Leeds 2026 yazında Premier League'deki rakibiyle yüksek bedelli bir anlaşmaya vararak onu en gösterişli transferi yaptı. Manchester'daki ünlü bir altyapı sisteminden yetişen oyuncu, Etihad Stadyumu'nda unutulacak bir ikinci dönem geçirmişti.

Gianluigi Donnarumma'nın heybetli fiziği City'de forma bulmasının önünde engel oluşturunca Trafford, yeni bir mücadeleye ve yeni bir başlangıca açık hâle geldi.

Batı Yorkshire'da kendisine kapılar memnuniyetle açıldı. Daniel Farke'nin kurduğu üst lig kadrosunun önemli bir parçası olarak görülen Trafford, yeni ortamına hızla uyum sağladı ve İngiltere formasıyla daha fazla millî maça çıktı. Ancak Arsenal karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından bazı eleştiriler yükseldi. Trafford, Riccardo Calafiori'nin nispeten zayıf şutunu çıkaramamış, topu eliyle kendi kalesinin üst ağlarına göndermişti.