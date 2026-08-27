Arsenal'ın muazzam sezonunda Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba ve Gabriel Magalhaes, PFA Yılın Takımı'na seçildi. Bu ortak çabayı değerlendiren Raya, şöyle dedi: "Sezon hem takım hem de bireysel olarak inanılmazdı. Bence orada olmayı ve şampiyon olmayı hak ettik, bu yüzden en önemli şey buydu.

"Her sezon inişleri ve çıkışlarıyla çok, çok uzun geçiyor ama bence önümüze çıkan her şeyle başa çıktık ve kupayı kaldırmak, Arsenal'a 22 yıl sonra Premier League'i kazandırmak açısından inanılmaz bir sezondu, yani evet, harika bir sezondu."

Bu ivmeyi korumak için Arsenal yönetimi, transfer piyasasında Arteta'ya güçlü destek verdi. Bruno Guimaraes, Newcastle'dan £75 milyon artı Christos Tzolis karşılığında gelirken, Ezri Konsa da ligin en sağlam savunma hattını güçlendirmek için Aston Villa'dan £55 milyonluk anlaşmayla kadroya katıldı.

Raya, savunmaya yapılan takviyeleri memnuniyetle karşılarken bunun kadro derinliği üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. "Ezri'nin gelmesi ve kadroya eklenmesi, takım içindeki rekabeti ciddi şekilde artıracak, bu inanılmaz ve tüm kadro için gerçekten çok ama çok iyi," dedi.