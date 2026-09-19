David Moyes, sezona güçlü ve yenilgisiz bir başlangıç yapan Everton için Avrupa kupalarına katılımı konuşmayı reddetti

Everton, genel toplamda yedi maçta beş kez kalesini gole kapatıp dirençli bir savunma hattına sahip olsa da, Moyes hücumdaki üretkenlikten ciddi şekilde memnun değil. Beto'nun ayrılması ve kilit hücum orta sahası Iliman Ndiaye'nin Manchester City'ye katılmasıyla birlikte Barry, elde kalan tek asıl santrfor konumunda. Ipswich karşısında 21 şut çekilmesine rağmen bunların yalnızca ikisi kaleyi buldu.

Moyes hayal kırıklığını açıkça dile getirdi: "Birkaç maç geçti diye 'harika iş çıkarıyoruz' diye düşünüyorsak, hayır, menajer zaten bunu bekler. Aslında daha fazla gol atamıyor olmamız beni daha çok hayal kırıklığına uğratıyor. Onları inanamayacağınız kadar sıkıştırıyorum; neden ceza sahasına daha iyi ortalar yapmıyoruz, neden daha iyi bitirişler yapmıyoruz, neden ceza sahası çizgisi çevresinden şut çekmiyoruz, neden daha fazla gol atmıyoruz? Bence bizi yarı yarıya düzgün bir takım olmaktan alıkoyan tek şey bu."