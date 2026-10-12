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Çeviri:
David Seaman ile Jordan Pickford! 40 milyon sterlinlik kaleci James Trafford, Leeds'te ilk kez rahatsız edici sorularla karşılaşırken iki isimle benzerlikleri gündeme geldi
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Leeds, Trafford'u 2026 yazında kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kadrosuna kattı.
Leeds 2026 yazında Premier League'deki rakibiyle yüksek bedelli bir anlaşmaya vararak onu en gösterişli transferi yaptı. Manchester'daki ünlü bir altyapı sisteminden yetişen oyuncu, Etihad Stadyumu'nda unutulacak bir ikinci dönem geçirmişti.
Gianluigi Donnarumma'nın heybetli fiziği City'de forma bulmasının önünde engel oluşturunca Trafford, yeni bir mücadeleye ve yeni bir başlangıca açık hâle geldi.
Batı Yorkshire'da kendisine kapılar memnuniyetle açıldı. Daniel Farke'nin kurduğu üst lig kadrosunun önemli bir parçası olarak görülen Trafford, yeni ortamına hızla uyum sağladı ve İngiltere formasıyla daha fazla millî maça çıktı. Ancak Arsenal karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından bazı eleştiriler yükseldi. Trafford, Riccardo Calafiori'nin nispeten zayıf şutunu çıkaramamış, topu eliyle kendi kalesinin üst ağlarına göndermişti.
Trafford, eski İngiltere kalecisi Seaman'a hangi yönlerden benziyor?
Trafford hakkındaki değerlendirmesi sorulan eski Leeds United oyuncusu Kilgallon, GOAL'a, Birleşik Krallık lisanslı kumarhanelerin bağımsız karşılaştırması ile iş birliği kapsamında verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Hâlâ çok, çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu sezon Leeds United'a gerçekten çok puan kurtaracağını düşünüyorum.
“Onu seviyorum. Kendine has bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Bütün kaleciler biraz tuhaftır, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, kendine has bir karakteri var. Özgüvenli. Kurtarış yaptığında bana biraz David Seaman'ı hatırlatıyor. Seaman olağanüstü kurtarışlar yapardı ama bunu çok kolaymış gibi gösterirdi. Trafford'ın da ona çok benzediğini düşünüyorum. At kuyruğu saçları da var, neredeyse birbirlerinin tıpatıp aynısı gibiler!
“Ama evet, Arsenal deplasmanında yenilen ilk gol onu hayal kırıklığına uğratacaktır. O topu kesinlikle kurtarmalıydı. Yine de bunu fazla düşünmeden yoluna devam edecek bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Leeds United'ın da bunu hiç kafasına takmaması gerektiğini düşünüyorum.”
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Trafford, Pickford ve Ramsdale ile ortak karakter özellikleri taşıyor mu?
Trafford'ın da konsantrasyonunu korumak için her an tamamen oyunun içinde olması gerekip gerekmediği ve bu açıdan diğer İngiltere kalecileri Pickford ve Aaron Ramsdale'le karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı sorulan Kilgallon, şunları ekledi: “Leeds United'ı çok izledim. Belki onu biraz daha izlemem gerekir ama kötü bir benzetme değil.
“Sanırım birkaç röportaj verdi ve sürekli ilgiye ihtiyaç duyabilecek, biraz kendine has bir karakter izlenimi bıraktı. Belki de kenardan, kaleci antrenörünün konsantrasyonunu korumasına yardımcı olması gerekiyor. Bir kaleci olarak hâlâ çok genç, değil mi? Bence önünde hâlâ zaman var ve bu da zamanla gelişecektir.
“Sahada konsantrasyon çok önemli, özellikle de Premier League'de. Arsenal'e karşı yaptığı o hata, iyi bir kaleci olmamasından kaynaklanmıyordu; mutlaka biraz konsantrasyon eksikliği vardı. Ne demek istediğinizi anlıyorum ama bence uzun, çok uzun süre İngiltere'nin bir numaralı kalecisi olma potansiyeline sahip.”
Eski Manchester City kalecisi Trafford hâlâ nispeten deneyimsiz
Trafford yüksek bonservis bedelleriyle transfer olmuş ve önemli kulüplerde forma giymiş olsa da henüz 24 yaşında ve Premier League’de yalnızca 38 maça çıktı. Bu maçların 28’inde Burnley forması giydi ve Burnley 2023-24 sezonunda küme düştü.
Kilgallon sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tecrübeye ihtiyacınız var. Şimdi de Leeds United’da oynuyor. Elland Road’da iki haftada bir oynamak kolay değil. Genç ve çok fazla tecrübesi yok. Burnley’de oynadığı dönemde de zamanının yarısını topu ağlardan çıkararak geçiriyordu, değil mi? Sırtı ağrıyordu!
“Bence daha fazla maça çıktıkça daha da iyi olacak. Premier League’de 50’den az maç oynadı ama İngiltere millî takımının kapısını çalıyor ve Leeds United’da forma giyiyor. Sadece bu kadar maçla bunu başarıyorsa bir şeyleri doğru yapıyor demektir.
“Dikkat çekiyor, değil mi? Antrenmanlarda da bir şeyleri doğru yapıyor. Bu yüzden geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum, gerçekten öyle. Sanırım onu 40 milyon sterline aldılar. Bence iki yıl sonra bu bedel çok uygun görünecek. Harika bir transfer olacağını düşünüyorum.”
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Leeds, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etmeyi umuyor
Leeds’in Emirates Stadyumu’nda aldığı yenilgi, bu sezon Premier League’deki ilk mağlubiyetiydi. Altı maçta topladığı dokuz puanla ligin yedinci sırasında yer almayı sürdürüyor.
Trafford’ın da aralarında bulunduğu isabetli transferlerle Leeds’in 2027’de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceği konuşuluyor. Leeds’in savunmadaki son kalesi planlandığı gibi olgunlaşıp gelişmeye devam ederse Trafford’ın bu hedefte önemli bir rol oynaması bekleniyor.
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