Getty Images Sport
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David Raya, sonradan oyuna girip Arsenal'ı kurtararak Premier League şampiyonluk mücadelesini rayında tutan ‘özel’ Noni Madueke'yi övdü
Son anlarda gelen galibiyet golü günü kurtardı
Raya, oyuna sonradan giren Madueke'yi City Ground'da Nottingham Forest karşısında maçın sonlarında dramatik bir galibiyet golü atmasının ardından övdü. Mikel Arteta'nın ekibi, topa sahip olmasına rağmen golsüz geçen ilk 80 dakikanın ardından puan kaybedecek gibi görünüyordu.
Madueke, ikinci yarının sonlarında yön değiştirerek ağlara giden şutuyla Forest'ın direncini kırdı ve Arsenal'e kıl payı bir galibiyet getirdi. Zorlu mücadelede alınan bu sonuç, ev sahibi takımı düşme hattına iterken Arsenal'i şampiyonluk yarışının içinde tuttu.
Arsenal'in sezonun ilk bölümünde zirveye yerleşen Manchester City'nin daha da gerisine düşmemesi için bu galibiyet hayati önem taşıyordu. Raya, East Midlands'da zorlu geçen bir öğleden sonranın ardından üç puan aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Raya, “özel” takım arkadaşını övdü
Raya, deplasman galibiyetinden duyduğu sevinci dile getirirken oyuna sonradan girip belirleyici katkıyı yapan Madueke'yi özellikle övdü. İngiltere millî oyuncusu, çekişmeli maçta eşitliği bozarak hemen fark yarattı.
Raya, Premier League Productions'a yaptığı açıklamada, “O özel bir oyuncu. Böylesine zorlu bir deplasmanda, böylesine zorlu bir takıma karşı galibiyeti getiren bu gol onun için de özel olacak. Onun adına çok mutluyum,” dedi.
İspanyol kaleci, takımın maç boyunca gösterdiği zihinsel dayanıklılığı ve sabrı vurgulayarak şunları söyledi: “Olgunluk ve büyük bir istek gösterdik. Doğru şeyleri yapmaya devam edin, top ağlara girer.”
City Ground'da geçmişte yaşanan zorlukları aşmak
Arsenal, son sezonlarda City Ground'da üç puanı birden alamamış, önceki iki ziyaretinden de 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Raya, takımın bu kötü seriye sonunda son verecek kadar olgunlaştığını vurguladı. Galibiyet, Brighton karşısındaki acı yenilginin ve ardından maç oynanmadan geçen 19 günün sonrasında gelen güçlü bir toparlanma anlamına da geliyordu.
Raya, “Son iki yılda burada 0-0 berabere kaldığımız maçlar yaşadık. Bu yüzden sonuç almak için mücadeleyi sürdürerek büyük bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum,” dedi. “Sonunda birkaç orta ve Bukayo'nun birkaç pasının ardından top, Noni sayesinde ağlara gitti.
“Verdiğimiz tepki, oynayışımız, geri dönüşümüz inanılmazdı. Her maçta ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Elbette her zaman olduğu gibi geliştirmemiz gereken şeyler var ama olumlu yanlara odaklanıyoruz ve şimdi çarşamba gününü sabırsızlıkla bekliyoruz.”
- Getty Images Sport
Odak Avrupa'ya kayıyor
Arsenal şimdi gözünü hafta ortasındaki önemli Avrupa karşılaşmasına çevirdi. Arteta'nın ekibi, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak.
Avrupa deplasmanının ardından Arsenal, Emirates Stadyumu'nda lig mücadelesine dönecek. İvme yakalamak isteyen ekip, bu hafta sonu Premier Lig'de Everton'ı ağırlayacak.
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