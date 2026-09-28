AFP
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Davor Suker'den "muhteşem" İspanya'ya cesur Uluslar Ligi uyarısı: Hırvatistan efsanesi, yaşlanmayan Luka Modric'in sürpriz yapacağına inanıyor
İkonik golcüden uyarı niteliğinde açıklama
Suker, salı günü Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi İspanya'ya net bir uyarıda bulundu. Eski Sevilla ve Real Madrid forveti, Luis de la Fuente'nin takımının Hırvatistan'ın mücadeleci ruhunu küçümsemesi halinde hata yapabileceğini söyledi. Suker ayrıca Modric'in Vatreni'ye liderlik ederek Endülüs'te büyük bir sürprize imza atacağına dair tam güven duyduğunu belirtti.
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Eski golcü rehavete karşı uyardı
Sevilla'da düzenlenen bir 'Meet, Greet & Table Football' etkinliğinde konuşan Hırvatistan'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, İspanya'nın haklı favori olduğunu kabul etti ancak rehavete kapılmaları halinde kırılgan kalacaklarını vurguladı. La Roja'yı mücadeleyi hafife almaması konusunda uyaran Suker, İspanyol basınından MARCA'nın aktardığına göre şöyle dedi: "İspanya favori ama ben bir Hırvat olarak kazanmak istiyorum. Harika bir takımınız, iyi bir teknik direktörünüz ve hırsınız var. Umarım rahatlarsınız ama insanlar bizi ne zaman küçümsese, biz de seviyemizi yükseltiyoruz."
Tecrübeli oyun kurucu, sürpriz umutlarını ateşliyor
Hırvatistan'daki iyimserlik, Modric'in Prag'daki tarihi performansıyla güç kazandı; 41 yaşındaki oyuncu, Çekya karşısında 2-1 kazanılan maçta ülkesinin gelmiş geçmiş en yaşlı golcüsü oldu. Tecrübeli orta sahanın kalıcı etkisine ve kadronun teknik kalitesine vurgu yapan eski Hırvatistan forveti şunları ekledi: "Modric, hâlâ performans gösterebildiğini ortaya koydu. İnanılmaz bir kalitemiz var. Umarım goller olur çünkü ben 0-0'lardan hoşlanmıyorum."
- Getty Images Sport
Yenilmezlik serisi en zorlu sınavıyla karşı karşıya
İspanya, Wembley'de İngiltere karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetin ardından 39 maça çıkan dikkat çekici yenilmezlik serisini de sürdürerek Sevilla'ya geliyor. İspanya, Vatreni ile oynadığı son üç karşılaşmanın tamamını kazanmış olabilir ancak konuk ekip, Avrupa şampiyonunu A3 Grubu'nun zirvesinden indirmek istiyor. Bu da salı günkü mücadeleyi, ufukta hâlâ iki Uluslar Ligi maçı daha varken iki taraf için de kritik bir savunma sınavı hâline getiriyor.
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