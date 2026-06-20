David Raya geçen sezon Avrupa'nın en iyi kalecisiydi – peki neden Arsenal'in kalecisi Dünya Kupası'nda İspanya'nın ilk onbirinde yer almıyor?

Arsenal ve Barcelona taraftarları, hem Raya hem de Garcia’nın hiyerarşide Simon’un gerisinde kalmalarına ilişkin şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirerek birleşti; her ikisinin de kulüp düzeyinde geçirdikleri olağanüstü sezonlar, milli takım teknik direktörü De la Fuente tarafından göz ardı edildi.

Turnuva öncesinde yapılan pek çok spekülasyonun ardından teknik direktör, bu tartışmaları görmezden gelmeye devam etti ve bir kez daha eldivenleri güvendiği 1 numaralı kalecisine verdi; Simon, İspanya'nın H Grubu'ndaki zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ve berabere biten kötü açılış maçında ilk 11'de yer aldı.

Peki, alternatifler inkar edilemez bir şekilde daha iyi iken, Simon neden ülkesinin “tartışmasız” birinci kalecisi? Cevap oldukça basit...