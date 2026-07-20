Wayne Rooney haklıydı, ama ne yazık ki Christoph Kramer de öyle. İngiltere’nin efsane futbolcusu, BBC’de yorumcu olarak, daha sonra şampiyon olacak İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali sırasında sergilenen 27 dakikalık (!) absürt devre arası gösterisiyle ilgili olarak, en sevdiği sahnenin “her şey bittiğinde”ki an olduğunu söyledi. Ve ekledi: “Sanatçıların çoğunu severim, ama bence bu tam bir saçmalıktı.”
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Dayanılmaz bir etkinlik çılgınlığı! FIFA futbolu çoktan mahvetti – ve Almanya bundan mutlaka ders çıkarmalı
ZDF’de Rooney’nin muhatabı olan Kramer ise daha diplomatik bir tavır sergiledi. “Futbolun, ağır bir yürekle buna alışması gerektiğini düşünüyorum,” dedi. “Gösteri fena değil, ama bilet fiyatları öyle değil.”
İnsanın Kramer’ı sarsıp şöyle cevap vermek geliyor içinden: Hayır, böyle bir şov kabul edilemez – ve sporun aşırı heyecanlandırıcı bir etkinlik haline getirilmesinin bu tür aşırılıklarına alışmak zorunda değiliz! Bu zararsız bir zaman ruhu değil, yıllardır saf futbol oyununu oyup boşaltan bir gelişmenin bir sonraki tırmanma aşamasıdır.
Ama elbette Kramer haksız değil, kendimizi kandırmamalıyız: Küresel ölçekte bu tür gösteriler devam edecek. Devasa ölçeklendirme sarmalı, önümüzdeki fırsatlarda daha da hızlanacak. Her büyük etkinlik, bir öncekini aşmak zorunda gibi görünüyor.
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Gianni Infantino yönetimindeki FIFA: Maksimum pazarlama için futbolun bir araç olarak kullanılması
Özellikle FIFA, tek başına hüküm süren Gianni Infantino’nun yönetiminde yıllardır gerçeklikten ve tabanından tamamen kopuk bir şekilde hareket ediyor. Sanki futbolu artık sadece maksimum pazarlama için bir araç olarak gören bir şirket gibi. Başkan, kendi hoşuna giden ve özellikle de işine yarayan şekilde kendi gerçeklerini uyduruyor. Buna karşı herhangi bir direniş yok; Infantino’nun evreninde bu çılgınlığın potansiyel bir son aşaması da görünmüyor.
Bu bakımdan, futbolun para, ticarileşme ve kapitalizm tarafından yok edildiğine dair taraftarların hâlâ duyulabilen uyarıları boşa çıkıyor; zira FIFA, 2026 Dünya Kupası ile bunun çoktan gerçekleştiğini etkileyici bir şekilde kanıtladı.
Hiç tereddüt etmeden “hidrasyon molaları” icat edilip uygulamaya konuluyor; bunlar, kârı maksimize etmek için ek reklam fırsatlarından başka bir şey değil. Böylece oyun yapay olarak parçalanıyor. Ve final maçında, Dünya Futbol Federasyonu, bir devre arasının süresinin 15 dakika olması gerektiğine dair kendi tüzüğünü hiçe sayıyor. Kendi kuralları bile eğlenceye engel oluyorsa, o zaman kurallar uygun hale getiriliyor.
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FIFA, futbolun özüne karşı kararlı bir şekilde harekete geçiyor
Distopik bilet fiyatlarıyla dikkat çeken Dünya Kupası finali, maçın başlamasına kadar ruhsuz bir müzikal, şişirilmiş dev bir konser gibi görünüyordu — sanatçıların kötü gizlenmiş playback’leri ve yapay bir şekilde sahnelenen duygular da dahil. Arjantinli taraftarların gürültülü tezahüratları, ses seviyesi kontrolüyle susturuldu. Scientology’nin en tanınmış üyesi olan aktör Tom Cruise, önemsizliği nedeniyle sanki bir yapay zeka tarafından yazılmış gibi gelen anlamsız bir konuşma okudu.
Böylece tribünlerde gerçek bir coşku ve tutkulu bir futbol atmosferi oluşmadı. Görünüşe göre bunu istemiyorlar bile; aksine, bu durum tamamen bilinçli olarak feda ediliyor. Maçın kendisi ve ona hayat veren taraftarlar bu şekilde tamamen arka plana itiliyor ve küresel bir pazarlama şöleninin figüranlarına dönüşüyor.
Peki, tüm bunlar bir bütün olarak neye hizmet ediyor? Sonuçta, ister internette ister temsil niteliğindeki anketlerde olsun, tepkiler oldukça net. Artık neredeyse hiç kimse daha fazla “etkinlikleştirme” istemiyor. Neredeyse hiç kimse daha uzun şovlar, daha fazla ünlü isim ya da ek molalar talep etmiyor. FIFA, futbolun çıkarları doğrultusunda hareket etmiyor, aksine tutarlı bir şekilde futbolun özüne aykırı davranıyor.
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Almanya’da 2026 Dünya Kupası finalinden alınacak dersler
İşte bu nedenle Almanya’da – ve daha geniş anlamda Avrupa’da – durumu çok dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. 2026 Dünya Kupası, ekonomik çıkarların artık hiçbir sınır tanımadığı ve etkili düzeltici önlemlerin bulunmadığı bir ortamda futbolun nasıl bir hal aldığını gösterdi. Artık yüksek sesle karşı çıkanlar ve taviz vermeyen protestolar kalmadığında. Örneğin Almanya’da 50+1 kuralı kaldırılırsa ve zengin yatırımcılar kendi oyun anlayışlarını hayata geçirmek için kulüplere yerleşirse, FIFA benzeri aşırılıkların kulüp futbolunun gündelik hayatında da ortaya çıkması son derece muhtemel hale gelir.
Bu nedenle bundan ders çıkarmak ve doğru sonuçları çıkarmak kesinlikle gereklidir. 50+1 kuralının kalması gerektiği gibi; bu fikrin arkasında yıllardır tüm organize taraftar grupları birleşiyor – ve bu durum sadece Almanya ile sınırlı değil. Kullanılen yöntemler nedeniyle sıklıkla eleştirel gözlerle bakılan ultras gruplarının bu eğilimlere karşı verdiği mücadele, her yerde desteklenmeye değer ve çabaya değer.
Sonuçta, kulüp üyesi olmak ve istenmeyen gelişmelere karşı direnme imkânına sahip olmak için aktif olarak katkıda bulunabilmek çok değerli bir haktır. Bu katılım hakkı nostaljik bir anakronizm değil, köklerinden giderek uzaklaşan futbola karşı son etkili düzeltici önlemlerden biridir.
Üyelerin ve taraftar gruplarının gücü büyüktür ve bugüne kadar birtakım sınır ihlallerini engellemiştir. Bunun farkında olmak ve bu durumun böyle kalmasını sağlamak gerekir; zira zaten ciddi şekilde zarar görmüş olan futbolun ruhu, daha da fazla boşaltılmasın diye.
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