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David Raya’yı özel kılan ne? “Oyuna dahil” Arsenal 1 numarasının öne çıkan özellikleri açıklandı; İngiltere yıldızı Jordan Pickford gibi “bağırıp çağıran” isimlerle karşılaştırıldı
Raya, Premier League'de üç Altın Eldiven kazandı
Raya, “veryansın edip öfkelenenler” kulübünün bir parçası değil; 30 yaşındaki file bekçisi, bırakın performansları konuşsun anlayışını benimsiyor.
İngiltere'nin en üst liginde üç kez Altın Eldiven kazanan Raya'nın, 2026-27 sezonunda bu alanda rekorları yeniden yazdırma potansiyeli de bulunuyor.
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Raya, Premier League'in en iyi kalecisi mi?
Arsenal, 2003-04 sezonundaki efsanevi "Yenilmezler"den bu yana kazandığı ilk yurt içi kupayı başarıyla korumayı umarken, aynı zamanda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferine de ulaşmanın peşinde. Raya, hem yurt içinde hem de Avrupa'da kalede önemli bir rol oynayacak.
Premier League'in elit kalecileri arasında gösterilen Raya, bu listenin zirvesinde yer alabilecek potansiyele de sahip ve Emirates Stadyumu'nda Mikel Arteta'nın en güvenilir son savunma hattı haline geldi.
Arsenal yıldızı Raya'yı özel kılan özellikler açıklandı
Onu bu kadar istikrarlı yapan şey nedir, özellikle de uzun süreler boyunca yapacak çok az şey bırakabilen üst düzey bir kulüpte oynarken? Bu soru Stack'e yöneltildiğinde, eski Arsenal kalecisi, Spilaviti.com aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Raya'yı gerçekten çok dikkatli izlerseniz, meşgul kalmanın yollarını bulduğunu görürsünüz.
“Yani top rakip ceza sahasının içinde veya çevresindeyken bile, ister orta saha çizgisine yakın olsun ister ceza yayı civarında, topun gideceği yere göre çalışır ve hareket eder. Topun nereye oynanacağını, ister kanada ister savunma arkasına atılacak olsun, önceden sezer.
“Sürekli önündeki oyunu düşünüyor. Hiçbir zaman ceza sahasının çizgisinde durup bir şey olmasını beklemiyor. Her zaman kendini önde, bir sonraki gelecek şeyi bekleyen bir pozisyonda buluyor ve tehlikeyi gerçekten çok iyi sezuyor. Bence bu kadar iyi olmasının nedenlerinden biri muhtemelen bu, çünkü konsantrasyon seviyesi çok yüksek.
“Onu tamamen farklı bir kaleci tipiyle, diyelim ki Pickford'la kıyaslardım. Bana göre Pickford, iletişimiyle, bazen de tavırları ve davranışlarıyla konsantrasyon seviyesini yüksek tutmaya çalışıyor. Bence bunu oyunun içinde kalmak için bir tetikleyici olarak kullanıyor.
“Oysa bence Raya bunu dili ya da beden diliyle değil, daha çok hareketleri üzerinden, oyunun içindeki gerçek aksiyon perspektifinden yapıyor.
“Raya hakkında söyleyeceğim bir şey var ve bunu muhtemelen tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri için de söyleyebilirsiniz: [Gianluigi] Donnarumma'da Raya'ya çok benzer bir şey görüyorum. Bunun kıtasal bir şey olup olmadığını bilmiyorum çünkü bunu [Joe] Hart'ta da gördük, çok yükseliyor, çok duygusal oluyor. Bunu Pickford'da da görüyoruz, zaman zaman [James] Trafford'da da biraz görüyorum. Raya'ya baktığınızda ne kadar sakin ve hesaplı olduğunu görüyorsunuz, Donnarumma da aynı şekilde, onu da o kategoriye koyarım. Onlar bağırıp çağıran tipler değiller.
“O dönemin Schmeichel'leri gibi değiller. Dave Seaman da büyük ölçüde böyleydi. O çok sakindi ve bence bazen kaleciyseniz duygusal olarak fazla yükselmemeniz gerçekten çok ama çok önemlidir; Raya da bu konuda çok ama çok iyi.”
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Arsenal fikstürü: Community Shield ve Premier League açılış maçı
Arsenal, ilk kiralık döneminin ardından 2024 yazında Raya'yı kadrosuna kattığı 27 milyon sterlinlik (36 milyon dolar) anlaşmanın karşılığını fazlasıyla aldı. İlk etapta Aaron Ramsdale ile rekabet etmek zorunda kalan Raya, Kuzey Londra devinde 147 maça çıktı.
2028'e kadar sürecek yeni sözleşmeye imza atan Raya için daha fazlasının yolda olduğuna dair güçlü işaretler var; takım ve bireysel başarılar hedefleniyor. Arsenal, 2026-27 sezonunu pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşılaşarak açacak, ardından 21 Ağustos'ta Coventry karşısında sahasında şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine başlayacak.
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