Arsenal, son sezonlarda City Ground'da üç puanı birden alamamış, önceki iki ziyaretinden de 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Raya, takımın bu kötü seriye sonunda son verecek kadar olgunlaştığını vurguladı. Galibiyet, Brighton karşısındaki acı yenilginin ve ardından maç oynanmadan geçen 19 günün sonrasında gelen güçlü bir toparlanma anlamına da geliyordu.

Raya, “Son iki yılda burada 0-0 berabere kaldığımız maçlar yaşadık. Bu yüzden sonuç almak için mücadeleyi sürdürerek büyük bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum,” dedi. “Sonunda birkaç orta ve Bukayo'nun birkaç pasının ardından top, Noni sayesinde ağlara gitti.

“Verdiğimiz tepki, oynayışımız, geri dönüşümüz inanılmazdı. Her maçta ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Elbette her zaman olduğu gibi geliştirmemiz gereken şeyler var ama olumlu yanlara odaklanıyoruz ve şimdi çarşamba gününü sabırsızlıkla bekliyoruz.”