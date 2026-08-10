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David Raya'yı özel kılan ne? "Oyunun içinde" olan Arsenal'ın 1 numarasının öne çıkan özellikleri anlatıldı; İngiltere yıldızı Jordan Pickford gibi "bağırıp çağıran" isimlerle kıyaslandı
Raya, üç Premier League Altın Eldiven ödülü kazandı
Raya, “çok konuşanlar ve abartılı tepkiler verenler” kulübünün bir parçası değil; 30 yaşındaki file bekçisi kendisini performansıyla anlatmayı tercih ediyor.
İngiltere'nin en üst liginde üç kez Altın Eldiven kazanan Raya'nın, 2026-27 sezonunda bu alanda rekor kitaplarını yeniden yazdırma potansiyeli de bulunuyor.
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Raya, Premier League'in en iyi kalecisi mi?
Arsenal, 2003-04 sezonundaki efsanevi “Invincibles” döneminden bu yana kazandığı ilk yerel kupayı başarıyla korumayı umarken, aynı zamanda kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinde koşuyor. Raya, hem yurt içinde hem de Avrupa’da kalede önemli bir rol oynayacak.
Premier League’in seçkin kalecileri arasında gösteriliyor, hatta bu listenin zirvesinde yer alabilecek biri olarak görülüyor, ve Emirates Stadyumu’nda Mikel Arteta’nın en güvenilir son savunma hattı hâline geldi.
Arsenal yıldızı Raya'yı özel kılan özellikler açıklandı
Onu bu kadar istikrarlı yapan şey nedir, özellikle de uzun süre boyunca ona çok az iş düşürebilen üst düzey bir kulüpte oynarken? Bu soru Stack'e yöneltildiğinde, eski Arsenal kalecisi, casino.net aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Raya'yı gerçekten çok dikkatli izlerseniz, meşgul kalmanın yollarını bulduğunu görürsünüz.
“Yani top rakip ceza sahasının içinde ve çevresinde olsa bile, o yarı saha çizgisine yakın ya da yay civarında olurken Raya çalışıyor ve topun gideceği yere göre hareket ediyor. Topun nereye oynanacağını, ister kenara ister arkaya atılsın, önceden seziyor.
“Sürekli önündeki oyunu düşünüyor. Asla ama asla ceza sahasının çizgisinde dikilip bir şey olmasını beklemiyor. Her zaman kendisini oyuna hazır, bir sonraki hamleyi bekleyen bir pozisyonda buluyor ve tehlikeyi gerçekten çok iyi seziyor. Bence bu kadar iyi olmasının nedenlerinden biri de bu çünkü konsantrasyon seviyesi çok yüksek.
“Onu tamamen farklı bir kaleci tipiyle, diyelim ki Pickford'la kıyaslarım. Bana göre Pickford, iletişimiyle konsantrasyon seviyesini yüksek tutmaya çalışıyor ve bazen bunu tavırlarıyla ve davranışlarıyla yapıyor. Bence bunu oyunun içinde kalmak için bir tetikleyici olarak kullanıyor.
“Ama bence Raya bunu, dili ya da beden diliyle değil, daha çok hareketleri üzerinden, doğrudan oyun açısından yapıyor.
“Raya hakkında söyleyeceğim bir şey var, bunu muhtemelen tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri için de söyleyebilirsiniz. [Gianluigi] Donnarumma'da da Raya'ya çok benzer bir şey görüyorum. Bunun kıtasal bir şey olup olmadığını bilmiyorum çünkü bunu [Joe] Hart'ta gördük, çok yükseliyor, çok duygusal oluyor. Bunu Pickford'da da görüyoruz, zaman zaman [James] Trafford'da da biraz görüyorum. Raya'ya baktığınızda, ne kadar sakin ve ne kadar hesaplı olduğuna bakıyorsunuz. Donnarumma da aynı, onu da o kategoriye koyarım. Onlar sürekli bağırıp çağıran tipler değil.
“Onlar o dönemin Schmeichel'leri gibi değiller. Dave Seaman da büyük ölçüde öyleydi. O çok sakindi ve bence bazen kaleciyseniz duygusal olarak fazla yükselmemeniz gerçekten çok ama çok önemli. Raya da bu konuda çok ama çok iyi.”
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Arsenal fikstürü: Community Shield ve Premier League açılış maçı
Arsenal, Raya'yı 2024 yazında ilk etapta kiralık olarak kadrosuna kattıktan sonra bonservisini aldığı 27 milyon sterlinlik (36 milyon dolar) anlaşmadan parasının tam karşılığını aldı. Başlangıçta Aaron Ramsdale ile rekabet eden kaleci, kuzey Londra ekibi formasıyla 147 maça çıktı.
2028'e kadar sözleşmesini uzatan Raya için önünde daha fazlasını yapma fırsatı bulunuyor; hem takım hem de bireysel başarılar hedefleniyor. Arsenal, 2026-27 sezonunu pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşılaşarak açacak, ardından 21 Ağustos'ta Coventry karşısında sahasında unvan savunmasına başlayacak.
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