David Raya, Arsenal'e transfer olmadan önce katılmaya çok yaklaştığı büyük bir Avrupa kulübünü açıkladı

Raya ise, savunma hattına "mücadele ruhu" aşılayan eski Manchester United savunma oyuncusu teknik direktör Gabriel Heinze'yi övdü.

Oyuncu şunları ekledi: "O, bizden mücadele etmemizi isteyen bir adam, bir teknik direktör; çok yoğun bir tempoda. Maçları kazanmak için, özellikle bu ligde, çok iyi savunma yapmalısınız. Bu, dünyadaki en zorlu lig.

Maçları kazanabilmek için çok, çok, çok sağlam olmalısınız. Normalde maçlar tek gol farkla kazanılır. Bu yüzden, bu özelliğimizi, hepimizin bu özelliğini korumak gerçekten çok önemli. Sadece savunma hattı değil, her bir oyuncu için. Bu yüzden, bu onun da büyük bir başarısı."

Jamie Carragher, sezonun başlarında Raya'yı överek şöyle demişti: "Dinleyin, bence o harika bir kaleci. Bu, Arsenal'in yaptığı en iyi transferlerden biri. Aaron Ramsdale'e göre gerçek bir yükseltme. David Raya, benim için Premier Lig'deki en iyi kaleci, o ve Alisson arasında gidip geliyor. Kesinlikle dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve bu yüzden bu kadar çok maçta kalesini gole kapatıyor."