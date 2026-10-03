Davide Ancelotti: Barcelona'yı izlemekten keyif alıyorum, Vinicius dokunulmaz bir oyuncu

Lille'e transfer olmak, özellikle Brezilya Milli Takımı ile yaşadığı zorlu dönemin ardından Davide Ancelotti için adeta mükemmel bir zamanlamayla gelmiş gibi görünüyor. İtalyan teknik adam, Fransa'ya gelişi hakkında şunları söylüyor: "Dünya Kupası'ndan buraya adeta bir gecede geçtim ve açıkçası bu benim için iyi oldu, çünkü Brezilya ile yaşananlar son derece zordu."

Ancelotti, Lille'de sağlam olarak nitelendirdiği, sıkı çalışmaya ve yüksek standartlara dayanan, Avrupa kupalarında da sürekli bir varlık gösteren bir proje buldu. Kulübün futbol dünyasında farklı bir modele sahip olduğunu düşünüyor; çünkü hem rekabet edip iyi sonuçlar alabiliyor hem de aynı zamanda mali istikrarını koruyabiliyor.

İşlerin doğaçlamaya bırakılmadığına ve kulübün titiz bir planlamaya dayandığına dikkat çekiyor; bunun da sürekli olarak öne çıkan oyuncular yetiştirmesine, ardından sportif projeyi çökertmeden onların satışından faydalanmasına olanak tanıdığını belirtiyor.

Şöyle diyor: "Titiz planlama ve doğaçlamaya yer olmaması sayesinde, burada her yıl öne çıkan oyuncular yetişiyor ve kulübü mali açıdan istikrarlı kılan tam olarak bu. Lille olumlu sonuçlar alıyor, güçlü bir şekilde rekabet ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bugün futbol dünyasında eşsiz bir örnek."

Davide Ancelotti, Fransa Ligi'nin güçten yoksun olduğunu düşünmüyor; aksine fiziksel ve rekabetçi yapısının onu Premier Lig atmosferine yaklaştırdığına inanıyor. Fransa liginin, özellikle televizyon yayın hakları sorunları gölgesinde, hak ettiği ilgiyi görememekten muzdarip olduğunu kabul ediyor; ancak aynı zamanda çok sayıda yetenek üretmeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

Ekliyor: "Heyecan ve rekabet açısından Fransız futbolu büyük ölçüde Premier Lig'e benziyor. Nitekim birçok Fransız oyuncu sonunda İngiltere'ye gidiyor."

Ardından saha içindeki mücadelenin niteliğini şöyle açıklıyor: "Eğer buraya topu kontrol etmek ve düşünmek için bol bol vaktin olduğunu düşünerek gelirsen, yanılıyorsun."



