
Bu arada Toulouse, bu hafta sonu sezonun açılış maçında sahasında Lyon'u ağırlamaya hazırlanıyor; Methalie'nin transferi kalıcı olarak çökerse bu maçta forma giyme ihtimali bulunuyor.
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