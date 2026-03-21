Moyes, takımının Hill Dickinson'da Chelsea'yi ezip geçmesinden büyük memnuniyet duydu. Toffees şu anda Premier Lig tablosunda sekizinci sırada yer alıyor ve üst sıralara göz dikmiş durumda; şu anda dördüncü sıradaki Aston Villa'nın beş puan gerisindeler ve beşinci sıradaki Liverpool'un ise sadece üç puan gerisindeler.

Moyes gazetecilere şunları söyledi: “Bence ilk dakikadan itibaren gerçekten en iyi performansımızı sergiledik. Bence gerçekten iyi bir iş çıkardık. Chelsea buraya geliyordu, muhtemelen son sonuçlarından dolayı biraz morali bozuktu, ama biz bunu farklı anlarda etkisiz hale getirebildik. Onların da kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, sahip oldukları oyuncu kalitesini düşünürsek, bu her zaman başa çıkması zor bir maç olacaktı.”

Performansın en etkileyici unsurunun ne olduğu sorulduğunda Moyes şöyle yanıtladı: “Bence gerçekten başından itibaren gösterdiğimiz yoğunluk, maça yaklaşımımız... Bence zaman zaman gerçekten iyi oynadık. Bence gerçekten iyi futbol oynadık. Genel olarak da, oyuncuların davranışları açısından, bence maçın önemini ve sezon sonuna kadar kalan maçlarda birkaç büyük galibiyet almaya çalışmamızın önemini fark ettiler. Bu gece önemli bir maçtı."