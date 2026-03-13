خالد محمود

David Moyes, Arsenal'in oyun tarzına yönelik eleştiriler karşısında Mikel Arteta'yı savundu; Everton teknik direktörü, her takımın "güzel futbol" oynayamayacağını söyledi

Everton teknik direktörü David Moyes, Arsenal'in taktiklerine yöneltilen eleştirilere karşı Mikel Arteta'yı savundu. Premier Lig'de lider konumda olmalarına rağmen, birçok rakip takım ve yorumcu, Gunners'ın duran toplara aşırı güvenmesini eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu Arteta'yı Toffees'e transfer eden Moyes, bunu şaşırtıcı buluyor ve her takımın "güzel futbol" oynayamayacağını, duran toplardaki verimliliğin birçok eleştirmenin iddia ettiği gibi bir kusur değil, şampiyonluk yarışındaki her takım için hayati bir güç olduğunu vurguluyor.

  • "Güzel oyun"a olan tutku

    Cumartesi günü Premier Lig'de Everton'ın Arsenal deplasmanına çıkmasından önce eleştirilere doğrudan yanıt veren Moyes, Gunners'ın güçlü yanlarının neden zayıflık olarak gösterildiğini sorguladı. Toffees'in teknik direktörü, "Söylediğiniz bu şeylerin ne anlamı var? Sanki set parçalarında iyi oldukları için bu bir sorunmuş gibi konuşuyorsunuz," dedi. Fiziksel güç ve duran toplardaki ustalığın, İngiliz futbolunun başarısının tarihsel temelleri olduğunu vurguladı. İstatistikler de onun görüşünü destekliyor. Arsenal bu sezon ligde duran toplardan 21 gol atarak bu alanda ligin zirvesinde yer alırken, tüm turnuvalarda attığı 100 golün sadece 35'i açık oyundan geldi, bu da takımın taktiksel ölümcüllüğünü kanıtlıyor.

    Premier Lig'de güzellik mi, sıkıcılık mı?

    Savunmasına devam eden Moyes, sürekli estetik mükemmellik beklentisinin gerçekçi olmadığını ve sporun gelişimi açısından zararlı olabileceğini savundu. "Onlar güçlü, fiziksel bir takım ve bunda bir sorun görmüyorum – bu oyunun bir parçası. Dışarıda herkesin 'güzel oyun' oynaması ve her şeyin mükemmel olması gerektiği gibi bir algı var. Eğer hepimiz bunu yapsaydık, oyun çok sıkıcı olurdu," diye ekledi ve taktiksel çeşitliliğin önemini vurguladı.

  • Eleştirilerin ötesine geçmek

    Moyes, eski oyuncusunu en üst ligdeki seçkin teknik direktör yeteneklerinden biri olarak nitelendirmekte gecikmedi. İspanyol teknik adamın Arsenal’i, çeşitli şekillerde galibiyet alabilen sağlam bir makineye dönüştürmeyi başardığını belirtti. "Bu ülkeye gelip bize neler yapabileceğini gösteren inanılmaz teknik direktörlerimiz var ve Mikel de onlardan biri. Belki her zaman aynı performansı gösteremeyebilirler; ancak Mikel, takımını geliştirip bir adım öteye taşımayı başardı," diye ekledi Moyes.

    Everton'a gelen sakatlık haberi

    Moyes, Arteta'yı övmenin yanı sıra, Everton'ın Emirates'teki zorlu maça hazırlanırken kadro durumuyla ilgili de bilgi verdi. Toffees, bu sezonun en göze çarpan oyuncularından biri olan Jarrad Branthwaite'in kadroya geri dönmesini umuyor. Kulübün Portekiz'deki son antrenman kampını kaçıran stoperin, sahalara dönüp dönemeyeceği değerlendiriliyor. Devam eden "oyun stili" tartışmalarına bakılmaksızın hala ölümcül olan Arsenal hücumunu durdurmak için Branthwaite'in varlığı hayati önem taşıyacak.

