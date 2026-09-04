Everton'ın yeni bir yıldız santrfor arayışı, Monaco'nun Balogun'u için yapılan transferin, oyuncu Finch Farm'da sağlık kontrolüne çıkmasına rağmen çökmesiyle tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 25 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri milli oyuncusu, Beto'nun Fiorentina'ya ayrılmasının ardından Moyes'un öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkmıştı, ancak fiziksel değerlendirme sırasında endişeler ortaya çıkınca anlaşma kontrolden çıktı.

Haberlere göre Everton'a transfer, Merseyside ekibinin sağlık kontrolü sonuçlarının ardından mali şartları yeniden yapılandırmaya çalışması sonrası suya düştü ve santrfor bu transferden tamamen vazgeçti.

Moyes, medyaya konuşurken, "Daha fazla iş yapamamış olmamız ve sonunda işlerin istediğimiz gibi gitmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. "Bazen futbolda hayal kırıklıklarıyla yaşamak ve yoluna devam etmek zorundasınız, biz de öyle yapacağız. Bu kimsenin hatası değildi ve nihayetinde futbolda bunlar olur, çünkü oyuncunun sağlık kontrolünde bir sorunu vardı ve mesele bundan ibaretti. Bunun arkasında başka bir hikâye yok. Olan tam olarak buydu."