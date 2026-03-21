David Moyes, Everton'ın Chelsea karşısında sergilediği 'yoğun oyun'dan çok memnun; Toffees'in teknik direktörü, galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini söyledi
Blues'u mağlup ettikten sonra Moyes'un sevinci
Moyes, takımının Hill Dickinson'da Chelsea'yi ezip geçmesinden büyük memnuniyet duydu. Toffees şu anda Premier Lig tablosunda sekizinci sırada yer alıyor ve üst sıralara göz dikmiş durumda; şu anda dördüncü sıradaki Aston Villa'nın beş puan gerisindeler ve beşinci sıradaki Liverpool'un ise sadece üç puan gerisindeler.
Moyes gazetecilere şunları söyledi: “Bence ilk dakikadan itibaren gerçekten en iyi performansımızı sergiledik. Bence gerçekten iyi bir iş çıkardık. Chelsea buraya geliyordu, muhtemelen son sonuçlarından dolayı biraz morali bozuktu, ama biz bunu farklı anlarda etkisiz hale getirebildik. Onların da kadrosunda çok kaliteli oyuncular var, sahip oldukları oyuncu kalitesini düşünürsek, bu her zaman başa çıkması zor bir maç olacaktı.”
Performansın en etkileyici unsurunun ne olduğu sorulduğunda Moyes şöyle yanıtladı: “Bence gerçekten başından itibaren gösterdiğimiz yoğunluk, maça yaklaşımımız... Bence zaman zaman gerçekten iyi oynadık. Bence gerçekten iyi futbol oynadık. Genel olarak da, oyuncuların davranışları açısından, bence maçın önemini ve sezon sonuna kadar kalan maçlarda birkaç büyük galibiyet almaya çalışmamızın önemini fark ettiler. Bu gece önemli bir maçtı."
Goodison Park'ı andıran bir atmosfer
Moyes, maç boyunca Everton taraftarlarının desteğini överek, Hill Dickinson Stadyumu'nun nihayet Goodison Park gibi hissettirdiğini vurguladı.
Moyes şunları ekledi: “Seyirciler, maçı büyük bir maç gibi hissettirdi. Stadyumda muhteşem bir atmosfer vardı. Muhtemelen diğer hiçbir maçta hissetmediğimiz kadar Goodison'a benziyordu. Pazartesi akşamı saat 20:00 yerine saat 17:30'da başlamasının buna katkısı olup olmadığını bilmiyorum, ama açıkçası gerçekten çok güzel bir geceydi ve bize yardımcı olan taraftarların desteğine çok teşekkür ederim.”
Moyes, Avrupa'da gücünü saklıyor
Moyes, çok ileriyi düşünmediğini ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinden bahsetmek istemediğini itiraf ediyor; bu hedef, ligi beşinci sırada bitirerek gerçekleştirilebilir. Ayrıca, ligi ilk 10 içinde bitirmenin bir başarı olacağını da kabul ediyor.
O şöyle dedi: "Avrupa'daki yerimizi koruyup koruyamayacağımızı görmek için önümüzde yedi maç var. Bence ilk 10'da yer alabilirsek, bu gerçekten iyi bir sezon olur; ligin dibinde küme düşme mücadelesi vermekten çok daha iyi. Ama bence şu anda buradayız ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum çünkü böyle şanslar pek sık gelmez. Bu yüzden her maçta puan alıp almayacağımıza ve kendimize Avrupa kupalarına katılma şansı yaratıp yaratamayacağımıza bakmamız gerekiyor."
"Bence biraz abartıyorsunuz. Lig tablosu yalan söylemez, özellikle de yılın bu zamanında. Bize Avrupa kupalarına katılma hakkı verseniz, hangi pozisyon olursa olsun, ne olursa olsun elinizi sıkardım. Bu, kulübün son birkaç yıldır bulunduğu durumdan kesinlikle büyük bir adım olurdu. Buradaki taraftarlar için, mümkünse onları Avrupa'ya geri döndürmek harika olurdu."
Şimdi ne olacak?
Milli maç arası nedeniyle Everton, bir sonraki maçına kadar uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Takım, 11 Nisan'da Brentford ile karşılaşacak.
