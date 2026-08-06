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David Raya, Arsenal'ın Invincibles kadrosundan bir isme göre "dünyanın en talihsiz kalecisi", ancak Premier League'in "en iyisi" unvanını hak ediyor
National League'den Dünya Kupası şampiyonluğuna: Raya'nın yolculuğu
30 yaşındaki file bekçisi, nispeten kısa bir süre içinde uzun bir yol kat etti. 2014-15 sezonunda National League ekibi Southport'ta kiralık olarak forma giydi, ardından Blackburn'de League One'da çıkış yaptı ve sonunda 2019'da Brentford ile en üst lige yükseldi.
2023'te Emirates Stadyumu'na, ilk etapta kiralık olarak yaptığı transfer, İspanyol kaleciyi ilk 11 için Aaron Ramsdale ile rekabete soktu. Kuzey Londra'daki 1 numara pozisyonu kesinleşirken bu mücadeleyi o kazandı.
Raya artık Premier League şampiyonu ve kariyerinde üst üste üç Golden Glove zaferi bulunuyor, ancak İspanya'nın kaleci hiyerarşisinde Unai Simon'ın gerisinde kalıyor. La Roja bu yaz Kuzey Amerika topraklarında dünya zaferine yürürken hiç süre alamadı.
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Raya, Premier League'in en iyi kalecisi mi?
Bu şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratan bir durum, ancak Arsenal'ın “Yenilmezler” kadrosunun bir parçası olan Stack, sosyal casino fırsatlarıyla bağlantılı olarak konuşurken, Raya'nın İngiliz futbolundaki kaleci seçenekleri arasında ilk tercih haline gelip gelmediği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence şu anda dünyanın en şanssız kalecisi muhtemelen o. Nasıl olur da Dünya Kupası'nda oynayamaz, aklım almıyor.
“Ama bana göre bu, Raya için talihsiz bir durum. Tartışmasız şekilde dünyadaki herhangi bir başka takımda oynardı. Simon'a gösterilen sadakat nedeniyle fazlasıyla şanssız oldu. Bence İspanya için gösterdiği performans, Raya'nın başarısına rağmen onun takımda kalmasını haklı çıkardı. Ama bence kendisine haksızlık yapıldığını düşünecektir ve bu konuda biraz hayal kırıklığı yaşayacaktır. Ancak İspanya'nın Dünya Kupası boyunca sergilediği performansa baktığınızda, bunun muhtemelen haklı bir karar olduğunu düşünüyorum.
“Ama bana göre Raya, birçok nedenden ötürü Premier League'in açık ara en iyi kalecisi. Bence bunun kanıtı ortada. Premier League'de istikrar, gol yemeden tamamlanan maçlar, Altın Eldiven, maç kazandıran kurtarışlar açısından yaptıklarına bakarsanız, her açıdan kusursuz performanslar ve verdiği güven ortada.
“Kaleci olarak çok proaktif, tehlike daha gelmeden onu sezebiliyor gibi görünüyor. Ayrıca kulüpte bulunduğu süre boyunca karakter, kişilik ve liderlik anlamında geliştiğini düşünüyorum ve artık onu liderlerimizden biri olarak görüyorum.”
Arsenal, güvenilir Raya'yı dünyanın en iyi kalecisi olarak görüyor
Bu statü, Emirates çevresinde Raya'nın etrafındakiler tarafından da kabul görüyor; onun ortak hedef adına taşıdığı değerin Arsenal kadrosunda kimsenin gözünden kaçmadığı belirtiliyor. Kai Havertz'e göre İspanyol takım arkadaşı artık dünya elitinin bir parçası.
Alman forvet şöyle dedi: “Futbol dünyasında hâlâ yeterince değer görmüyor. Son iki sezondur dünyanın en iyi kalecisi o.”
Arsenal Teknik Direktörü Arteta da güven veren son savunma hattı için övgü dolu sözler sarf etti ve önündeki oyuncuların gelişmesini sağlayan isim hakkında şunları söyledi: “Olağanüstü, muhteşem ve inanılmaz. Hangi sıfatı kullanmam gerektiğini, doğru olanın hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama bunlar bile yeterli. Onu kadromuzda bulundurduğumuz için çok mutluyuz.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Community Shield ve Premier League açılışı
İspanya ile Dünya Kupası zaferinin moralini yaşayan, sahaya çıkma şansı bulamasa da, Raya yoğun geçen sezon öncesi programını tamamlayan Arsenal kadrosuna yeniden katılıyor. 16 Ağustos'ta Manchester City ile oynanacak Community Shield karşılaşması var ve bu maçta bir kupa daha sahibini bulacak.
Bir sonraki cuma günü, son şampiyon yeni Premier League sezonunu Coventry'yi sahasında ağırlayarak açacak. Raya da o zamana kadar yeniden kalede olacak; çünkü ülkesinin formasında aynı konumda olmasa da kulübünde takım kağıdına ilk yazılan isimlerden biri haline geldi.
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