Getty Images Sport
Çeviri:
David Moyes son gününde hayal kırıklığı yaşadı! Everton menajeri, Folarin Balogun transferinin çökmesinin ve Iliman Ndiaye'nin Manchester City'ye katılmasının ardından hayal kırıklığını kabul etti
Balogun’un sağlık kontrolü draması çöküşle sonuçlandı
Everton'ın yeni bir yıldız santrfor arayışı, Monaco'nun Balogun'u için yapılan transferin, oyuncu Finch Farm'da sağlık kontrolüne çıkmasına rağmen çökmesiyle tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 25 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri milli oyuncusu, Beto'nun Fiorentina'ya ayrılmasının ardından Moyes'un öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkmıştı, ancak fiziksel değerlendirme sırasında endişeler ortaya çıkınca anlaşma kontrolden çıktı.
Haberlere göre Everton'a transfer, Merseyside ekibinin sağlık kontrolü sonuçlarının ardından mali şartları yeniden yapılandırmaya çalışması sonrası suya düştü ve santrfor bu transferden tamamen vazgeçti.
Moyes, medyaya konuşurken, "Daha fazla iş yapamamış olmamız ve sonunda işlerin istediğimiz gibi gitmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. "Bazen futbolda hayal kırıklıklarıyla yaşamak ve yoluna devam etmek zorundasınız, biz de öyle yapacağız. Bu kimsenin hatası değildi ve nihayetinde futbolda bunlar olur, çünkü oyuncunun sağlık kontrolünde bir sorunu vardı ve mesele bundan ibaretti. Bunun arkasında başka bir hikâye yok. Olan tam olarak buydu."
- Getty
Ndiaye, ses getiren bir transferle City'ye gidiyor
Yeni bir santrforu kadroya katıramamanın darbesi, Iliman Ndiaye'nin ses getiren ayrılığıyla daha da ağırlaştı. Goodison'da taraftarın gözdesi olan Senegal milli oyuncu, Tottenham Hotspur'un ilgisini başarıyla araya girerek boşa çıkaran Etihad ekibi Manchester City'ye katılmak için Everton'dan £65 milyonluk bir transferi tamamladı.
Moyes, bu satışın mali açıdan bir zorunluluk olduğunu kabul etti; her ne kadar bu durum, Merseyside'daki görev süresi boyunca 15 gol ve dört asistlik katkı yapan bir oyuncudan kadroyu mahrum bırakmış olsa da.
Moyes, kulübün faaliyetlerine ilişkin açık sözlü değerlendirmesi sırasında, "Bir miktar para girişi sağlamaya çalışıyorduk" dedi. "Ndiaye'yi kaybettik; bu, kesinlikle kaybetmek istemediğimiz biriydi ama bazen Manchester City gibi takımlar devreye girdiğinde iş zorlaşıyor. Bazı şeyler aleyhimize gelişti ve bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Sonuç olarak birçok farklı oyuncuyu kaybetmek istemiyorduk ama gerçekleşmesi gereken nedenlerden dolayı bu olmak zorundaydı."
Kaçan fırsatlar ve savunmadaki sıkıntılar
Moyes'un yaşadığı hayal kırıklığı hücum hattıyla da sınırlı kalmadı; kulüp savunma seçeneklerini güçlendirmeyi de başaramadı. Fulham savunmacısı Kenny Tete için yapılan hamle, Londra kulübünün kendi adına uygun bir alternatif bulamaması nedeniyle çıkmaza girdi ve bu durum Everton'ı başka seçeneklere yöneltti.
Teknik direktör, savunma hattının genelinde rekabeti artırmak ve kadro derinliği sağlamak için takviyeye ihtiyaç olduğunu belirlemişti, ancak transfer döneminin son bölümüne gelinmiş olması nedeniyle yapılan birçok girişim sonuçsuz kaldı. Kaçan fırsatları değerlendiren Moyes, kulübün transferleri gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığını ancak son günün doğasının çoğu zaman öngörülemeyen engeller ortaya çıkardığını ifade etti.
- AFP
Transfer dönemi sıkıntılarına rağmen ileriye bakıyor
Premier League sezonu çoktan başlamışken, Everton artık ocak transfer penceresi açılana kadar zorlu bir dönemi yönetmek zorunda. Taraftarlar, kulübün transfer döneminin son bölümündeki hamleleriyle ilgili endişelerini dile getirdi; özellikle de Balogun etrafındaki drama ve Ndiaye'nin ayrılığı konusunda.
Ancak Moyes, kulübün kadroyu güçlendirmeye çalışırken aynı zamanda mali dengeyi sağlamak zorunda olduğunu kabul ederek duruma gerçekçi yaklaşıyor. Maitland-Niles'ın gelişi savunma ve orta saha bölgelerinde belli bir çok yönlülük sağlıyor ve kulüp, Grealish'in Kuzey Batı'daki kiralık döneminde en iyi formunu yeniden bulmasını umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun