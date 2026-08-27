Getty Images Sport
Çeviri:
David Raya'dan Şampiyonlar Ligi uyarısı: Arsenal, Premier League'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdikten sonra hanedanlık kurmayı hedefliyor
Arsenal, Emirates'te bir hanedanlık kurmayı hedefliyor
Mikel Arteta'nın ekibi, Premier League'deki son şampiyonluklarının tek seferlik bir başarıdan ziyade uzun süreli bir başarı döneminin başlangıcı olduğunu kanıtlamaya kararlı. Lig kupasını kaldırmak için 22 yıllık bekleyişe son veren Kuzey Londra ekibi, artık Avrupa'yı fethetmeye de daha fazla odaklanıyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine rağmen Arsenal, sonunda Fransa devi Paris Saint-Germain'e mağlup oldu. Ancak bu kıtasal hayal kırıklığı, soyunma odasının kulübün tarihindeki ilk Avrupa Kupası'nı kazanma ve aynı zamanda yurt içindeki tacını kararlılıkla koruma arzusunu daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Raya iddialı kupa hedeflerini açıkladı
Kulübün hedefleri hakkında konuşan Raya, takımın elde ettikleriyle yetinmeyeceğini vurguladı. İspanya milli futbolcusu, Arsenal'ın bu yıl tüm kulvarlarda mücadele edecek kaliteye ve zihniyete sahip olduğuna inanıyor.
30 yaşındaki oyuncu, "Kazanan olmak istiyoruz, sadece bir kerelik değil" dedi. "Bence lige yeniden saldırmamız, kupalara saldırmamız, Şampiyonlar Ligi'ne saldırmamız gerekecek çünkü daha fazlasını istiyoruz."
Kaleci, kadronun mevcut kapasitesine duyduğu sarsılmaz güveni dile getirdi. Şöyle ekledi: "Tüm kupaları istiyoruz ve her an herkesi yenebileceğimizden eminiz, bu yüzden sadece kendimize odaklanmalı ve geçen sezondan daha iyi olmalıyız."
Büyük yatırımlar savunmadaki sağlamlığı pekiştiriyor
Arsenal'ın muazzam sezonunda Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba ve Gabriel Magalhaes, PFA Yılın Takımı'na seçildi. Bu ortak çabayı değerlendiren Raya, şöyle dedi: "Sezon hem takım hem de bireysel olarak inanılmazdı. Bence orada olmayı ve şampiyon olmayı hak ettik, bu yüzden en önemli şey buydu.
"Her sezon inişleri ve çıkışlarıyla çok, çok uzun geçiyor ama bence önümüze çıkan her şeyle başa çıktık ve kupayı kaldırmak, Arsenal'a 22 yıl sonra Premier League'i kazandırmak açısından inanılmaz bir sezondu, yani evet, harika bir sezondu."
Bu ivmeyi korumak için Arsenal yönetimi, transfer piyasasında Arteta'ya güçlü destek verdi. Bruno Guimaraes, Newcastle'dan £75 milyon artı Christos Tzolis karşılığında gelirken, Ezri Konsa da ligin en sağlam savunma hattını güçlendirmek için Aston Villa'dan £55 milyonluk anlaşmayla kadroya katıldı.
Raya, savunmaya yapılan takviyeleri memnuniyetle karşılarken bunun kadro derinliği üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. "Ezri'nin gelmesi ve kadroya eklenmesi, takım içindeki rekabeti ciddi şekilde artıracak, bu inanılmaz ve tüm kadro için gerçekten çok ama çok iyi," dedi.
- Getty Images Sport
Arsenal kusursuz başlangıcını sürdürmek istiyor
Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya şimdiden etkileyici bir başlangıç yaptı; Coventry'yi 3-0 mağlup ederek Raya'nın yeni sezondaki ilk gol yemediği maçını çıkarmasını sağladı. Geçen sezon 19 gol yemediği maçla üst üste üçüncü Altın Eldiven'ini kazanan İspanyol kaleci, Pepe Reina, Joe Hart ve Ederson'la birlikte bu alandaki seçkin bir üçleme grubuna katıldıktan sonra bu rekoru geliştirmeye istekli.
Şunları ekledi: "Bu sadece benle ilgili değil. Hep aynı şeyi söyledim, bu kolektif bir iş. Elbette bunun bir parçası oldum ve bu üst üste üçüncü kez oldu ama burada duramayız. Bir tane daha ve sonra bir tane daha istiyoruz çünkü bu, gol yemediğiniz o maçları çıkardığınızda maç kazanmayı kolaylaştırıyor, bu yüzden bunlar gelmeye devam etsin ve umarım daha fazla Altın Eldiven de bize gelir."
Yurtiçinde ve Avrupa'da kritik maçlar yaklaşırken, Arteta'nın yenilenmiş kadrosu birden fazla kulvarda mücadelenin zorluklarını dengeleyebileceğini kanıtlamak zorunda. Guimaraes ve Konsa gibi yüksek bonservisli transferlerin hızlı şekilde uyum sağlaması, Premier League hedefleriyle Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilenen ataklarını aynı anda yürütmeye çalışırken hayati önem taşıyacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun