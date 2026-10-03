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Real Madrid v Chelsea FC: Quarterfinal First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
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Davide Ancelotti: Barcelona'yı izlemekten keyif alıyorum, Vinicius dokunulmaz bir oyuncu

D. Ancelotti
C. Ancelotti
H. Flick
P. Guardiola
J. Mourinho
T. Kroos
Vinicius Junior
K. Mbappe
İtalya
Almanya
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Brezilya
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Mourinho, Real Madrid'e yakışır bir isim ve Kroos'un bir benzeri bir daha gelmeyecek

Davide Ancelotti artık efsanevi babası Carlo'nun gölgesinde hareket eden sıradan bir isim olmaktan çıktı; kendi kariyerinin çizgilerini adım adım çizmeye başladı. Babasının yanında Bayern Münih, Napoli, Everton ve Real Madrid gibi büyük duraklarda geçirdiği yılların ardından Davide, Botafogo'da yeni bir deneyim yaşadı ve Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırma hayalini gerçekleştirdi. Daha sonra, kendi yöntemiyle çalışmasına imkân tanıyan bir projeyi bulduğu Lille'e yerleşti.

Otuz yedi yaşındaki Davide, ismini babasıyla sürekli yapılan karşılaştırmalardan uzak bir şekilde inşa etme gerekliliğine her zamankinden daha fazla ikna olmuş görünüyor. İtalyan teknik adam, İspanyol "AS" gazetesine verdiği uzun bir röportajda antrenörlük felsefesinden, modern futbolun gelişiminden ve Fransa Ligi'nin gücünden açık yüreklilikle söz etti. Ayrıca Real Madrid'e ve Toni Kroos'un ayrılığına, Vinicius Junior'ın etkisine, Kylian Mbappe'nin gelişine, Jose Mourinho hakkındaki görüşüne ve kralların kulübünü bir gün çalıştırmaya dair gizlemediği hayaline de değindi.


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    Davide Ancelotti'ye kendi alanını veren proje

    Lille'e transfer olmak, özellikle Brezilya Milli Takımı ile yaşadığı zorlu dönemin ardından Davide Ancelotti için adeta mükemmel bir zamanlamayla gelmiş gibi görünüyor. İtalyan teknik adam, Fransa'ya gelişi hakkında şunları söylüyor: "Dünya Kupası'ndan buraya adeta bir gecede geçtim ve açıkçası bu benim için iyi oldu, çünkü Brezilya ile yaşananlar son derece zordu."

    Ancelotti, Lille'de sağlam olarak nitelendirdiği, sıkı çalışmaya ve yüksek standartlara dayanan, Avrupa kupalarında da sürekli bir varlık gösteren bir proje buldu. Kulübün futbol dünyasında farklı bir modele sahip olduğunu düşünüyor; çünkü hem rekabet edip iyi sonuçlar alabiliyor hem de aynı zamanda mali istikrarını koruyabiliyor.

    İşlerin doğaçlamaya bırakılmadığına ve kulübün titiz bir planlamaya dayandığına dikkat çekiyor; bunun da sürekli olarak öne çıkan oyuncular yetiştirmesine, ardından sportif projeyi çökertmeden onların satışından faydalanmasına olanak tanıdığını belirtiyor.

    Şöyle diyor: "Titiz planlama ve doğaçlamaya yer olmaması sayesinde, burada her yıl öne çıkan oyuncular yetişiyor ve kulübü mali açıdan istikrarlı kılan tam olarak bu. Lille olumlu sonuçlar alıyor, güçlü bir şekilde rekabet ediyor ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bugün futbol dünyasında eşsiz bir örnek."

    Davide Ancelotti, Fransa Ligi'nin güçten yoksun olduğunu düşünmüyor; aksine fiziksel ve rekabetçi yapısının onu Premier Lig atmosferine yaklaştırdığına inanıyor. Fransa liginin, özellikle televizyon yayın hakları sorunları gölgesinde, hak ettiği ilgiyi görememekten muzdarip olduğunu kabul ediyor; ancak aynı zamanda çok sayıda yetenek üretmeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

    Ekliyor: "Heyecan ve rekabet açısından Fransız futbolu büyük ölçüde Premier Lig'e benziyor. Nitekim birçok Fransız oyuncu sonunda İngiltere'ye gidiyor."

    Ardından saha içindeki mücadelenin niteliğini şöyle açıklıyor: "Eğer buraya topu kontrol etmek ve düşünmek için bol bol vaktin olduğunu düşünerek gelirsen, yanılıyorsun."


  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Modern futbolun en önemli silahı: İtalya kimliğini arıyor

    Söz futbolun gelişimine geldiğinde, Ancelotti oyunda şu anda gördüğü en belirgin eğilime dair net bir vizyon ortaya koydu. Topa sahip olma, baskı ve arkadan oyun kurma fikirlerinin sahneye hâkim olduğu yılların ardından, Lille teknik direktörü büyük takımların savunma aşamasına giderek daha fazla önem verdiğine inanıyor.

    Şöyle diyor: "Günümüzün önde gelen takımları savunma aşamalarına son derece büyük önem veriyor. İster bölge savunması ister adam adama savunma kullansınlar, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan takımlar hücuma değil savunmaya öncelik veriyor."

    Oyun stilleri farklı olsa da Arsenal ile Paris Saint-Germain'i örnek gösteriyor ve her iki takımın da güçlü bir savunma temeline sahip olma noktasında ortaklaştığını vurguluyor. Ayrıca adam adama savunmanın, güçlü baskı yaptığında Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi büyük takımların kullandığı bir silah hâline geldiğini belirtiyor; temel amacın ise rakibin oyun kurmak için zaman ve alan bulmasını engellemek olduğunu açıklıyor.

    Bu tür bir futbolun, birebir mücadeleleri kazanabilecek savunmacılara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ancelotti, Arsenal'de Saliba ile Gabriel'i, Paris Saint-Germain'de ise Marquinhos ile Pacho'yu örnek gösteriyor.

    İspanya Millî Takımı, kendisinde kolektif ve teknik futbolun bir modelini gören Davide Ancelotti'nin açık bir hayranlığını kazanıyor. Şöyle diyor: "Topla çok iyi oynuyorlar. Teknik futbolu, üçüncü oyuncuyu, sayısal üstünlüğü ve en önemlisi tek bir takım gibi oynamayı somutlaştırıyorlar. Hiç şüphesiz bir ilham kaynağıdırlar."

    Ayrıca İspanya Millî Takımı'nın, galibiyet alamadığı dönemlerde bile kimliğine bağlı kalmasını övdü ve İspanyol futbolunun net bir ulusal kimlik inşa etmeyi başardığını değerlendirdi.

    Buna karşılık, İtalya'nın projesinde istikrara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve İtalya Millî Takımı'nın her zaman savunma gücüyle tanındığını, ancak bu yönün artık aynı şekilde var olmadığını ifade ediyor. Şöyle dedi: "Her zaman savunma gücümüzle ün yaptık, ama artık bu olmuyor. Her zaman Mancini ve Spalletti gibi, çok yüksek seviyede yetkin teknik direktörlerimiz oldu. Şimdi ise projemizde bir istikrar görmeyi umuyorum."


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    Barcelona ve Guardiola: Oyuncular değiştiğinde futbol değişir

    Davide, Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'nın dünya genelinde pek çok kulübe nasıl ilham verdiğini hatırlıyor, ancak temel bir soruna işaret ediyor: Her takım aynı felsefeyi uygulayabilecek oyunculara sahip değil.

    Bunun İtalya ve Almanya'da da yaşandığını, pek çok takımın elindeki oyuncuların doğası farklı olmasına rağmen topa sahip olmaya ve pas vermeye dayalı yöntemleri benimsemeye başladığını düşünüyor.

    Günümüz Barcelona'sı hakkında ise, onu izlemekten keyif aldığını, özellikle de doğrudan oynanan oyun tarzı nedeniyle, Raphinha'nın bir net forvet olarak kullanılma biçimine ve boşluklardaki hareketlerine hayran olduğunu belirtiyor.

    Doğrudan futbolun yalnızca oyuncuları öne göndermek anlamına gelmediğini, aksine topu uygun boşluğa isabetli bir şekilde paslayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

    Saha dışından bir rol modeli olup olmadığına ilişkin ise şunları söyledi: "Öncelikle, elbette babam. Ardından Emery'yi çok beğeniyorum, çünkü muhteşem bir savunma organizasyonuna sahip. Takımları iyi savunma yapıyor ve maçları mükemmel bir şekilde hazırlıyor. Ayrıca hücum futbolunu ve taktiksel oyunu tercih ediyor. Ancak onda beni gerçekten etkileyen şey savunma yaklaşımı, tıpkı Arteta'nın şu anda uyguladığı savunma organizasyonunu beğendiğim gibi. Luis Enrique'nin yaptığı işi de takdir ediyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Simeone'nin büyük maçlara hazırlanma becerisine hayranım, çünkü rakibin zayıf noktalarını hem hücumda hem de savunmada her zaman keşfediyor. Onu rol modelim olarak görmüyorum, ama kendisinden çok şey öğrenilebilecek biri, tıpkı Emery, De Zerbi ve Klopp gibi başkalarından öğrenilebileceği gibi."


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    Kroos: Real Madrid'in kopyasını üretemeyeceği bir oyuncu

    Toni Kroos'un ayrılığı, Davide Ancelotti'nin üzerinde durduğu en önemli konulardan biriydi. Alman orta saha oyuncusundan büyük bir hayranlıkla söz eden Ancelotti, açık bir şekilde şunları söyledi: "Bir daha asla geri kazanamayacağın bir şeyi kaybediyorsun."

    Real Madrid'in Kroos'un ayrılığıyla ne kaybettiği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusu. 'Bana başka bir Kroos lazım' diyemezsin, çünkü onun gibi bir oyuncu yok."

    Ancelotti, Kroos'un yalnızca topu paslayan bir oyuncu olmadığını, aynı zamanda maçın tüm ritmini kontrol ettiğini, oyunun oynandığı hızı belirlediğini ve maçı kendi kararları doğrultusunda yönlendirdiğini düşünüyor. Ayrıca onun fiziksel ve taktiksel kapasitesine dikkat çekerek, bir maçta yaklaşık 11 kilometre koştuğunu, nasıl savunma yapacağını bildiğini ve olağanüstü bir taktiksel farkındalığa sahip olduğunu belirtiyor.

    Kroos ile ilişkisinin iyi olduğunu ve onunla futbol üzerine konuşmanın her zaman zenginleştirici olduğunu da ekliyor; çünkü Kroos, başkalarını düşünmeye iten fikir ve görüşlere sahip bir oyuncuydu. Ancelotti şöyle diyor: "Beni daha iyi bir teknik direktör yaptı. Ayrılığı büyük bir kayıptı."

    Rodri'nin Real Madrid'e uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak gündeme gelmesi üzerine Davide, onun her yerde başarılı olabilme yeteneğini vurgulamakta tereddüt etmedi. Ancak "yeni bir Kroos" arayışı fikrini reddederek, Real Madrid'in ayrılan bir oyuncuyu klonlamaya değil, kendi dengesini bulmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    Şöyle dedi: "Toni'ye bir alternatif aramaya gerek yok. Real Madrid dengesini bulacak. Rodri ile ya da onsuz, her zaman olduğu gibi sona kadar güçlü bir rakip olmaya devam edecek."

    Ancelotti, Real Madrid'in kimliğinin ona kritik anlarda sahnede kalma imkânı tanıdığını düşünüyor ve şunu ekliyor: "Sonuçta, karar anı geldiğinde Real Madrid her zaman sahnededir."


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    Vinicius: Değiştirilemez bir oyuncu

    Vinícius Júnior'a gelince, Davide'den büyük övgüler aldı. Davide, Brezilyalı kanat oyuncusunun saha içindeki ve saha dışındaki etkisinden söz etti. Vinícius'un Şampiyonlar Ligi'nde iki finalde gol attığını, bu nedenle ona minnettar olmaktan başka bir şey yapamayacağını söyleyerek, oyuncunun kişiliği ve bağlılığı sayesinde takım arkadaşlarının sevgisini kazandığını belirtti.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir antrenman seansını kaçırmaz. Hiçbir şeyi saklamaz, kimseyi kandırmaz, gerçeği söylemekten çekinmez ve 'Şuram ağrıyor, bu yüzden antrenman yapmayacağım' demez. Her zaman takım için oradadır."

    Bu özelliklerin, oyuncuların onu neden sevdiğini açıkladığını düşünüyor; ancak aynı zamanda Vinícius'un çevresinde uygun bir taktik yapıya ihtiyaç duyan bir oyuncu olduğunu vurguluyor.

    Brezilyalı oyuncunun son derece doğrudan ve hücumcu olduğunu, her zaman öne doğru hareket ettiğini, dolayısıyla arkasında takımın onun yeteneklerinden dengesini kaybetmeden faydalanmasını sağlayacak bir savunma yapısı bulunması gerektiğini söylüyor.

    Düşüncesini şöyle özetliyor: "Vini'yi değiştiremezsin, ama onun çevresindeki takımın temel yapısını değiştirebilirsin."

    Vinícius ile Kylian Mbappé'yi bir arada oynatmanın nasıl mümkün olacağına dair konuşurken Davide, bu kalibrede doğrudan oyunculara sahip olmanın takıma muazzam hücum kabiliyetleri kazandırdığını, ancak aynı zamanda taktiksel zorluklar da getirdiğini belirtiyor.

    Özellikle bugünkü Real Madrid'den bahsetmediğini açıklayarak, Kraliyet kulübünün her zaman rakibe tam hâkimiyet fırsatı vermeyen oyunculara sahip olduğunu, asıl zorluğun ise takımın bütünlüğünü korumakta yattığını vurguladı.


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    Mourinho: Real Madrid'e uygun gördüğü adam

    Davide Ancelotti, Real Madrid oyuncularının teknik direktörden daha fazla güce sahip olduğu fikrini reddederek, oyuncuların güçlü kişiliklere sahip olduğunu ancak bunun takımı onların kontrol ettiği anlamına gelmediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Eğer durum böyle olsaydı, bir teknik direktöre ihtiyaç olmazdı. Ama gerçek böyle değil. Real Madrid oyuncuları son derece profesyonel."

    Oyuncuların itiraz etmesinin ya da sahadan çıkmak istememesinin doğal bir şey olduğunu, ancak bunun kararlarını teknik ekibe dayattıkları anlamına gelmediğini belirtti ve açıkça şunu vurguladı: "Real Madrid'in soyunma odasında karar verici teknik direktördür."

    José Mourinho'dan bahsederken Davide Ancelotti, Portekizli teknik direktöre duyduğu takdiri açıkça ortaya koydu ve Real Madrid'in yakın tarihinin, onu neden mevcut dönem için uygun gördüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Şöyle konuştu: "Real Madrid'in yakın tarihi, Mourinho'nun şu an için neden ideal teknik direktör olduğunu gösteriyor. Real Madrid'e âşık ve muazzam bir motivasyona sahip."

    Ayrıca Mourinho ile olan kişisel deneyiminden de bahsederek, okuduğu antrenörlük kursu kapsamında onunla bir görüşme yaptığını ve Portekizli teknik direktörün, rekabet dönemlerinde bile kendisine karşı her zaman dostça davrandığını vurguladı. Davide, Mourinho'nun özellikle antrenörlük ve taktiksel açıdan futbolda net bir iz bıraktığını düşünüyor ve oyunu kendine özgü bir şekilde değiştirdiğini belirtiyor.

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    Babası ve rol modeli: Real Madrid'in hayali

    Söyleşinin Davide'nin babası ve eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'den bahsetmeden geçmesi mümkün değildi. Davide, babasını teknik direktörlük dünyasının zirvesine koyuyor ve elde ettiği onca başarının ardından bu meslekte bir rol model olduğunu vurguluyor.

    Ayrıca Real Madrid'in kariyerinde derin bir iz bıraktığını da itiraf ediyor; önce kondisyon antrenörü olarak başlamış, ardından yardımcı antrenörlüğe geçmiş ve kraliyet kulübündeki çalışma yılları boyunca büyük maçların baskısı altında engin bir tecrübe kazanmış.

    Şöyle diyor: "Real Madrid'de, tüm bu baskıyla birlikte, zaman çok yavaş akıyormuş gibi geliyor. Mesele basitçe her maçın en önemlisi olduğunu kavramakla ilgili."

    Davide Ancelotti, bir gün Real Madrid'i çalıştırma hayalini gizlemiyor; ancak aynı zamanda babasının isminin ya da kulüple olan bağının bu görevi kendisine kazandırmaya yetmeyeceğinin de farkında. Şöyle diyor: "Real Madrid herkesin hayali, elbette benim de hayalim."

    Fakat Real Madrid'e gelen her teknik direktörün konumunu sonuçlar aracılığıyla inşa etmiş olduğunu ekliyor ve bu adımı düşünmeden önce bunu başarması gerektiğini bildiğini belirtiyor. Şunu vurguluyor: "Mesele bunu hak edip etmeyeceğime bağlı. Konu yalnızca Real Madrid'le ilgili değil; bana ve kariyerimde neyi başarabileceğime bağlı."

    Teknik direktörlük felsefesini net bir cümlede özetliyor: "Burada üç gün boyunca fikirler ve felsefe üzerine konuşabiliriz, ama en önemlisi kazanmaktır."

    Böylece Davide Ancelotti, çifte bir görevle karşı karşıya görünüyor: İsminin taşıdığı o devasa mirastan faydalanmak ve aynı zamanda kendisinin başlı başına bir teknik direktör olarak görülmesini sağlayacak bağımsız bir kimlik inşa etmek. Lille projesiyle Real Madrid hayali arasında, İtalyan teknik adam, zirveye giden yolun isimlerle değil sonuçlarla açıldığının farkında olarak, ölçülü adımlarla yoluna devam ediyor.