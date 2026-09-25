Halı sahada geçen yıllardan Inter’deki dönemine, oradan da yuvası Lazio’ya dönüşüne kadar: Davide Frattesi, DAZN’in EA SPORTS FC 27 iş birliğiyle hazırladığı ve dördüncü sezonuna ulaşan MySkills’ün yeni sezonunun ilk bölümünün başrolünde yer alıyor.
Format yeniden yalnızca DAZN’de izleyiciyle buluşuyor ve taraftarları futbolcuların sırlarına doğru bir yolculuğa çıkararak, onları hem gerçek sahada hem de FC 27’nin sanal sahasında farklı kılan saha içi hareketlerini, oyun görüşlerini ve rollerini anlatıyor.