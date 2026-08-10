Onu bu kadar istikrarlı yapan şey nedir, özellikle de uzun süre boyunca ona çok az iş düşürebilen üst düzey bir kulüpte oynarken? Bu soru Stack'e yöneltildiğinde, eski Arsenal kalecisi, casino.net aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Raya'yı gerçekten çok dikkatli izlerseniz, meşgul kalmanın yollarını bulduğunu görürsünüz.

“Yani top rakip ceza sahasının içinde ve çevresinde olsa bile, o yarı saha çizgisine yakın ya da yay civarında olurken Raya çalışıyor ve topun gideceği yere göre hareket ediyor. Topun nereye oynanacağını, ister kenara ister arkaya atılsın, önceden seziyor.

“Sürekli önündeki oyunu düşünüyor. Asla ama asla ceza sahasının çizgisinde dikilip bir şey olmasını beklemiyor. Her zaman kendisini oyuna hazır, bir sonraki hamleyi bekleyen bir pozisyonda buluyor ve tehlikeyi gerçekten çok iyi seziyor. Bence bu kadar iyi olmasının nedenlerinden biri de bu çünkü konsantrasyon seviyesi çok yüksek.

“Onu tamamen farklı bir kaleci tipiyle, diyelim ki Pickford'la kıyaslarım. Bana göre Pickford, iletişimiyle konsantrasyon seviyesini yüksek tutmaya çalışıyor ve bazen bunu tavırlarıyla ve davranışlarıyla yapıyor. Bence bunu oyunun içinde kalmak için bir tetikleyici olarak kullanıyor.

“Ama bence Raya bunu, dili ya da beden diliyle değil, daha çok hareketleri üzerinden, doğrudan oyun açısından yapıyor.

“Raya hakkında söyleyeceğim bir şey var, bunu muhtemelen tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri için de söyleyebilirsiniz. [Gianluigi] Donnarumma'da da Raya'ya çok benzer bir şey görüyorum. Bunun kıtasal bir şey olup olmadığını bilmiyorum çünkü bunu [Joe] Hart'ta gördük, çok yükseliyor, çok duygusal oluyor. Bunu Pickford'da da görüyoruz, zaman zaman [James] Trafford'da da biraz görüyorum. Raya'ya baktığınızda, ne kadar sakin ve ne kadar hesaplı olduğuna bakıyorsunuz. Donnarumma da aynı, onu da o kategoriye koyarım. Onlar sürekli bağırıp çağıran tipler değil.

“Onlar o dönemin Schmeichel'leri gibi değiller. Dave Seaman da büyük ölçüde öyleydi. O çok sakindi ve bence bazen kaleciyseniz duygusal olarak fazla yükselmemeniz gerçekten çok ama çok önemli. Raya da bu konuda çok ama çok iyi.”