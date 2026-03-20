David Raya, Arsenal'e transfer olmadan önce katılmaya çok yaklaştığı büyük bir Avrupa kulübünü açıkladı
Raya'nın itirafı
Raya, ülkenin en iyi kalecilerinden biri haline geldiği Arsenal'e transferini tamamlamadan önce Bayern Münih'e gidebileceğini açıkladı. Arsenal, Raya'yı ilk olarak 2023/24 sezonu için kiralık olarak kadrosuna kattı, ancak daha sonra Temmuz 2024'te 27 milyon sterlinlik bir anlaşma ile bu transferi kalıcı hale getirdi.
Ancak şimdi İspanya milli takım oyuncusu, Bundesliga'ya transfer olma fırsatı olduğunu açıkladı.
Fabrizio Romano'ya göre Raya, "Başka bir kulübe transfer olmaya çok, çok yakındım, ama şans eseri bu gerçekleşmedi ve sonunda Arsenal bir teklifte bulundu ve ben buraya geldim. Hangi kulüp mü? Bayern Münih'ti." dedi.
'Kesinlikle muhteşem' bir kaleci
Teknik direktör Mikel Arteta, geçmişte Raya'yı bolca övmüştü ve hafta ortasında Bayer Leverkusen'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından kalecisini "kesinlikle muhteşem" olarak nitelendirdi.
Arteta şunları söyledi: "İki maçta, geçen sefer duran topta, ondan önce de kafa vuruşunda, bugün de bir kurtarış yaptı. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. İşte bu yüzden o burada. Elimizdeki kaleciyi takdir etmeliyiz çünkü o kesinlikle muhteşem."
Heinze'nin etkisi
Raya ise, savunma hattına "mücadele ruhu" aşılayan eski Manchester United savunma oyuncusu teknik direktör Gabriel Heinze'yi övdü.
Oyuncu şunları ekledi: "O, bizden mücadele etmemizi isteyen bir adam, bir teknik direktör; çok yoğun bir tempoda. Maçları kazanmak için, özellikle bu ligde, çok iyi savunma yapmalısınız. Bu, dünyadaki en zorlu lig.
Maçları kazanabilmek için çok, çok, çok sağlam olmalısınız. Normalde maçlar tek gol farkla kazanılır. Bu yüzden, bu özelliğimizi, hepimizin bu özelliğini korumak gerçekten çok önemli. Sadece savunma hattı değil, her bir oyuncu için. Bu yüzden, bu onun da büyük bir başarısı."
Jamie Carragher, sezonun başlarında Raya'yı överek şöyle demişti: "Dinleyin, bence o harika bir kaleci. Bu, Arsenal'in yaptığı en iyi transferlerden biri. Aaron Ramsdale'e göre gerçek bir yükseltme. David Raya, benim için Premier Lig'deki en iyi kaleci, o ve Alisson arasında gidip geliyor. Kesinlikle dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve bu yüzden bu kadar çok maçta kalesini gole kapatıyor."
Şimdi ne olacak?
Arsenal, bir maç fazla oynamış olmasına rağmen şu anda Premier Lig puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve Manchester City'nin dokuz puan önünde.
Ancak öncelikle, iki kulüp bu hafta sonu Carabao Kupası finalinde karşı karşıya gelecek ve Arteta, takımının kupayı kaldırmaya fazlasıyla muktedir olduğuna inanıyor.
Arteta şunları söyledi: "Gerçekten hazırım ve bunu başaracağımıza eminim.
"Kritik anlar geldiğinde ve kupayı kazanmak, onu alıp eve götürmek için harekete geçme zamanı geldiğinde, işte o zaman bir adım öne çıkıp fark yaratmanız gerekir.
"Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız çünkü neyin söz konusu olduğunu biliyoruz ve şimdi önemli olan bir sonraki adım, bir sonraki maç ve Mart ayının sonuna geldiğimiz halde dört turnuvada yer alıyor olmamız, takım hakkında çok şey anlatıyor.
"Bu, belirleyici anlardan biri çünkü sonuçta kupa kazanıp kazanmayacağınız bu anlara bağlı. Bunu kanıtlamamız gerekiyor. Bu çok açık. Ve bunu sahada yapmamız gerekiyor."
