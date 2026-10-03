Davide Ancelotti: Barcelona'yı izlemekten keyif alıyorum, Vinicius dokunulmaz bir oyuncu

Söz futbolun gelişimine geldiğinde, Ancelotti oyunda şu anda gördüğü en belirgin eğilime dair net bir vizyon ortaya koydu. Topa sahip olma, baskı ve arkadan oyun kurma fikirlerinin sahneye hâkim olduğu yılların ardından, Lille teknik direktörü büyük takımların savunma aşamasına giderek daha fazla önem verdiğine inanıyor.
Şöyle diyor: "Günümüzün önde gelen takımları savunma aşamalarına son derece büyük önem veriyor. İster bölge savunması ister adam adama savunma kullansınlar, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan takımlar hücuma değil savunmaya öncelik veriyor."
Oyun stilleri farklı olsa da Arsenal ile Paris Saint-Germain'i örnek gösteriyor ve her iki takımın da güçlü bir savunma temeline sahip olma noktasında ortaklaştığını vurguluyor. Ayrıca adam adama savunmanın, güçlü baskı yaptığında Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi büyük takımların kullandığı bir silah hâline geldiğini belirtiyor; temel amacın ise rakibin oyun kurmak için zaman ve alan bulmasını engellemek olduğunu açıklıyor.
Bu tür bir futbolun, birebir mücadeleleri kazanabilecek savunmacılara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ancelotti, Arsenal'de Saliba ile Gabriel'i, Paris Saint-Germain'de ise Marquinhos ile Pacho'yu örnek gösteriyor.
İspanya Millî Takımı, kendisinde kolektif ve teknik futbolun bir modelini gören Davide Ancelotti'nin açık bir hayranlığını kazanıyor. Şöyle diyor: "Topla çok iyi oynuyorlar. Teknik futbolu, üçüncü oyuncuyu, sayısal üstünlüğü ve en önemlisi tek bir takım gibi oynamayı somutlaştırıyorlar. Hiç şüphesiz bir ilham kaynağıdırlar."
Ayrıca İspanya Millî Takımı'nın, galibiyet alamadığı dönemlerde bile kimliğine bağlı kalmasını övdü ve İspanyol futbolunun net bir ulusal kimlik inşa etmeyi başardığını değerlendirdi.
Buna karşılık, İtalya'nın projesinde istikrara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve İtalya Millî Takımı'nın her zaman savunma gücüyle tanındığını, ancak bu yönün artık aynı şekilde var olmadığını ifade ediyor. Şöyle dedi: "Her zaman savunma gücümüzle ün yaptık, ama artık bu olmuyor. Her zaman Mancini ve Spalletti gibi, çok yüksek seviyede yetkin teknik direktörlerimiz oldu. Şimdi ise projemizde bir istikrar görmeyi umuyorum."