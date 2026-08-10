Onu bu kadar istikrarlı yapan şey nedir, özellikle de uzun süreler boyunca yapacak çok az şey bırakabilen üst düzey bir kulüpte oynarken? Bu soru Stack'e yöneltildiğinde, eski Arsenal kalecisi, Spilaviti.com aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Raya'yı gerçekten çok dikkatli izlerseniz, meşgul kalmanın yollarını bulduğunu görürsünüz.

“Yani top rakip ceza sahasının içinde veya çevresindeyken bile, ister orta saha çizgisine yakın olsun ister ceza yayı civarında, topun gideceği yere göre çalışır ve hareket eder. Topun nereye oynanacağını, ister kanada ister savunma arkasına atılacak olsun, önceden sezer.

“Sürekli önündeki oyunu düşünüyor. Hiçbir zaman ceza sahasının çizgisinde durup bir şey olmasını beklemiyor. Her zaman kendini önde, bir sonraki gelecek şeyi bekleyen bir pozisyonda buluyor ve tehlikeyi gerçekten çok iyi sezuyor. Bence bu kadar iyi olmasının nedenlerinden biri muhtemelen bu, çünkü konsantrasyon seviyesi çok yüksek.

“Onu tamamen farklı bir kaleci tipiyle, diyelim ki Pickford'la kıyaslardım. Bana göre Pickford, iletişimiyle, bazen de tavırları ve davranışlarıyla konsantrasyon seviyesini yüksek tutmaya çalışıyor. Bence bunu oyunun içinde kalmak için bir tetikleyici olarak kullanıyor.

“Oysa bence Raya bunu dili ya da beden diliyle değil, daha çok hareketleri üzerinden, oyunun içindeki gerçek aksiyon perspektifinden yapıyor.

“Raya hakkında söyleyeceğim bir şey var ve bunu muhtemelen tartışmasız dünyanın en iyilerinden biri için de söyleyebilirsiniz: [Gianluigi] Donnarumma'da Raya'ya çok benzer bir şey görüyorum. Bunun kıtasal bir şey olup olmadığını bilmiyorum çünkü bunu [Joe] Hart'ta da gördük, çok yükseliyor, çok duygusal oluyor. Bunu Pickford'da da görüyoruz, zaman zaman [James] Trafford'da da biraz görüyorum. Raya'ya baktığınızda ne kadar sakin ve hesaplı olduğunu görüyorsunuz, Donnarumma da aynı şekilde, onu da o kategoriye koyarım. Onlar bağırıp çağıran tipler değiller.

“O dönemin Schmeichel'leri gibi değiller. Dave Seaman da büyük ölçüde böyleydi. O çok sakindi ve bence bazen kaleciyseniz duygusal olarak fazla yükselmemeniz gerçekten çok ama çok önemlidir; Raya da bu konuda çok ama çok iyi.”