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David Raya Spain GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

David Raya geçen sezon Avrupa'nın en iyi kalecisiydi – peki neden Arsenal'in kalecisi Dünya Kupası'nda İspanya'nın ilk onbirinde yer almıyor?

Analysis
İspanya
D. Raya
Dünya Kupası
FEATURES
U. Simon
J. Garcia
L. de la Fuente
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Uruguay - İspanya

İspanya, 2026 Dünya Kupası’nda en güçlü kadrolardan birine sahip olabilir, ancak bu durum özellikle bir pozisyon etrafında süren tartışmaları durdurmadı. Dünya çapında kaleciler David Raya ve Joan Garcia’ya sahip olmasına rağmen, teknik direktör Luis de la Fuente, Unai Simon’a kararlı bir şekilde destek vermeye devam ediyor. Athletic Club’ın kalecisi aleyhindeki istatistiksel verileri görmezden gelmek imkânsız, ancak yakın zamanda bir değişiklik olmasını beklemeyin.

Arsenal ve Barcelona taraftarları, hem Raya hem de Garcia’nın hiyerarşide Simon’un gerisinde kalmalarına ilişkin şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirerek birleşti; her ikisinin de kulüp düzeyinde geçirdikleri olağanüstü sezonlar, milli takım teknik direktörü De la Fuente tarafından göz ardı edildi.

Turnuva öncesinde yapılan pek çok spekülasyonun ardından teknik direktör, bu tartışmaları görmezden gelmeye devam etti ve bir kez daha eldivenleri güvendiği 1 numaralı kalecisine verdi; Simon, İspanya'nın H Grubu'ndaki zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları ile oynadığı ve berabere biten kötü açılış maçında ilk 11'de yer aldı.

Peki, alternatifler inkar edilemez bir şekilde daha iyi iken, Simon neden ülkesinin “tartışmasız” birinci kalecisi? Cevap oldukça basit...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PL ve Avrupa'nın en iyileri

    Raya, sadece İngiliz futbolunun değil, gol yememe sayısına göre Avrupa’nın da en iyi kalecisidir. 30 yaşındaki kaleci, 2025-26 sezonunun sonunda, Arsenal’in lig şampiyonluğu için verdiği uzun, çok uzun bekleyişe son vermesine yardımcı olmak üzere, bugüne kadarki en etkileyici sezonunda inanılmaz bir şekilde 19 maçta kalesini gole kapatarak üst üste üçüncü kez Premier Lig Altın Eldiven ödülünü kazandı.

    Kritik anlarda rakipsiz bir kurtarış yeteneğine sahip olan Raya olmasaydı, Gunners bu başarıyı kesinlikle elde edemezdi. Uzun bir önemli anlar listesi arasında, Manchester United’ı 1-0 yendikleri maçtaki parmak ucuyla yaptığı kurtarış, Brighton’a karşı kazanılan bir başka zorlu galibiyetteki uçarak yaptığı kurtarış, Gunners’ın Chelsea’yi kıl payı yendiği maçtaki iki kurtarış ve tabii ki sezonun son haftalarında West Ham’a karşı elde edilen sarsıcı zaferde Mateus Fernandes’in golünü engelleyen mucizevi kurtarış yer alıyor.

    Raya, 37 maçta 19 kez kalesini gole kapatıp sadece 26 gol yiyerek, vatandaşı Joan Garcia’yı (15) geride bırakarak Avrupa Altın Eldiven Ödülü’nü kazandı. Artık Premier Lig’de bir sezonda en fazla kalesini gole kapatan kaleciler arasında tüm zamanların ilk 10’unda yer alan Raya, çok saygın bir kaleci grubuna katıldı. Bu formu Şampiyonlar Ligi’ne de yansıdı; kuzey Londralı ekibin finale yükselişinde 14 maçta 9 kez kalesini gole kapattı.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Onlar onu dünyanın en iyisi olarak görüyorlar"

    Ancak, oldukça şaşırtıcı bir şekilde, bu performanslar Raya’nın milli takımda ilk 11’de yerini garantilemesi için yeterli olmamıştır; teknik direktör De la Fuente, Athletic Club’ın kalecisinin istatistiksel olarak kadrosundaki en iyi ikinci kaleci bile olmamasına rağmen, Simon’a güvenmeye devam etmiştir.

    İspanya'da, kalede kimin ilk tercih olması gerektiğine dair tartışma aslında, Blaugrana ile mükemmel bir ilk sezon geçiren Barcelona'lı Garcia'nın etrafında dönüyor. Görünüşe göre, olağanüstü performanslarına rağmen Raya, İngiltere'de yurtdışında forma giydiği için bir nevi gözden uzak ve akıldan çıkmış durumda.

    Kaleci, turnuva öncesi düzenlediği basın toplantısında, milli takıma ilk kez çağrıldığında “bazen kim olduğumu sorduklarını” bile açıklamıştı.

    De la Fuente, Dünya Kupası öncesinde medyaya yaptığı açıklamada bunu kabul ederek şöyle dedi: “David Raya var; onun hakkında bana soru sormanızı sabırsızlıkla bekliyorum. İngiltere’de onu dünyanın en iyi kalecisi olarak görüyorlar, ama burada kimse ondan bahsetmiyor.” Ancak İspanya teknik direktörü, bu övgülere pek kulak vermemiş gibi görünüyor.

  • David Raya Spain 2026Getty

    Şapkalar geldi...

    Raya, çok da uzak olmayan bir geçmişte İspanya’nın 1 numaralı kalecisi olarak görev yapmıştı, ancak De la Fuente kısa sürede tercih ettiği oyuncuya geri döndüğü için bu görev süresi kısa sürdü. Bu dönem, Simon’ın 2024-25 sezonunun ilk yarısında bilek sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla başladı ve yedeğinin kaleci pozisyonunu talep etmesine olanak sağladı.

    Arsenal'de forma giyen Raya, La Roja'nın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki altı maçın beşinde ilk on birde yer aldı ve üç maçta kalesini gole kapattı; ancak 2025'in başlarında Simon tekrar forma giyebilecek duruma gelir gelmez, ülkesini Almanya'ya götürmede oynadığı kilit role rağmen, Uluslar Ligi finalleri de dahil olmak üzere yeniden yedek kulübesine geri döndü.

    Raya, Mart ayında İspanya’nın Mısır ile oynadığı hazırlık maçında o dönemden bu yana ilk kez milli formayı giydi ve ardından Peru ile oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında 45 dakika sahada kaldı; ancak bu, turnuvada takımın bir numaralı kalecisi olacağının habercisi değildi, zira Cape Verde ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan açılış maçındaki beraberliği yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı.

  • Luis de la Fuente Unai Simon SpainGetty

    ...Ama ‘Simon tartışılmaz’

    Öyleyse, Raya kulüp düzeyinde sergilediği istikrarlı ve olağanüstü performanslara rağmen neden İspanya’nın 1 numaralı kalecisi değil? Bunun cevabı karmaşık verilerde, istatistiklerde ya da hatta taktiklerde yatmıyor; mesele basitçe sadakate bağlı.

    Simon, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Luis Enrique'nin yerine La Roja'nın baş antrenörü olarak göreve gelen De la Fuente'nin ilk tercihi olmuştur ve elindeki diğer kalecilerin formuna rağmen, kendisine Euro 2024'ü kazanmasında yardımcı olan bu kaleciden vazgeçmek için hiçbir neden görmemektedir.

    Turnuva öncesinde Simon’ın kadroya alınmasıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt veren teknik direktör, “Unai’nin kalitesini, klasını, kariyerini ve profesyonel deneyimini takdir etmememiz haksızlık olur” dedi. “Sırf o Unai Simon diye buraya gelip bunu tekrar teyit etmek zorunda kalmam saçma olur. Bir kaleci bu seviyedeyse, onun konumuna ve kariyerine saygı duymak gerekir.”

    Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “[...] Unai Simon tartışılmaz bir isim. Diğer oyuncular da çok yetenekli ve kaliteli, ama her şeyin bir zamanı var.”

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    Körü körüne bağlılık mı?

    Ancak hem Arsenal hem de Barcelona taraftarları, İspanya milli takım teknik direktörünün bu kararının körü körüne bir sadakat olup olmadığını sorgulayacaklardır. Daha önce de değindiğimiz gibi, istatistiklere göre Simon, De la Fuente’nin kadroya çağırdığı üç kaleciden açık ara en zayıf olanıdır.

    Athletic Club'ın kalecisinin geçen sezon kalesinde gördüğü gol sayısına bir göz atmak, neden ilk 11'deki yerinin sürekli sorgulandığını anlamak için yeterli; 29 yaşındaki kaleci, 2025-26 sezonunda tam 73 gol yedi; bu rakam, Raya’nın (31) iki katından fazla ve Garcia’nın (42) da önemli ölçüde üzerinde. Ayrıca 46 maçta sadece sekiz kez kalesini gole kapatabildi; bu da yüzde 17,4 gibi oldukça düşük bir orana denk geliyor.

    Kaleciler için “önlenen gol” istatistiğinde de Simon, -6,86’lık değeriyle oldukça geride kalıyor. Bu alanda Garcia 9,7 ile Raya’nın 4,39’luk değerinin önünde yer alıyor. Daha önce Simon’ın defans hattından oyun kurmada daha iyi olduğu yönünde bir algı vardı, ancak geçen sezonki %58’lik pas isabet oranı, her iki takım arkadaşınınkinden de (Raya %65 ve Garcia %90) daha düşük olup, bu görüşü çürütmektedir.

  • Spain Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kim oynarsa oynasın, emin ellerde"

    Raya ise, şansını beklerken herhalde son derece sinir bozucu bir süreç yaşamasına rağmen inanılmaz derecede diplomatik bir tavır sergiledi ve kişisel hırslarını takımın ortak çıkarlarının önüne koydu.

    Açılış maçı öncesinde İspanya'nın Chattanooga'daki antrenman kampında düzenlenen basın toplantısında Raya, "Bence İspanya, kim oynarsa oynasın emin ellerde" dedi. "Unai ilk kez forma giydiğinden beri gerçekten çok yüksek bir seviyede performans sergiledi. Onunla birlikte Uluslar Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandık; o, bize bu şampiyonlukları kazandıran harika bir kaleci."

    De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: "Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmak ve ülkemizi temsil edebilmek için görevimi yerine getiriyorum; bu en önemli şey. Buraya, takıma mümkün olduğunca yardımcı olmak ve ikinci (Dünya Kupası) yıldızını kazanmak için geldim."

    Arsenal taraftarları, onun eninde sonunda yeteneklerini sergileme fırsatı bulmasını umuyor ve belki de böyle bir şansı olabilir. De la Fuente, Dünya Kupası öncesinde, "En iyi haber, [kaleciler konusunda] hiçbir şüphem olmaması," diyerek, başka birinin devreye girmesi durumunda bunun bir fark yaratmayacağını ima etti. "Onlara tam güvenim var. Onlarda özel bir şey var."

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