Getty Images Sport
Çeviri:
David Raya, Sporting CP'ye karşı son dakikada alınan galibiyetin ardından Kai Havertz'in "hak ettiği değeri görmeyen" Arsenal kalecisini övmesiyle "dünyanın en iyisi" olduğunu kanıtladı
Havertz, "hak ettiği değeri görmeyen" takım arkadaşını övüyor
Arsenal'in galibiyet golünü atan Havertz, takımının Sporting CP'yi 1-0 mağlup etmesinin ardından kaleci Raya'ya övgüler yağdırdı.
Havertz, uzatma dakikalarında attığı golle manşetlere taşınsa da, sonucun kaleci Raya'nın kale arasında attığı temeller üzerine inşa edildiğini hemen belirtti.
Maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Havertz, Raya'nın yeteneği hakkındaki değerlendirmesinde çekinmedi ve şöyle dedi: "İnanılmaz. Bence futbol dünyasında hala hafife alınıyor ama benim için son iki sezondur dünyanın en iyi kalecisi. Olağanüstü bir oyuncu, bizi birçok kez kurtardı ve ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz."
- Getty Images Sport
Raya'nın kahramanlıkları Sporting'i uzak tutuyor
O gece, Raya'nın Portekiz ekibinin erken bir golle öne geçmesini engellemek için en iyi performansını sergilemesi gerekiyordu. Maçın ilk beş dakikasında, Ousmande Diomande'nin kusursuz pasıyla Arsenal savunması yarılmış ve Raya, kaleye doğru giden Maxi Araujo'nun şutunu çubuğa çeldi.
Ev sahibi takım, Londralıların direncini sürekli olarak sınarken, baskı burada bitmedi. Eski Newcastle forveti Alan Shearer, kalecinin katkısının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu sezon Arsenal'in kadro derinliğinden bahsetmiştik ve bunun nedeni, Martinelli ve Havertz gibi kaliteli oyuncuları oyuna soktuğunuzda, onların oyuna devam etmelerini ve maça etki etmelerini istersiniz ve onlar da bunu yaptı. Ancak David Raya'nın arka planda gösterdiği muhteşem performans olmasaydı, onlara bir şeyler elde etmeleri için o platformu sağlayamazlardı."
Lizbon'da farkı yaratanlar süper yedekler
Uzun süreler boyunca gerçek anlamda kaliteli bir oyun sergilenmeyen maçın ardından, Mikel Arteta bir çıkış yolu bulmak için yedek kulübesine başvurdu. Gabriel Martinelli ve Havertz’in oyuna girmesi isabetli bir hamle oldu; ikili, maçın son dakikalarında işbirliği yaparak hayati bir deplasman galibiyetini kopardı. Martinelli pası verdi, Havertz ise soğukkanlılığını korudu.
Havertz, "Maçın sonlarında gol atmak her zaman güzeldir, özellikle de taraftarların önünde. Bu sonucu kabul ediyoruz" dedi. "Önümüzdeki hafta hala yapılacak çok iş var ama bu sonucu kesinlikle kabul ediyoruz. Gabriel Martinelli'nin asistine gelince: Harika, o adam çok kaliteli. Elbette, bir forvet veya ofansif orta saha oyuncusu olarak her zaman bu anları beklersiniz. O bunu çok iyi yaptı, bu yüzden Martinelli'ye tebrikler."
- AFP
Gunners büyük bir final hedefliyor
Bu galibiyet, son dönemde yaşadığı iç saha başarısızlıklarının ardından eleştirilerin odağına giren Arteta'nın takımına büyük bir moral verdi. Takım, Carabao Kupası'nda Manchester City'ye yenildikten sonra hafta sonu da FA Kupası'nda Southampton'a elenmişti. Havertz, sezonun sonuna yaklaşırken takımın hala büyük kupaları kazanma şansının yüksek olduğunu belirterek, bu dönüşümün önemini vurguladı. Kuzey Londra ekibi, ikinci maça 1-0'lık avantajla çıkacak.
"Son iki maçı kaybettiğimiz için bu bizim için kesinlikle büyük bir dönüş oldu. Bu yüzden bugün bir dönüş yapmak istiyorduk ve bunu başardık" diye konuştu Alman milli oyuncu.