Davide Ancelotti, eski Real Madrid yardımcı antrenörünün ikinci teknik direktörlük görevi olarak Ligue 1 takımının başına geçmek üzere anlaşmaya vardı
Lille, Ancelotti'yi kadrosuna kattı
RMC Sport'un haberine göre, Lille, Genesio'nun ayrılmasının ardından Davide'yi teknik direktör olarak atamak üzere temel bir anlaşmaya vardı. Fransız teknik adam, Les Dogues'u Ligue 1'de üçüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanmasına rağmen kulüpten ayrıldı. 36 yaşındaki İtalyan halefi, Güney Amerika'da geçirdiği başarılı bir dönemden sonra Avrupa kulüp futboluna geri dönüyor ve Avrupa sahnesinde edindiği zengin deneyime sahip.
Aşinalık, sorunsuz bir geçişe yardımcı olur
MARCA’nın haberine göre, Hauts-de-France kulübü İtalyan teknik direktörle görüşmeleri tamamen sonuçlandırdı; geriye sadece kulübün resmi açıklaması kaldı. Davide, 2012 ile 2013 yılları arasında Paris Saint-Germain'de babasının altında kondisyon antrenörü olarak görev yapmış olması nedeniyle, Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor ve ligin iç işleyişini çok iyi anlıyor. Fransız futboluna olan bu derin dil ve kültür aşinalığı, onu kulübün iddialı yeni dönemine öncülük edecek ideal aday yapıyor.
Davide’nin gelişen kariyer yolu
Bu atama, Botafogo'da baş antrenörlük görevinden ayrılan ancak Brezilya milli takımındaki yardımcı antrenörlük görevine tam olarak bağlı kalmaya devam eden Davide için önemli bir dönüm noktasıdır.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde güvenilir bir sağ kol olarak görev yaptıktan sonra, Mart 2026'da Selecao kadrosuna katılmadan önce Brezilya ekibiyle 33 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
Lille'de, 2021'de Ligue 1 şampiyonluğunu kazanarak 2018'den bu yana PSG'nin ligdeki tekelini kıran tek kulübün başına geçiyor.
Şampiyonlar Ligi projesi bekliyor
Davide, Lille'i yaklaşan 2026-27 Şampiyonlar Ligi sezonuna hazırlarken, şimdiden zorlu bir sınavla karşı karşıya. Elinde, kısa süre önce Belçika A Milli Takımı'na çağrılan ve büyük beğeni toplayan forvet Matias Fernandez-Pardo da dahil olmak üzere, kadronun önemli oyuncuları bulunuyor. Genç teknik direktör, şampiyon PSG ile arasındaki kalite farkını kapatmak için rekabetçi bir yaz transfer dönemi geçirmeli; böylece Lille'in son dönemdeki ivmesini sürdürmeyi ve PSG'nin ligdeki hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor.