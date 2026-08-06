David Raya, Arsenal'ın Invincibles kadrosundan bir isme göre "dünyanın en talihsiz kalecisi", ancak Premier League'in "en iyisi" unvanını hak ediyor

30 yaşındaki file bekçisi, nispeten kısa bir süre içinde uzun bir yol kat etti. 2014-15 sezonunda National League ekibi Southport'ta kiralık olarak forma giydi, ardından Blackburn'de League One'da çıkış yaptı ve sonunda 2019'da Brentford ile en üst lige yükseldi.

2023'te Emirates Stadyumu'na, ilk etapta kiralık olarak yaptığı transfer, İspanyol kaleciyi ilk 11 için Aaron Ramsdale ile rekabete soktu. Kuzey Londra'daki 1 numara pozisyonu kesinleşirken bu mücadeleyi o kazandı.

Raya artık Premier League şampiyonu ve kariyerinde üst üste üç Golden Glove zaferi bulunuyor, ancak İspanya'nın kaleci hiyerarşisinde Unai Simon'ın gerisinde kalıyor. La Roja bu yaz Kuzey Amerika topraklarında dünya zaferine yürürken hiç süre alamadı.