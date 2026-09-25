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Frattesi Bologna LazioGetty Images
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Davide Frattesi: “Lazio gönülden verilmiş bir tercihti. Inter’de ikinci sıra ya da beraberlik diye bir şey söz konusu değil”

Serie A
Lazio
D. Frattesi

Halı sahada geçen yıllardan Inter’deki dönemine, oradan da yuvası Lazio’ya dönüşüne kadar: Davide Frattesi, DAZN’in EA SPORTS FC 27 iş birliğiyle hazırladığı ve dördüncü sezonuna ulaşan MySkills’ün yeni sezonunun ilk bölümünün başrolünde yer alıyor.

Format yeniden yalnızca DAZN’de izleyiciyle buluşuyor ve taraftarları futbolcuların sırlarına doğru bir yolculuğa çıkararak, onları hem gerçek sahada hem de FC 27’nin sanal sahasında farklı kılan saha içi hareketlerini, oyun görüşlerini ve rollerini anlatıyor.

  • Lazio, bir gönül meselesi

    “Büyükannem vefat ettiğinden beri, uzun yıllar evim olan yere geri dönme isteğini hep taşıdım. Lazio'yu fazlasıyla ‘kendimden’ hissediyorum, sonuçlar da ruh halimi etkiliyor. Lazio için oynamak, aileden bir şeyi savunmak gibi: Babamla stada gider, Olimpiyat Stadı'nda A takıma yükselip oynama ihtimali üzerine hayaller kurardık.”

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  • Gattuso ile ilişki

    “Onunla Milli Takım’da daha önce de çalıştım ve bana karşı her zaman büyük bir güven duyduğunu gördüm. Ayrıca geçen yıl Inter’de çok az ya da neredeyse hiç oynamadım ama buna rağmen beni Milli Takım’a çağırmayı sürdürdü, çünkü bende bir şey görüyordu. Bana içimdeki fazladan bir şeyi ortaya çıkarmamda yardımcı olabileceğini düşündüm. Lazio’ya karşı bir bağ hissediyorum ama bana güvenen teknik direktöre karşı da bir minnet duygusu taşıyorum.”

  • Inter yılları

    "Büyük şampiyonlarla antrenman yapmak seviyeni yükseltmene yardımcı oluyor. Zihniyet açısından bakıldığında, kazanmaya en alışkın takımlardan biri. Inter'de ikincilik ya da beraberlik diye bir şey kabul edilmez. Beslenmeden antrenman öncesi ve sonrası bakıma kadar uzanan büyük bir zihniyet var."

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  • Mancini'nin çağrısı

    “Lazio’ya transfer olmadan önce Mancini hocayla konuşmuştum ve bana verdiği tavsiye gidip oynamamdı; çünkü Milli Takım’a bacaklarında 90 dakikayla ve formda gelirsen bu bir şeydir, oraya maç başına 10 dakika oynayarak gelirsen başka bir şeydir. Ben takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve eğer bu performanslar Milli Takım’a dönmemi sağlarsa, ne âlâ.”

  • THE GROUNDS modu

    "Yanımda birinin olmasıyla oynamam gerekiyor çünkü onunla dalga geçmem lazım. Sık sık kayınbiraderimle (Geolier, editör notu) ve Milli Takım'da oynuyorum. Bu mod, mahallede evin altındaki sahada oynadığın günlerdeki gibi yeniden çocuk olmanın bir yolu. Ben hep babamla giderdim. Hâlâ sağ ayağımı kullanmama izin vermediğini hatırlıyorum ve ben hep sinirlenirdim, “kullanmayı bilmiyorum, kullanmayı bilmiyorum, boşuna” derdim. Ama sonra, en sonunda, yavaş yavaş sol ayağımı da kullanmayı öğrendim."

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