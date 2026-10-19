24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

David Raya, sonradan oyuna girip Arsenal'ı kurtararak Premier League şampiyonluk mücadelesini rayında tutan ‘özel’ Noni Madueke'yi övdü

Arsenal
N. Madueke
D. Raya
Nottingham Forest - Arsenal
Nottingham Forest
Premier Lig

David Raya, Nottingham Forest karşısında attığı geç golle Arsenal'a kritik bir galibiyet getiren oyuna sonradan giren Noni Madueke'yi “özel bir oyuncu” olarak nitelendirdi. Kaleci, zorlu bir dönemin ardından toparlanırken büyük karakter gösteren takım arkadaşlarını övdü.

  • Son anlarda gelen galibiyet golü günü kurtardı

    Raya, oyuna sonradan giren Madueke'yi City Ground'da Nottingham Forest karşısında maçın sonlarında dramatik bir galibiyet golü atmasının ardından övdü. Mikel Arteta'nın ekibi, topa sahip olmasına rağmen golsüz geçen ilk 80 dakikanın ardından puan kaybedecek gibi görünüyordu.

    Madueke, ikinci yarının sonlarında yön değiştirerek ağlara giden şutuyla Forest'ın direncini kırdı ve Arsenal'e kıl payı bir galibiyet getirdi. Zorlu mücadelede alınan bu sonuç, ev sahibi takımı düşme hattına iterken Arsenal'i şampiyonluk yarışının içinde tuttu.

    Arsenal'in sezonun ilk bölümünde zirveye yerleşen Manchester City'nin daha da gerisine düşmemesi için bu galibiyet hayati önem taşıyordu. Raya, East Midlands'da zorlu geçen bir öğleden sonranın ardından üç puan aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Raya, “özel” takım arkadaşını övdü

    Raya, deplasman galibiyetinden duyduğu sevinci dile getirirken oyuna sonradan girip belirleyici katkıyı yapan Madueke'yi özellikle övdü. İngiltere millî oyuncusu, çekişmeli maçta eşitliği bozarak hemen fark yarattı.

    Raya, Premier League Productions'a yaptığı açıklamada, “O özel bir oyuncu. Böylesine zorlu bir deplasmanda, böylesine zorlu bir takıma karşı galibiyeti getiren bu gol onun için de özel olacak. Onun adına çok mutluyum,” dedi.

    İspanyol kaleci, takımın maç boyunca gösterdiği zihinsel dayanıklılığı ve sabrı vurgulayarak şunları söyledi: “Olgunluk ve büyük bir istek gösterdik. Doğru şeyleri yapmaya devam edin, top ağlara girer.”

  • City Ground'da geçmişte yaşanan zorlukları aşmak

    Arsenal, son sezonlarda City Ground'da üç puanı birden alamamış, önceki iki ziyaretinden de 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Raya, takımın bu kötü seriye sonunda son verecek kadar olgunlaştığını vurguladı. Galibiyet, Brighton karşısındaki acı yenilginin ve ardından maç oynanmadan geçen 19 günün sonrasında gelen güçlü bir toparlanma anlamına da geliyordu.

    Raya, “Son iki yılda burada 0-0 berabere kaldığımız maçlar yaşadık. Bu yüzden sonuç almak için mücadeleyi sürdürerek büyük bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum,” dedi. “Sonunda birkaç orta ve Bukayo'nun birkaç pasının ardından top, Noni sayesinde ağlara gitti.

    “Verdiğimiz tepki, oynayışımız, geri dönüşümüz inanılmazdı. Her maçta ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Elbette her zaman olduğu gibi geliştirmemiz gereken şeyler var ama olumlu yanlara odaklanıyoruz ve şimdi çarşamba gününü sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odak Avrupa'ya kayıyor

    Arsenal şimdi gözünü hafta ortasındaki önemli Avrupa karşılaşmasına çevirdi. Arteta'nın ekibi, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak.

    Avrupa deplasmanının ardından Arsenal, Emirates Stadyumu'nda lig mücadelesine dönecek. İvme yakalamak isteyen ekip, bu hafta sonu Premier Lig'de Everton'ı ağırlayacak.

Gelecek maçlar
FCB

FCB

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

ARS

ARS

IPS

IPS

Premier Lig

23 Eki 2026

NFO

NFO