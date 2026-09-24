Getty Images Sport
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Davide Frattesi, Roberto Mancini'nin İtalya'ya dönüşünü, Gattuso ile bağını ve Zenica hayal kırıklığını değerlendirdi
Yeniden doğan Frattesi, Roberto Mancini'nin İtalya'ya dönüşünü memnuniyetle karşıladı
Lazio orta sahası Davide Frattesi, cuma günü Roma'da Belçika'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi açılış maçı öncesinde milli takım kariyerindeki süreci değerlendirirken, 27. yaş gününü Coverciano kampında kutladı. A milli takım debutunu 2022'de Roberto Mancini yönetiminde yapan orta saha oyuncusu, teknik adamın milli takım kulübesine dönüşünü memnuniyetle karşıladı.
Frattesi, Mancini'yi geçmişte kamuoyunda maruz kaldığı eleştirilere karşı savundu ve kadronun onun taktik liderliğinin arkasında tamamen durduğunu vurguladı.
Roma doğumlu oyuncu, Lazio formasıyla çıktığı ilk üç maçta attığı üç golün ardından milli araya müthiş bir form grafiğiyle giriyor.
- Getty Images Sport
Gattuso'nun telefon görüşmesi, Frattesi'yi Lazio'ya transfer olmaya ikna etti
Inter'den yaz aylarındaki ayrılığı hakkında konuşan Frattesi, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun kendisini memleketinin kulübüne dönmeye bizzat ikna ettiğini söyledi. San Siro'da düzenli ilk 11 dakikaları bulmakta zorlandığı iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından orta saha oyuncusu, Gattuso'nun doğrudan yaptığı teklifin futbola olan çocukluk tutkusunu yeniden alevlendirdiğini açıkladı.
Frattesi, Gattuso'nun oyuncu yönetimini övdü ve ortak yoğunlukları ile rekabetçi zihniyetleri arasında benzerlik kurdu.
"Gattuso bu yaz beni aradı ve ona evet demekte tereddüt etmedim çünkü ona hem teknik direktör hem de bir insan olarak saygı duyuyorum," dedi Frattesi. "Ben de ona benziyorum ve onun gibi meydan okumaları seviyorum. Rino'yla hemen bir bağ kurdum."
Orta saha oyuncusu, Zenica'daki Dünya Kupası hayal kırıklığının hâlâ kapanmamış bir yara olduğunu açıkladı
Lazio'daki güçlü ilişkilerine rağmen Frattesi, ne kendisinin ne de Gattuso'nun Zenica'da Bosna karşısında İtalya'nın Dünya Kupası elemelerinde yaşadığı acı eleniş hakkında hiç konuşmadıklarını itiraf etti. Orta saha oyuncusu, hayal kırıklığının ikisi için de hâlâ kanayan bir yara olarak kaldığını kabul ederken, Dünya Kupası turnuvası boyunca tek bir maç bile izlemeyi reddettiğini açıkladı.
Kulüp ve milli takım adına onlarca gol atmasının bile bu kişisel acıyı anında silmeye yetmeyeceğini vurguladı.
Frattesi, "Gattuso ve ben o gece hakkında bir daha konuşmadık çünkü bu açık bir yara, ikimiz için de hâlâ orada ve kanıyor" diye ekledi. "İyileşmesi zaman alacak. Lazio'ya geldim çünkü geri dönmek istiyordum ve çünkü Rino beni istiyordu."
- AFP
Azzurri, Van Bommel'in Belçika'sına karşı Olimpico Stadyumu'nda hazırlanıyor
İtalya, cuma günü Stadio Olimpico'da Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasına odaklandı; konuk ekibin başında Mark van Bommel yer alıyor. Frattesi, yükselen genç yetenekler Mancini'nin sistemine entegre edilirken kadronun yalnızca kısa vadeli sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.
Kendi stadında oynayacak olan Lazio orta sahası, İtalya'nın orta alanında denge unsuru olmayı ve yeni döneme üç puanla başlamayı hedefliyor.
İtalya, Roma'da net bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
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