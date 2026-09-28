Sevilla'da düzenlenen bir 'Meet, Greet & Table Football' etkinliğinde konuşan Hırvatistan'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, İspanya'nın haklı favori olduğunu kabul etti ancak rehavete kapılmaları halinde kırılgan kalacaklarını vurguladı. La Roja'yı mücadeleyi hafife almaması konusunda uyaran Suker, İspanyol basınından MARCA'nın aktardığına göre şöyle dedi: "İspanya favori ama ben bir Hırvat olarak kazanmak istiyorum. Harika bir takımınız, iyi bir teknik direktörünüz ve hırsınız var. Umarım rahatlarsınız ama insanlar bizi ne zaman küçümsese, biz de seviyemizi yükseltiyoruz."