“Onunla Milli Takım’da daha önce de çalıştım ve bana karşı her zaman büyük bir güven duyduğunu gördüm. Ayrıca geçen yıl Inter’de çok az ya da neredeyse hiç oynamadım ama buna rağmen beni Milli Takım’a çağırmayı sürdürdü, çünkü bende bir şey görüyordu. Bana içimdeki fazladan bir şeyi ortaya çıkarmamda yardımcı olabileceğini düşündüm. Lazio’ya karşı bir bağ hissediyorum ama bana güvenen teknik direktöre karşı da bir minnet duygusu taşıyorum.”