Lazio'daki güçlü ilişkilerine rağmen Frattesi, ne kendisinin ne de Gattuso'nun Zenica'da Bosna karşısında İtalya'nın Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı acı eleniş hakkında hiç konuşmadıklarını itiraf etti. Orta saha oyuncusu, hayal kırıklığının ikisi için de hâlâ kanayan bir yara olarak kaldığını kabul ederken, Dünya Kupası turnuvası boyunca tek bir maç bile izlemeyi reddettiğini açıkladı.

Kulüp ve milli takım adına onlarca gol atmasının bile bu kişisel acıyı anında silmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Frattesi, "Gattuso ve ben o gece hakkında bir daha konuşmadık çünkü bu açık bir yara, ikimiz için de hâlâ orada ve kanıyor" diye ekledi. "İyileşmesi zaman alacak. Lazio'ya geldim çünkü geri dönmek istiyordum ve çünkü Rino beni istiyordu."