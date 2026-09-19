Getty Images Sport
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David Moyes, sezona güçlü ve yenilgisiz bir başlangıç yapan Everton için Avrupa kupalarına katılımı konuşmayı reddetti
Everton yenilgisiz başlangıcını sürdürdü
Everton, Premier League sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı; Ipswich karşısında sahasında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından beş maç sonunda yenilgisiz kaldı. Thierno Barry, 11. dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandırırken sezon gol sayısını da beşe çıkardı.
Bu sonuçla kulüp 9 puanla beşinci sırada yer alırken, Moyes Avrupa kupalarıyla ilgili beklentileri net bir şekilde geri çeviriyor. Moyes, “Bu yıl o kelimeleri kullanmıyoruz” dedi. “Sizin önünüzde [medyanın önünde] bunu söylemiyoruz, bu kesin, çünkü hâlâ hazırlanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapabildiğimizden emin olmaya çalışıyoruz.”
- Getty Images Sport
Moyes geçen sezonu değerlendiriyor
Moyes'in bu temkinli yaklaşımı, bir önceki sezonun acı verici finalinden kaynaklanıyor. Everton, mart ayında Chelsea'yi 3-0 yendikten sonra Şampiyonlar Ligi bileti alma yolunda ilerliyordu, ancak son yedi maçında galibiyet alamadı. Sonunda 13. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kıl payı kaçırdı.
Mevcut duruşunu açıklayan Moyes, şöyle dedi: "Geçen yıl bu sözleri söylemekten keyif aldım. Neler yaptığımızı düşünürseniz, ocakta [2025] geldiğimizde küme düşme adayıydık, bundan çıktık ve maçları kazandık, 12/13 yeni oyuncunun gelmesi gerekiyordu... Ama oyuncular o kadar iyi iş çıkarmıştı ki bizim gerçekten bir şansımız olduğuna inanmaya başladım ve bu da böyle olmamı sağladı."
Hücumda gelişim talep edildi
Everton, genel toplamda yedi maçta beş kez kalesini gole kapatıp dirençli bir savunma hattına sahip olsa da, Moyes hücumdaki üretkenlikten ciddi şekilde memnun değil. Beto'nun ayrılması ve kilit hücum orta sahası Iliman Ndiaye'nin Manchester City'ye katılmasıyla birlikte Barry, elde kalan tek asıl santrfor konumunda. Ipswich karşısında 21 şut çekilmesine rağmen bunların yalnızca ikisi kaleyi buldu.
Moyes hayal kırıklığını açıkça dile getirdi: "Birkaç maç geçti diye 'harika iş çıkarıyoruz' diye düşünüyorsak, hayır, menajer zaten bunu bekler. Aslında daha fazla gol atamıyor olmamız beni daha çok hayal kırıklığına uğratıyor. Onları inanamayacağınız kadar sıkıştırıyorum; neden ceza sahasına daha iyi ortalar yapmıyoruz, neden daha iyi bitirişler yapmıyoruz, neden ceza sahası çizgisi çevresinden şut çekmiyoruz, neden daha fazla gol atmıyoruz? Bence bizi yarı yarıya düzgün bir takım olmaktan alıkoyan tek şey bu."
- Getty Images Sport
Everton için sırada ne var?
Everton, milli ara dönemine moralli giriyor, ancak Moyes bu arayı hücum hatlarını keskinleştirmek için mutlaka kullanacaktır. Ekip, bu ara sırasında dinlenecek ve 11 Ekim'de Hull City ile karşılaşarak Premier League'e geri dönecek. Ayın ilerleyen bölümünde ise kulüp, Carabao Cup son 16 turunda Newcastle'a karşı sahasında kritik bir maça çıkacak.
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